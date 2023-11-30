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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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矽肺

作者：Carrie A. Redlich, MD, MPH, Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;
Efia S. James, MD, MPH, Yale School of Medicine;Brian Linde, MD, MPH, Yale Occ and Env Medicine Program
已审核/已修订 11月 2023
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矽肺是吸入二氧化硅（石英）粉尘引起的肺部永久瘢痕形成。

  • 患者在活动时出现呼吸困难，有时进展为在休息时呼吸短促。

  • 有些患者也会咳嗽，可能会、也可能不会产生痰。

  • 诊断基于胸部 X 线或胸部计算机断层扫描和二氧化硅暴露史。

  • 医生可能会给予药物来改善呼吸。

（另见环境性与职业性肺部疾病概述。）

矽肺可能是急性的，也可能是慢性的。急性矽肺可在高强度暴露后数周或数年后形成。慢性矽肺最常见，通常只有接触二氧化硅几十年后形成。

矽肺的病因

二氧化硅是地球壳中最丰富的矿物质之一，在自然界中分布广泛。矽肺是由吸入微小二氧化硅晶体颗粒（通常是石英）引起的。从事移动或爆炸岩石和砂石（矿工、采石工、切石工、建筑工人）或使用含二氧化硅岩石和砂石研磨剂（砂石爆破手；玻璃制造工人；铸造，宝石，陶瓷工人；陶工）的人群患矽肺的风险最高。近来发现在工程石材行业工人中暴发了重度矽肺。

影响矽肺发生率和严重程度的因素包括

  • 暴露的持续时间和强度

  • 二氧化硅颗粒的形态和表面特征

无定形二氧化硅，如玻璃或硅藻土，不具有结晶结构，不会引起矽肺。

被吸入后，二氧化硅粉尘进入肺，巨噬细胞等清除细胞将其吞噬（见免疫系统概述）。巨噬细胞释放的酶引起肺组织形成瘢痕和结节。在低强度或短期暴露中，这些结节保持离散状态，不会损害肺功能。当强度较高或暴露时间延长时，这些结节会融合（结合在一起），并导致进行性纤维化和肺功能障碍，或者它们有时会形成大块肿块（称为进行性大块纤维化）。

矽肺的症状

矽肺可以是急性的，也可以是慢性的。慢性矽肺更为常见。

急性矽肺患者会出现呼吸短促、体重减轻和疲劳等症状，而且病情进展很快。呼吸衰竭很常见。

慢性矽肺常常多年不引起症状，但可进展为更严重的疾病。许多慢性矽肺患者会随着时间的推移出现呼吸困难和咳嗽。肺部损伤可能会导致血液中氧水平降低，也会导致右心过劳。右心受压会引起一种心脏衰竭，称为肺心病，可致命。

并发症

矽肺患者有患其他疾病的风险：

  • 结核病(TB)

  • 慢性阻塞性肺疾病（COPD）

  • 肺癌

  • 系统性风湿（自身免疫）疾病

矽肺患者患分枝杆菌感染（如结核病）的风险增加。

二氧化硅暴露与慢性阻塞性肺疾病（如肺气肿或慢性支气管炎）的风险增加有关。

矽肺患者患肺癌的风险增加。结晶二氧化硅已被国际癌症研究机构 (IARC) 确定为 1 类人类肺癌致癌物。

暴露于结晶二氧化硅还与多种系统性风湿性疾病的患病风险增加相关，包括类风湿性关节炎系统性硬化症

矽肺的诊断

  • 二氧化硅暴露史

  • 胸部成像（计算机断层扫描或 X 线）

医生通常会让有二氧化硅暴露史的人进行胸部 X 线或计算机断层扫描 (CT)，然后根据检查结果来识别是否为矽肺。胸部 CT 在检测矽肺和监测疾病进展方面比胸部 X 线检查更灵敏。

在胸部成像中，许多疾病可能与慢性矽肺类似。包括结节病慢性铍病过敏性肺炎煤矿工人尘肺病粟粒性结核病、真菌性肺病和已扩散到肺部的癌症。医生会做其他检查，以区分矽肺和上述其他疾病。

矽肺的治疗

  • 避免进一步的暴露

  • 管理症状（例如，使用支气管扩张剂和吸入性皮质类固醇）

  • 管理并发症

避免进一步的暴露至关重要。

对于急性或慢性矽肺，尚无已证实的特异性治疗。治疗主要是支持性的。

呼吸困难的患者可能会从使用支气管扩张剂中获益，支气管扩张剂是保持气道开放且清除黏液的药物。医生会监测矽肺患者的血氧水平是否变低，并在需要时进行治疗。肺康复可帮助患者进行日常生活活动。对于受影响最严重的患者，建议进行肺移植

并发症根据需要进行管理。例如，结核病等感染应立即治疗。

矽肺的预防

主要预防措施首先在于消除或减少暴露。最有效的初级预防是实施工程控制（环境控制），以限制暴露于二氧化硅。正确安装的呼吸器可提供额外保护。

预防并发症的措施包括戒烟和接种肺炎球菌疫苗、新冠病毒疫苗和流感疫苗。由于暴露于二氧化硅的人有患结核病和类似分枝杆菌感染的风险，他们应该定期接受结核病筛查。

由于矽肺持续存在，美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 于 2016 年发布了最新的可吸入性二氧化硅标准。该标准降低了允许暴露限值 (PEL)，并要求对暴露于二氧化硅的工人进行就业前和定期的医疗监测。医学监测包括调查问卷、肺功能检查和定期胸部 X 线检查。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 职业安全与健康管理局 [OSHA]。可吸入结晶二氧化硅。2016 年。法规（标准 - 29 CFR 1926.1153）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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