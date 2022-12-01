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气管、喉咙（咽喉）和声匣（喉头）会发生肿瘤，肿瘤要么长到这些结构中，要么对其压迫，从而阻塞呼吸。身体其他部位的肿瘤还可能扩散到这些部位（转移）。
在气管中出现的肿瘤很少见。它们通常是癌性的（恶性），发现时已是局部晚期（已扩散到附近的组织或淋巴结）。
最常见的恶性气管肿瘤包括鳞状细胞癌、腺样囊性癌、类癌瘤和粘液表皮样癌。
最常见的非癌性（良性）气道肿瘤是鳞状乳头状瘤，但也可能发生其他良性病症。
气道肿瘤的症状
气道肿瘤的症状包括
气短（呼吸困难）
咳嗽
咳血（咯血）
喘息或其他异常呼吸噪音
可能还会出现吞咽困难和声音嘶哑。
气道肿瘤的诊断
气道肿瘤的治疗
气道肿瘤的预后
预后取决于癌症的类型。扩散到颈部或胸部淋巴结或生长到附近结构的癌症往往预后较差。
了解更多信息
以下英文资源为患者及其看护人提供信息和支持。本手册对这些资源中的内容不承担任何责任。
美国癌症协会：有关所有癌症类型的一般信息（包括预防、检测、治疗）以及为癌症患者及其看护人提供的信息
美国癌症协会：肺癌：美国癌症协会有关肺癌的更多具体信息，包括类型、筛查和治疗
美国肺脏协会：有关所有肺病类型的一般信息，包括肺癌和戒烟
美国肺脏协会：肺癌：美国肺脏协会有关肺癌的更多具体信息，包括肺癌诊断后需采取的措施
CancerCare：关于所有癌症类型的一般信息，包括咨询和支持团体的资源
CancerCare：肺癌：Cancer Care 针对肺癌患者的更多具体信息，包括支持服务和其他资源的链接
美国国家癌症研究所：美国政府有关癌症的资源，包括研究更新和临床试验信息
美国国家癌症研究所：肺癌：美国国家癌症研究所有关肺癌的更多具体信息，尤其是治疗进展和最新研究结果
全国癌症幸存者联盟：提倡给所有癌症患者提供高质量护理