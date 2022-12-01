口腔和喉癌的主要危险因素是

使用烟草

酒精使用

人乳头状瘤病毒 (HPV) 感染

烟草使用导致很多口腔和喉癌。使用烟草包括吸纸烟、雪茄或烟斗；嚼烟草或咀嚼槟榔（一种含烟草的混合物，也称为 paan）；以及水烟。在美国，吸纸烟（尤其是每天超过两包）是口腔和喉癌的主要烟草相关风险因素。吸雪茄也可增加风险。吸烟斗增加与烟斗柄接触的唇部的癌症风险。咀嚼烟草或鼻烟使得与烟草接触最多的颊部、牙龈和唇部内表面发生癌症的风险增高 50%。

长期或过量饮酒也会增加口腔和喉癌的风险。风险增高与酒精摄入量成比例。一些证据表明，如果长时间反复使用漱口水，漱口水中含有的酒精也会导致口腔癌的发生。

最高的风险来自同时酗烟酗酒，其导致癌症的几率比只酗烟或只酗酒高两到三倍。这种酗烟酗酒使女性发生口腔癌的风险提高了100倍，男性提高了38倍；使发生喉癌的风险提高了30倍。在患有口腔和喉癌后继续使用烟酒的患者第二次患上口腔或喉癌的几率是其它口腔和喉癌患者的两倍以上。

人乳头瘤病毒 (HPV) 是一种导致生殖器疣并可能在口交时感染口腔的病毒，与口腔癌和喉癌的发展有关。HPV相关口腔和喉癌正在增加，主要在北美和北欧的年轻人中。HPV感染使喉癌风险增高16倍，HPV导致60%的喉癌。性伴数量和口交频率是重要的风险因素。该病毒的某些菌株使人容易患上喉癌，而且在较小程度上会引发口腔癌。

由于越来越多的人接种了HPV疫苗，因此由HPV引起的喉癌预计在将来会越来越少见。但是，由于喉癌很多年不会发展，因此这种减少将需要数年的时间才能变得明显。

性是一个风险因素。约四分之三口腔和喉癌发生在男性中。

与大多数癌症一样，年龄增加会增加风险。

使口腔癌风险增加的其它因素包括断牙、补牙、龋齿或不合适的牙修复体（如假牙）的锋利边缘的反复刺激。之前的头颈X光检查、慢性念珠菌感染和口腔卫生不良也是危险因素。阳光下暴晒可导致唇癌。