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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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气道肿瘤

作者：Robert L. Keith, MD, Division of Pulmonary Sciences and Critical Care Medicine, University of Colorado School of Medicine
已审核/已修订 12月 2022
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气管、喉咙（咽喉）和声匣（喉头）会发生肿瘤，肿瘤要么长到这些结构中，要么对其压迫，从而阻塞呼吸。身体其他部位的肿瘤还可能扩散到这些部位（转移）。

在气管中出现的肿瘤很少见。它们通常是癌性的（恶性），发现时已是局部晚期（已扩散到附近的组织或淋巴结）。

最常见的恶性气管肿瘤包括鳞状细胞癌、腺样囊性癌、类癌瘤和粘液表皮样癌。

最常见的非癌性（良性）气道肿瘤是鳞状乳头状瘤，但也可能发生其他良性病症。

气道肿瘤的症状

气道肿瘤的症状包括

  • 气短（呼吸困难）

  • 咳嗽

  • 咳血（咯血）

  • 喘息或其他异常呼吸噪音

可能还会出现吞咽困难和声音嘶哑。

气道肿瘤的诊断

  • 支气管镜

如果症状逐渐发展并且标准治疗无效（例如，如果用于治疗哮喘的药物不能缓解喘息）医生可能会考虑气道肿瘤。如果怀疑有气道肿瘤，医生会做支气管镜检查。支气管镜检查可以缓解气道阻塞，并可采集标本进行诊断。

如果发现癌症，则针对分期进行更广泛的测试

气道肿瘤的治疗

  • 手术

  • 放疗

  • 减少阻塞的技术

某些类型的气道肿瘤应当尽可能手术切除。在其他情况下，建议放射治疗，并联合或不联合化疗或靶向治疗

如果手术无法进行，可以采用一些微创操作来切除部分肿瘤。激光汽化、光动力疗法、冷冻疗法和支气管内近距放射疗法都是切除阻塞气道的肿瘤的选择。如果肿瘤压迫气管，医生可能会插入支架使气管保持开放，或者使用放射疗法缩小肿瘤。

气道肿瘤的预后

预后取决于癌症的类型。扩散到颈部或胸部淋巴结或生长到附近结构的癌症往往预后较差。

了解更多信息

以下英文资源为患者及其看护人提供信息和支持。本手册对这些资源中的内容不承担任何责任。

  1. 美国癌症协会：有关所有癌症类型的一般信息（包括预防、检测、治疗）以及为癌症患者及其看护人提供的信息

  2. 美国癌症协会：肺癌：美国癌症协会有关肺癌的更多具体信息，包括类型、筛查和治疗

  3. 美国肺脏协会：有关所有肺病类型的一般信息，包括肺癌和戒烟

  4. 美国肺脏协会：肺癌：美国肺脏协会有关肺癌的更多具体信息，包括肺癌诊断后需采取的措施

  5. CancerCare：关于所有癌症类型的一般信息，包括咨询和支持团体的资源

  6. CancerCare：肺癌：Cancer Care 针对肺癌患者的更多具体信息，包括支持服务和其他资源的链接

  7. 美国国家癌症研究所：美国政府有关癌症的资源，包括研究更新和临床试验信息

  8. 美国国家癌症研究所：肺癌：美国国家癌症研究所有关肺癌的更多具体信息，尤其是治疗进展和最新研究结果

  9. 全国癌症幸存者联盟：提倡给所有癌症患者提供高质量护理

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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