提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

喉癌

作者：Bradley A. Schiff, MD, Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
已审核/已修订 12月 2022
浏览专业版
小知识

喉癌是源自喉（也称为声匣）的癌症。

  • 患者可有声嘶、颈部包块、或呼吸或吞咽困难。

  • 必要时可通过组织活检确诊。

  • 预后与癌症的分化程度有关。

  • 治疗通常是手术和放疗，有时也用化疗。

（另见口、鼻、喉癌概述。）

喉就是喉头，包括气嗓（气管）的最上部分和声带。

喉的位置

大部分喉癌是鳞状细胞癌，意味着癌是由衬于喉的鳞状细胞形成的。

喉癌是头和颈内的常见癌症，在男性中要比女性中更为常见。大部分喉癌患者年龄大于60岁。吸烟是最大的风险因素，超过 95% 的患者吸烟。酗酒也会增加患癌风险。喉癌患者的数量正在减少，很可能是因为吸烟习惯的改变。

声带癌通常较早引起症状，播散较少，并且比喉部其他部位的癌症更常被治愈。

您知道吗？

  • 如果一个人声嘶超过 2～3 周就应该去就诊。

喉癌的症状

喉癌常源自声带，并迅速导致声嘶。如果一个人声嘶超过2～3周者应该就医。

源自喉其它部位的癌症发展更缓慢，首先导致声嘶以外的症状，如

  • 体重减轻

  • 咽喉疼痛

  • 耳痛

  • “吃热土豆”声（好像嘴里含着热东西说话）

  • 吞咽或呼吸困难

但是，有时候，在其它症状出现之前，可能会注意到由于癌症扩散到淋巴结转移）而导致的颈部肿块。

喉癌的诊断

  • 喉镜检查

  • 活检

  • 影像检查分期

为了诊断喉癌，医生首先会用一根细的柔性观察管直接显示喉部（喉镜）来检查喉部，并切除一块组织样本在显微镜下检查（活检）。活检最常在手术室中于患者全身麻醉下进行。如果存在癌症，还可能进行分期检测以确定癌症已播散多远，包括，

喉癌的预后

喉癌越大、扩散的范围越广，预后就越差。如果已出现肌肉、软骨、骨转移，治愈可能性很小。小声带癌且无未播散（转移）患者五年存活率大约为85%～95%，而喉癌播散至局部淋巴结的患者不到45%。对于癌症已播散到局部淋巴结以外的患者，生存时间超过 5 年的几率只有大约 35%。

喉癌的治疗

  • 手术

  • 放疗

  • 化疗

喉癌的治疗取决于分期和癌症的准确部位。

早期癌症治疗

对于早期癌症，医生可用手术放射治疗。若累及声带，医生可能首选放射治疗而非手术，因为可保留正常的声音。但是，对于极早期喉癌，医生可能首选显微手术而非放疗，因为它可能一样有效，且不同于放疗，可在单次治疗中完成。显微手术使用喉镜（柔性观察管），其中有器械或与之相连的高能光束（激光束）。不同于使用手术刀的可能影响患者声音的传统手术，显微手术导致的吞咽或言语问题较少。

中期癌症治疗

对于可能已经轻度播散到临近组织的较大喉部肿瘤，医生可能使用放疗联合化疗（称为放化疗），而非手术，前者可能一样有效，同时对个人声音的影响较少。但仍可能需要进行手术以切除放化疗后残余的任何肿瘤。

晚期癌症治疗

如果喉癌已播散到骨骼或软骨，医生通常首选使用手术切除部分或全喉和声带，称为喉部分或全切术，之后放疗和化疗（有时候）。如果晚期肿瘤已无法进行手术或放射治疗，可使用化疗，以帮助减轻疼痛和缩小肿瘤，但治愈的可能性不大。

治疗的副作用

手术或非手术治疗几乎都会有显著的副作用。

辐射可能会导致皮肤变化（如炎症、瘙痒和脱发）、疤痕、味觉丧失、口干，有时也会破坏正常组织。牙齿将暴露于放射治疗的人必须纠正牙齿问题，任何有问题的牙齿需在放疗前先行拔除，因为放射治疗会使后续的牙齿治疗工作失败可能性增高，并可能发生颌骨严重的感染。

化疗通常会导致各种副作用，具体取决于所使用的药物。化疗根据药物的不同也会有各种副作用，常见有恶心、呕吐、脱发、感染等。

手术、其他治疗和肿瘤本身可能影响吞咽和说话。在这种情况下，需要进行康复治疗。现在已经研究出很多方法，让患者在没有声带的情况下说话，而且效果通常都很好。根据影响的具体组织，也可进行重建手术。

无声带发声

发音需要一个声波（振动）源以及将这些振动转化为单词的器官。通常由声带提供振动，然后由舌、腭、唇将其塑造成单词。声带切除的患者如果能够提供另外的声波振动源，则可以重新发声，因为他们的舌头、腭、嘴唇还可以将这些新的振动塑造成词语。

无喉者能够发声有三种可选择方式：在所有三种技术中，声音通过喉咙（咽喉）、腭、舌、牙齿和唇构成言语。

食管发音

  • 不需要手术或机械配件

  • 教导人将空气吞入食道（从咽喉到胃的路径）并排出空气（像打嗝一样）以产生声音

  • 难以学习，可能难以让其他人理解

气管食管穿刺

  • 通过手术在气道（气管）和食管之间插入一个单向瓣

  • 空气通过颈部前方的开口（造口）进入气道（气管）

  • 当人呼气时，空气产生的语音通过瓣膜转入食道

  • 需要大量的练习和培训

  • 通常最终会产生简单而流畅的言语

  • 阀需要日常清洁，并需要在数月后进行更换

  • 使用一些阀时，人员必须用手指挡住气管的开口来讲话

  • 如果阀发生故障，有流体或食物意外进入气管的风险

电子喉

  • 由电池供电的振动装置，可紧靠在颈部以作为声源

  • 可发出一种人工的机械声

  • 比食道言语更容易使用和理解

  • 需要电池，必须随身携带

  • 只需很少或根本不需要培训

  • 可以给很多人带来很大的社会耻辱感

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国癌症协会：喉和下咽癌

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。