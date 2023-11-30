主要预防措施首先在于消除或减少暴露。最有效的初级预防是实施工程控制（环境控制），以限制暴露于二氧化硅。正确安装的呼吸器可提供额外保护。

预防并发症的措施包括戒烟和接种肺炎球菌疫苗、新冠病毒疫苗和流感疫苗。由于暴露于二氧化硅的人有患结核病和类似分枝杆菌感染的风险，他们应该定期接受结核病筛查。

由于矽肺持续存在，美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 于 2016 年发布了最新的可吸入性二氧化硅标准。该标准降低了允许暴露限值 (PEL)，并要求对暴露于二氧化硅的工人进行就业前和定期的医疗监测。医学监测包括调查问卷、肺功能检查和定期胸部 X 线检查。