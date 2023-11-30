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矽肺是吸入二氧化硅（石英）粉尘引起的肺部永久瘢痕形成。
患者在活动时出现呼吸困难，有时进展为在休息时呼吸短促。
有些患者也会咳嗽，可能会、也可能不会产生痰。
诊断基于胸部 X 线或胸部计算机断层扫描和二氧化硅暴露史。
医生可能会给予药物来改善呼吸。
（另见环境性与职业性肺部疾病概述。）
矽肺可能是急性的，也可能是慢性的。急性矽肺可在高强度暴露后数周或数年后形成。慢性矽肺最常见，通常只有接触二氧化硅几十年后形成。
矽肺的病因
二氧化硅是地球壳中最丰富的矿物质之一，在自然界中分布广泛。矽肺是由吸入微小二氧化硅晶体颗粒（通常是石英）引起的。从事移动或爆炸岩石和砂石（矿工、采石工、切石工、建筑工人）或使用含二氧化硅岩石和砂石研磨剂（砂石爆破手；玻璃制造工人；铸造，宝石，陶瓷工人；陶工）的人群患矽肺的风险最高。近来发现在工程石材行业工人中暴发了重度矽肺。
影响矽肺发生率和严重程度的因素包括
暴露的持续时间和强度
二氧化硅颗粒的形态和表面特征
无定形二氧化硅，如玻璃或硅藻土，不具有结晶结构，不会引起矽肺。
被吸入后，二氧化硅粉尘进入肺，巨噬细胞等清除细胞将其吞噬（见免疫系统概述）。巨噬细胞释放的酶引起肺组织形成瘢痕和结节。在低强度或短期暴露中，这些结节保持离散状态，不会损害肺功能。当强度较高或暴露时间延长时，这些结节会融合（结合在一起），并导致进行性纤维化和肺功能障碍，或者它们有时会形成大块肿块（称为进行性大块纤维化）。
矽肺
矽肺的症状
并发症
矽肺的诊断
矽肺的治疗
矽肺的预防
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
职业安全与健康管理局 [OSHA]。可吸入结晶二氧化硅。2016 年。法规（标准 - 29 CFR 1926.1153）。