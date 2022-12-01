口腔和喉癌是源自唇、口腔顶、侧和底、舌、扁桃体或咽喉后部的癌症。
口腔和喉癌可能看起来像口腔内的开放性溃疡、肿物或变色区域。
医生进行活检以诊断口腔、喉癌。
进行影像检查，例如计算机断层扫描、磁共振成像和正电子发射断层扫描，以查看癌症大小和扩散的范围。
治疗取决于癌症的部位、大小和扩散程度，可能包括手术、放疗和化疗。
2020 年，美国估计有 53000 例新发口腔癌和喉癌病例。虽然口腔癌和喉癌的发病率逐渐增加，但其治愈率也在提高。
（另见口、鼻、喉癌概述。）
口腔和咽喉中发现的癌症类型
口腔癌和喉癌的风险因素
口腔和喉癌的主要危险因素是
使用烟草
酒精使用
人乳头状瘤病毒 (HPV) 感染
烟草使用导致很多口腔和喉癌。使用烟草包括吸纸烟、雪茄或烟斗；嚼烟草或咀嚼槟榔（一种含烟草的混合物，也称为 paan）；以及水烟。在美国，吸纸烟（尤其是每天超过两包）是口腔和喉癌的主要烟草相关风险因素。吸雪茄也可增加风险。吸烟斗增加与烟斗柄接触的唇部的癌症风险。咀嚼烟草或鼻烟使得与烟草接触最多的颊部、牙龈和唇部内表面发生癌症的风险增高 50%。
长期或过量饮酒也会增加口腔和喉癌的风险。风险增高与酒精摄入量成比例。一些证据表明，如果长时间反复使用漱口水，漱口水中含有的酒精也会导致口腔癌的发生。
最高的风险来自同时酗烟酗酒，其导致癌症的几率比只酗烟或只酗酒高两到三倍。这种酗烟酗酒使女性发生口腔癌的风险提高了100倍，男性提高了38倍；使发生喉癌的风险提高了30倍。在患有口腔和喉癌后继续使用烟酒的患者第二次患上口腔或喉癌的几率是其它口腔和喉癌患者的两倍以上。
人乳头瘤病毒 (HPV) 是一种导致生殖器疣并可能在口交时感染口腔的病毒，与口腔癌和喉癌的发展有关。HPV相关口腔和喉癌正在增加，主要在北美和北欧的年轻人中。HPV感染使喉癌风险增高16倍，HPV导致60%的喉癌。性伴数量和口交频率是重要的风险因素。该病毒的某些菌株使人容易患上喉癌，而且在较小程度上会引发口腔癌。
由于越来越多的人接种了HPV疫苗，因此由HPV引起的喉癌预计在将来会越来越少见。但是，由于喉癌很多年不会发展，因此这种减少将需要数年的时间才能变得明显。
性是一个风险因素。约四分之三口腔和喉癌发生在男性中。
与大多数癌症一样，年龄增加会增加风险。
使口腔癌风险增加的其它因素包括断牙、补牙、龋齿或不合适的牙修复体（如假牙）的锋利边缘的反复刺激。之前的头颈X光检查、慢性念珠菌感染和口腔卫生不良也是危险因素。阳光下暴晒可导致唇癌。
口腔和喉癌的症状
口腔和喉癌症状会因肿瘤所在位置而略有不同。
口腔癌在相当长的一段时间里不会产生疼痛感，但最终会随着肿瘤的生长而引起疼痛。在开始疼痛时，通常会在吞咽时伴有喉咙痛。患者可能会难以讲话。口腔鳞状细胞癌往往看起来像开放性溃疡（溃疡面）并且会生长到深部组织中。口疮可能是平坦或略微凸起的红色（红斑）或白色（白斑）斑块。
唇部和口腔其它部位的癌症通常如石头般坚硬，并且与深部组织相连。这些区域中的大多数非癌肿块的活动性好。牙床、舌头或口腔内壁上的变色区也可能是癌症的征兆。口腔内最近变为褐色或黑色的变色区域可能是黑素瘤。有时，也会在嘴唇之间习惯性夹持香烟或烟斗的地方形成一个棕色的扁平、雀斑状区（吸烟者斑）。
喉癌通常会导致咽喉疼痛（吞咽时疼痛加剧）、吞咽和说话困难、耳朵疼痛。有的，喉癌的第一个迹象是颈部出现肿块。
图片由 Jonathan A. Ship 牙科医学博士提供。
照片由 Jonathan A. Ship 牙科医学博士提供。
在大多数类型的口腔和喉部癌中，在出现进食困难症状后，患者的体重就会开始下降。
口腔和喉癌的诊断
内镜检查
活检
影像检查分期
为了诊断口腔和喉癌，医生对在检查过程中看到的任何异常区域进行组织活检（切下组织标本以在显微镜下检查）。只有组织活检可以确定可疑区域是否为癌性。如果医生没有在出现症状的患者口腔内发现异常生长，他们可以使用一种特殊的镜子和/或灵活的可视镜（内窥镜）检查咽喉。在此检查过程中，他们对看到的任何异常区域进行组织活检。
