已审核/已修订 8月 2023 | 修改的 12月 2023

纵隔炎是纵隔（胸腔，包括心脏、胸腺、某些淋巴结，以及部分食管、主动脉、甲状腺和甲状旁腺）的发炎。

纵隔炎通常是食道或胸部手术中发生撕裂的结果。

患者会出现严重胸痛、呼吸困难和发热。

需要通过胸部 X 线或（通常情况下）计算机断层扫描 (CT) 来帮助诊断。

通过抗生素治疗，有时需要手术。

（另见胸膜和纵隔疾病概述。）

纵隔炎可能是

急性和突发的

慢性纵隔炎则是需要很长时间才能消退的长期炎症或感染所导致

纵隔炎最多来源于感染。感染的两种最常见原因是

食道撕裂

胸部手术（称为正中胸骨切开术）

食道可能在施行内镜检查等操作程序过程中，因用力呕吐（Boerhaave 综合征）或胸部损伤不慎被撕裂。有时食管撕裂（裂孔）源于吞食腐蚀性物质，如碱液或某些纽扣电池。

胸骨正中切开术是在胸骨的长度上做一个切口，将其一分为二。使用正中胸骨切开术，医师可以施行进入胸腔的手术，如心脏移植、心脏瓣膜手术或冠状动脉旁路手术。

你知道吗……

不太常见的原因包括结核病、组织胞浆菌病（一种真菌感染）、结节病、放射治疗或矽肺。这些疾病容易引发慢性纵隔炎。

慢性纵隔炎可能会导致纤维性纵隔炎。发生纤维化纵隔炎时，血管或气道（支气管）可能被阻塞。

纵隔炎的症状 食管撕裂导致突发的，严重的胸痛和呼吸困难。有些人有感染症状，如发热和寒战。 如果纵隔炎发生于胸部手术，患者可能从切口部位引流出液体。 慢性纤维化纵隔炎患者会逐渐感到呼吸短促。

纵隔炎的诊断 胸部 X 线和（通常情况下）计算机断层扫描 (CT) 如果患者有纵隔炎的某个致病因素，医师往往可以根据症状做出诊断——例如，如果患者有提示纵膈炎的症状，以及最近有过涉及胸部或食道的操作程序，或存在肺结核或其他慢性进展的感染。 当纵隔炎突然发生，症状往往极其严重时，以至于医师怀疑那些无法报告可能病因的患者患有纵隔炎，如那些喝醉而记不起他们用力呕吐的患者以及可能吞食腐蚀性物质或纽扣电池的幼儿。 可行胸部 X 线和（通常情况下）CT 检查以确诊。 当纵隔炎发生于行正中胸骨切开术的患者时，医师可能需要向胸腔插入一根细针，穿过胸骨，吸取液体进行显微镜下检查（针吸活组织检查）。