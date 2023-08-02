社交焦虑障碍的特点是对某些社交或表演情境的恐惧或焦虑。患者经常回避这些情境或忍受痛苦。

人类是社会动物，在社交环境中从容的与他人相处的能力将会影响到生活的许多重要方面，包括家庭、教育、工作、娱乐、约会和维持关系等。

对于社交焦虑障碍患者，某些情境或物体使他们恐惧、焦虑并回避这些事情。恐惧和焦虑与实际威胁不成比例。

尽管一般人对社交场合都会感到轻微紧张，但社交焦虑障碍患者常会产生严重焦虑而导致他们回避社交场合或痛苦地忍受。约 13% 的人在一生中会出现社交焦虑障碍。该疾病每年影响约 9% 的女性和 7% 的男性。

有些社交焦虑障碍成年患者在儿童期很害羞，而另一些患者则直到青春期后才出现显著的焦虑症状。

社交焦虑障碍患者常过分关注自己在公众场合的表现或动作是否适当。他们常担心自己有十分明显的紧张情绪——如出汗、脸红、呕吐、颤抖或声音战栗。也担心自己会出现思路中断或找不到词来表达自己。

有些社交焦虑与特定的表演情形相关，即仅在一个人必须当众表现某种行为时才出现焦虑。而独自进行同样的行为时则不会出现焦虑。以下情形常可触发社交焦虑障碍患者出现焦虑：

当众演讲

当众表演，如在教堂朗读或弹奏乐器

与他人一起进餐

结识新朋友

与人对谈

在公证人面前签署文件

使用公共浴室

有些人在一种或几种特定情境下有社交焦虑症状，而另一些人在更广泛的环境中有这种症状。在任何一种社交焦虑中，人们害怕如果他们未能满足他人的期望或在社交互动中被审视，他们会感到尴尬、羞辱或被拒绝，或者会冒犯他人。

人们可能会或可能不会意识到他们的恐惧是过度的。

社交焦虑障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 当患者的恐惧或焦虑包括以下所有情况时，医生会诊断社交焦虑障碍： 强烈并且已经存在了 6 个月或更长时间

涉及一个或多个社交场合

几乎总是发生在相同的情境下

涉及对其他人负面评价的恐惧

导致回避该情境或不舒适地忍受它

与实际危险不成比例

引起严重的困扰或严重影响功能 此外，医生排除其他可能导致类似症状的精神健康疾病，例如广场恐惧症、惊恐障碍或躯体变形障碍。