组织胞浆菌病是由真菌荚膜组织胞浆菌导致的一种感染。它主要累及肺部，但有时也可扩散至全身。

组织胞浆菌病感染由吸入真菌孢子获得。

绝大多数无症状，有些可感觉全身不适，出现发热、咳嗽，有时出现呼吸困难。

有时感染扩散导致肝、脾、淋巴结肿大及其它器官损害。

诊断依赖组织或液体标本检查和培养。

依据感染程度决定是否需要抗真菌药物治疗。

（也请参见真菌感染概述。）

组织胞浆菌病在美国东部和中西部特别常见，尤其是沿着俄亥俄州和密西西比河谷地区。它可能发生在南部各州。组织胞浆菌病也发生在中部和南美洲、非洲、亚洲和澳大利亚的部分地区。与蝙蝠洞相关的爆发发生在全世界，在美国，佛罗里达州、德克萨斯州和波多黎各有报道。

组织胞浆菌在被鸟或蝙蝠粪便污染的土壤和灰尘中生长最佳。鸡农、建筑工人、穴居人（喜欢探索洞穴的人）和其他与土壤一起工作的人最有可能吸入由组织胞浆菌产生的孢子。当活动促使空气传播孢子时（例如，在鸟类或蝙蝠生活的地区的建筑场地去除树木和建筑物）或者探索洞穴时，感染风险最高。

当大量孢子被吸入时会导致严重的疾病。

组织胞浆菌病的形式 组织胞浆菌病主要有三种形式： 急性肺组织胞浆菌病： 此形式是感染的初始形式。它发生在肺部，并通常留在那里。

进行性播散性组织胞浆菌病： 如果免疫系统受损或未成熟，感染可从肺部通过血流传播（播散）到身体的其他部位，如脑、脊髓、肝脏、脾脏、淋巴结、肾上腺、消化系统或骨髓。这种形式很少发生在健康成人中。它通常发生在营养不良的婴儿或非常年幼的儿童或免疫系统较弱的人身上，例如患有 HIV/艾滋病、接受了器官移植或正在服用抑制免疫系统的药物（包括皮质类固醇）的人。

慢性空洞组织胞浆菌病： 在此形式中，在数周内逐渐形成一个或多个肺部空间（空洞）。感染不会从肺部扩散到身体其它部位。

组织胞浆菌病的症状 大多数感染组织胞浆菌的人不会出现任何症状，或者只会出现非常轻微的症状。 症状不同，取决于组织胞浆菌病的形式。 急性肺组织胞浆菌病 通常在吸入孢子后 3 至 17 天出现症状，病人可自感不适，出现发热和咳嗽及流感样症状。不治疗2周内症状常可消失，很少持续超过6周。 吸入许多孢子的人可能会患肺炎。他们可能严重呼吸急促，迁延数月。 急性肺组织胞浆菌病很少致命，但在免疫系统功能减弱的人（如艾滋病患者）中可能变得严重。 进行性播散性组织胞浆菌病 症状起初不明确。人们可能会感到疲倦、虚弱和全身不适。症状可急剧加重，也可加重得非常缓慢。 可能出现肺炎，但很少严重，但艾滋病患者除外。罕见情况下，可能会出现脑膜炎（覆盖脑和脊髓的组织炎症），导致头痛和颈部僵硬。肝、脾及淋巴结可以肿大。较少数情况下，感染可导致口腔和肠道溃疡形成。极少数情况下，肾上腺可受损，引发阿迪森氏病。 即使经过治疗，艾滋病患者如发生组织胞浆菌病也可能迅速死亡。 组织胞浆菌病 隐藏详情 在免疫系统受损的人中，组织胞浆菌病可导致口腔内形成溃疡。 图片由 Susan Lindsley 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 慢性空洞组织胞浆菌病 这种肺部感染在数周内逐渐发展，导致咳嗽和呼吸困难，并变得越来越严重。症状包括体重减轻、盗汗、低热和全身不舒服（不适）。 大部分患者未经治疗即可恢复。然而，呼吸困难可继续恶化，某些人可咯血，有时会出现大量咯血。肺组织破坏及瘢痕形成。肺损害或肺部细菌侵袭最终可能致死。

组织胞浆菌病的诊断 培养和检查组织或液体样本

有时可进行血液和尿液检查

胸部 X 线检查 为诊断组织胞浆菌病，医生会采集痰液、尿液或血液样本。医生可能使用可视导管（支气管镜）从肺部取样本。或者他们可能会进行活检，从肝脏、骨髓或淋巴结中取样本。这些标本被送往实验室进行培养和检查。 血或尿样本还可行真菌释放的蛋白质（抗原）检查。可能会进行一项鉴别真菌遗传物质（其 DNA）的检测。 医生还会通过胸部 X线检查查找肺部感染的证据。 某些少见类型的组织胞浆病，确诊常需感染专家帮助。

组织胞浆菌病的治疗 抗真菌药物 急性肺组织胞浆菌病患者若在其它方面健康，极少需要使用药物。但是，如果患者在一个月后没有改善，通常会开具伊曲康唑口服。如果出现严重肺炎，应静脉给予两性霉素 B，然后使用伊曲康唑。 进行性播散性组织胞浆菌病需要治疗。如果感染严重，可用两性霉素B静脉注射，随后口服伊曲康唑。 艾滋病患者患组织胞浆菌病常需终生服用伊曲康唑等抗真菌药。但是，如果他们的 CD4 计数（一种在艾滋病未得到控制时减少的白细胞数量）增加至每微升血液 150 个或更多细胞，则他们可能在 1 年后停止抗真菌药物治疗。 出现慢性空洞组织胞浆菌病时使用伊曲康唑，或出现更严重感染时使用两性霉素B可杀灭真菌。但治疗无法逆转感染导致的肺结构破坏。因此，绝大多数患者持续存在呼吸问题，引起与慢性阻塞性肺疾病相似的症状。因此，治疗应尽可能早地开始以减轻肺损害。