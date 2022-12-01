喉癌是源自喉（也称为声匣）的癌症。
患者可有声嘶、颈部包块、或呼吸或吞咽困难。
必要时可通过组织活检确诊。
预后与癌症的分化程度有关。
治疗通常是手术和放疗，有时也用化疗。
（另见口、鼻、喉癌概述。）
喉就是喉头，包括气嗓（气管）的最上部分和声带。
喉的位置
大部分喉癌是鳞状细胞癌，意味着癌是由衬于喉的鳞状细胞形成的。
喉癌是头和颈内的常见癌症，在男性中要比女性中更为常见。大部分喉癌患者年龄大于60岁。吸烟是最大的风险因素，超过 95% 的患者吸烟。酗酒也会增加患癌风险。喉癌患者的数量正在减少，很可能是因为吸烟习惯的改变。
声带癌通常较早引起症状，播散较少，并且比喉部其他部位的癌症更常被治愈。
您知道吗？
喉癌的症状
喉癌的诊断
喉镜检查
活检
影像检查分期
为了诊断喉癌，医生首先会用一根细的柔性观察管直接显示喉部（喉镜）来检查喉部，并切除一块组织样本在显微镜下检查（活检）。活检最常在手术室中于患者全身麻醉下进行。如果存在癌症，还可能进行分期检测以确定癌症已播散多远，包括，
喉癌的预后
喉癌越大、扩散的范围越广，预后就越差。如果已出现肌肉、软骨、骨转移，治愈可能性很小。小声带癌且无未播散（转移）患者五年存活率大约为85%～95%，而喉癌播散至局部淋巴结的患者不到45%。对于癌症已播散到局部淋巴结以外的患者，生存时间超过 5 年的几率只有大约 35%。
喉癌的治疗
手术
放疗
化疗
喉癌的治疗取决于分期和癌症的准确部位。
早期癌症治疗
中期癌症治疗
对于可能已经轻度播散到临近组织的较大喉部肿瘤，医生可能使用放疗联合化疗（称为放化疗），而非手术，前者可能一样有效，同时对个人声音的影响较少。但仍可能需要进行手术以切除放化疗后残余的任何肿瘤。
晚期癌症治疗
如果喉癌已播散到骨骼或软骨，医生通常首选使用手术切除部分或全喉和声带，称为喉部分或全切术，之后放疗和化疗（有时候）。如果晚期肿瘤已无法进行手术或放射治疗，可使用化疗，以帮助减轻疼痛和缩小肿瘤，但治愈的可能性不大。
治疗的副作用
手术或非手术治疗几乎都会有显著的副作用。
辐射可能会导致皮肤变化（如炎症、瘙痒和脱发）、疤痕、味觉丧失、口干，有时也会破坏正常组织。牙齿将暴露于放射治疗的人必须纠正牙齿问题，任何有问题的牙齿需在放疗前先行拔除，因为放射治疗会使后续的牙齿治疗工作失败可能性增高，并可能发生颌骨严重的感染。
化疗通常会导致各种副作用，具体取决于所使用的药物。化疗根据药物的不同也会有各种副作用，常见有恶心、呕吐、脱发、感染等。
手术、其他治疗和肿瘤本身可能影响吞咽和说话。在这种情况下，需要进行康复治疗。现在已经研究出很多方法，让患者在没有声带的情况下说话，而且效果通常都很好。根据影响的具体组织，也可进行重建手术。
无声带发声
发音需要一个声波（振动）源以及将这些振动转化为单词的器官。通常由声带提供振动，然后由舌、腭、唇将其塑造成单词。声带切除的患者如果能够提供另外的声波振动源，则可以重新发声，因为他们的舌头、腭、嘴唇还可以将这些新的振动塑造成词语。
无喉者能够发声有三种可选择方式：在所有三种技术中，声音通过喉咙（咽喉）、腭、舌、牙齿和唇构成言语。
食管发音
气管食管穿刺
电子喉
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国癌症协会：喉和下咽癌