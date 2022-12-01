喉癌是源自喉（也称为声匣）的癌症。

患者可有声嘶、颈部包块、或呼吸或吞咽困难。

必要时可通过组织活检确诊。

预后与癌症的分化程度有关。

治疗通常是手术和放疗，有时也用化疗。

（另见口、鼻、喉癌概述。）

喉就是喉头，包括气嗓（气管）的最上部分和声带。

喉的位置

口、鼻和喉 3D 模型

大部分喉癌是鳞状细胞癌，意味着癌是由衬于喉的鳞状细胞形成的。

喉癌是头和颈内的常见癌症，在男性中要比女性中更为常见。大部分喉癌患者年龄大于60岁。吸烟是最大的风险因素，超过 95% 的患者吸烟。酗酒也会增加患癌风险。喉癌患者的数量正在减少，很可能是因为吸烟习惯的改变。

声带癌通常较早引起症状，播散较少，并且比喉部其他部位的癌症更常被治愈。

您知道吗？

喉癌的症状 喉癌常源自声带，并迅速导致声嘶。如果一个人声嘶超过2～3周者应该就医。 源自喉其它部位的癌症发展更缓慢，首先导致声嘶以外的症状，如 体重减轻

咽喉疼痛

耳痛

“吃热土豆”声（好像嘴里含着热东西说话）

吞咽或呼吸困难 但是，有时候，在其它症状出现之前，可能会注意到由于癌症扩散到淋巴结（转移）而导致的颈部肿块。

喉癌的预后 喉癌越大、扩散的范围越广，预后就越差。如果已出现肌肉、软骨、骨转移，治愈可能性很小。小声带癌且无未播散（转移）患者五年存活率大约为85%～95%，而喉癌播散至局部淋巴结的患者不到45%。对于癌症已播散到局部淋巴结以外的患者，生存时间超过 5 年的几率只有大约 35%。

喉癌的治疗 手术

放疗

化疗 喉癌的治疗取决于分期和癌症的准确部位。 早期癌症治疗 对于早期癌症，医生可用手术或放射治疗。若累及声带，医生可能首选放射治疗而非手术，因为可保留正常的声音。但是，对于极早期喉癌，医生可能首选显微手术而非放疗，因为它可能一样有效，且不同于放疗，可在单次治疗中完成。显微手术使用喉镜（柔性观察管），其中有器械或与之相连的高能光束（激光束）。不同于使用手术刀的可能影响患者声音的传统手术，显微手术导致的吞咽或言语问题较少。 中期癌症治疗 对于可能已经轻度播散到临近组织的较大喉部肿瘤，医生可能使用放疗联合化疗（称为放化疗），而非手术，前者可能一样有效，同时对个人声音的影响较少。但仍可能需要进行手术以切除放化疗后残余的任何肿瘤。 晚期癌症治疗 如果喉癌已播散到骨骼或软骨，医生通常首选使用手术切除部分或全喉和声带，称为喉部分或全切术，之后放疗和化疗（有时候）。如果晚期肿瘤已无法进行手术或放射治疗，可使用化疗，以帮助减轻疼痛和缩小肿瘤，但治愈的可能性不大。 治疗的副作用 手术或非手术治疗几乎都会有显著的副作用。 辐射可能会导致皮肤变化（如炎症、瘙痒和脱发）、疤痕、味觉丧失、口干，有时也会破坏正常组织。牙齿将暴露于放射治疗的人必须纠正牙齿问题，任何有问题的牙齿需在放疗前先行拔除，因为放射治疗会使后续的牙齿治疗工作失败可能性增高，并可能发生颌骨严重的感染。 化疗通常会导致各种副作用，具体取决于所使用的药物。化疗根据药物的不同也会有各种副作用，常见有恶心、呕吐、脱发、感染等。 手术、其他治疗和肿瘤本身可能影响吞咽和说话。在这种情况下，需要进行康复治疗。现在已经研究出很多方法，让患者在没有声带的情况下说话，而且效果通常都很好。根据影响的具体组织，也可进行重建手术。 无声带发声