如果活检显示癌症，医生之后进行影像学检查，以确定癌症程度(分期），如
这些影像检查可以帮助医生确定癌症的大小和位置、是否已经扩散到附近的结构，以及是否已经扩散到颈部的淋巴结中。医生还会使用内镜向下检查口腔和咽喉看临近结构有无癌症。医生进行喉镜（观察喉内）、支气管镜（观察气管内）和食道镜（观察食道内）。
筛查
由于早期发现会大大提高治愈的可能性，因此医生和牙医应在每个常规的医疗和牙科检查中彻底检查口腔和咽喉。检查应包括舌下区域，因为在异常生长变得非常大之前，人们通常不会看到或感觉到那里的异常生长。
口腔癌和喉癌的预后
患有口腔和喉癌症的患者存活率各异，具体取决于
肿瘤的原发位置
是否已扩散和扩散的范围（分期）
病因
如果在癌细胞扩散到淋巴结之前，切除整个癌症与周围的正常组织，那么鳞状细胞癌的治愈率会较高。平均来说，75% 以上患有尚未扩散至淋巴结的舌癌的患者，会在诊断后存活至少 5年。约 75%的患有尚未扩散的口底癌的患者，会在诊断后存活至少 5年。但如果癌症已经扩散到淋巴结，那么5年的存活率将降低约百分之五十。约90%的患有下唇癌的患者可存活至少5年，而且此癌症很少扩散。上唇癌往往更具有侵袭性且易于扩散。
平均来说，60%患有喉癌的患者，会在诊断后存活至少 5年。如果病因是人乳头瘤病毒(HPV)，此率超过75%，如果是其它原因，则低于50%。
口腔和喉癌的预防
避免过量使用烟酒可大大降低口腔和喉癌的风险。对断牙或补牙的粗糙边缘进行磨平处理也是一种预防措施。避免日晒和使用防晒霜有助于降低唇癌的风险。如果晒伤部位覆盖了唇部的大片区域，唇刮术（使用手术或激光切除整个外表面）可能会预防癌症的发展。
当前 HPV 疫苗针对一些导致喉癌的 HPV 毒株，因此疫苗接种可能会阻止其中某些癌症的发展。
口腔和喉癌的治疗
手术
放疗，有时候联合化疗（放化疗）
口腔和喉癌的主要治疗方法是手术和放疗。医生根据癌症的大小和位置选择治疗方法。
手术通常是口腔癌的第一治疗方法。医生切除癌症，有时也会切除下颚下面和后面以及颈部沿线的淋巴结。因此，口腔癌手术可能会毁容和带来心理上的创伤。在首次手术期间进行最新的术后重建技术，可以改善功能并帮助恢复正常外观。缺牙和下颚缺失部位可以使用假体装置替代。重大手术后可能需要言语和吞咽治疗。如癌症是晚期，在术后给予放疗或化疗。
对于不能手术的患者，放疗是第一替代治疗。化疗通常不用作初始治疗，但对于癌症已扩散到很多淋巴结的患者，推荐作为放疗辅助。
对于喉癌，医生更多使用手术作为第一治疗。更新的技术使医生能够通过口腔，而不是通过颈部切口进行手术。有些技术使用内窥镜以引导激光手术。另一种技术涉及使用手术机器人。外科医生从控制台控制机器人的手臂，并通过连接到内窥镜（已插入患者口腔）的摄像头观看操作。
放疗或（有时的）化疗可在术后使用或作为第一治疗。传统上，医生使用放射治疗用于初期癌症，并在癌症进入更晚期时添加化疗。称为调强放射治疗(IMRT)的特定类型的放射治疗，让医生可以将辐射输送至一个非常特定的区域，这可以降低副作用。
治疗的副作用
口腔和喉癌放疗会导致很多副作用，包括
破坏唾液腺，使患者口干，并可能会导致龋齿和其它牙齿问题。
颌骨从牙齿问题或损伤中愈合的能力欠佳
放射性骨坏死，放疗区域骨质和周围软组织丢失
如果对颈部进行放疗，皮肤会发生变化
如果对喉咙或咽部进行放疗，会出现声音改变和吞咽困难
由于这些副作用，所有之前存在的牙齿问题都应在给予放疗前完成治疗。拔除任何有可能存在问题的牙齿，并在接受辐射之前留出愈合时间。
同样，良好的口腔卫生对于放疗后的患者至关重要，因为在放射暴露后，如果需要进行牙科手术（例如拔牙），口腔会很难愈合。此类卫生包括定期检查和全面的家庭护理，其中包括家庭氟化物的日常应用。如果患者最终进行了拔牙处理，那么高压氧治疗可以帮助颌骨愈合而不造成放射性骨坏死。
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美国癌症协会：口腔和口咽癌