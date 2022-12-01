气管、喉咙（咽喉）和声匣（喉头）会发生肿瘤，肿瘤要么长到这些结构中，要么对其压迫，从而阻塞呼吸。身体其他部位的肿瘤还可能扩散到这些部位（转移）。

在气管中出现的肿瘤很少见。它们通常是癌性的（恶性），发现时已是局部晚期（已扩散到附近的组织或淋巴结）。

最常见的恶性气管肿瘤包括鳞状细胞癌、腺样囊性癌、类癌瘤和粘液表皮样癌。

最常见的非癌性（良性）气道肿瘤是鳞状乳头状瘤，但也可能发生其他良性病症。

气道肿瘤的症状 气道肿瘤的症状包括 气短（呼吸困难）

咳嗽

咳血（咯血）

喘息或其他异常呼吸噪音 可能还会出现吞咽困难和声音嘶哑。

气道肿瘤的诊断 支气管镜 如果症状逐渐发展并且标准治疗无效（例如，如果用于治疗哮喘的药物不能缓解喘息）医生可能会考虑气道肿瘤。如果怀疑有气道肿瘤，医生会做支气管镜检查。支气管镜检查可以缓解气道阻塞，并可采集标本进行诊断。 如果发现癌症，则针对分期进行更广泛的测试。

气道肿瘤的治疗 手术

放疗

减少阻塞的技术 某些类型的气道肿瘤应当尽可能手术切除。在其他情况下，建议放射治疗，并联合或不联合化疗或靶向治疗。 如果手术无法进行，可以采用一些微创操作来切除部分肿瘤。激光汽化、光动力疗法、冷冻疗法和支气管内近距放射疗法都是切除阻塞气道的肿瘤的选择。如果肿瘤压迫气管，医生可能会插入支架使气管保持开放，或者使用放射疗法缩小肿瘤。