社交焦虑障碍的特点是对某些社交或表演情境的恐惧或焦虑。患者经常回避这些情境或忍受痛苦。
人类是社会动物，在社交环境中从容的与他人相处的能力将会影响到生活的许多重要方面，包括家庭、教育、工作、娱乐、约会和维持关系等。
对于社交焦虑障碍患者，某些情境或物体使他们恐惧、焦虑并回避这些事情。恐惧和焦虑与实际威胁不成比例。
尽管一般人对社交场合都会感到轻微紧张，但社交焦虑障碍患者常会产生严重焦虑而导致他们回避社交场合或痛苦地忍受。约 13% 的人在一生中会出现社交焦虑障碍。该疾病每年影响约 9% 的女性和 7% 的男性。
有些社交焦虑障碍成年患者在儿童期很害羞，而另一些患者则直到青春期后才出现显著的焦虑症状。
社交焦虑障碍患者常过分关注自己在公众场合的表现或动作是否适当。他们常担心自己有十分明显的紧张情绪——如出汗、脸红、呕吐、颤抖或声音战栗。也担心自己会出现思路中断或找不到词来表达自己。
有些社交焦虑与特定的表演情形相关，即仅在一个人必须当众表现某种行为时才出现焦虑。而独自进行同样的行为时则不会出现焦虑。以下情形常可触发社交焦虑障碍患者出现焦虑：
当众演讲
当众表演，如在教堂朗读或弹奏乐器
与他人一起进餐
结识新朋友
与人对谈
在公证人面前签署文件
使用公共浴室
有些人在一种或几种特定情境下有社交焦虑症状，而另一些人在更广泛的环境中有这种症状。在任何一种社交焦虑中，人们害怕如果他们未能满足他人的期望或在社交互动中被审视，他们会感到尴尬、羞辱或被拒绝，或者会冒犯他人。
人们可能会或可能不会意识到他们的恐惧是过度的。
社交焦虑障碍的诊断
社交焦虑障碍的治疗
暴露疗法
认知行为治疗
抗抑郁药物，通常是选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)
像其他焦虑障碍一样，社交焦虑障碍的严重程度随时间变化。社交焦虑如果不治疗将持续存在，导致许多人回避那些他们本喜欢参加的活动。许多社交焦虑患者从不寻求治疗，而是制定自己的管理策略。例如，他们可能避免社交场合，用酒精或大麻“自我治疗”，或只是不舒适地履行社交义务。然而，社交焦虑障碍存在有效的治疗选择。
暴露治疗通常有效。但使患者长时间暴露于令其恐惧的某种场景，并逐渐适应或从容自如并非易事。例如，一个害怕在老板面前说话的人并不能适应很多类似聚会和与老板交谈的训练。替代情况可能有所帮助，例如加入帮助提高公众讲话能力的社区团体，或为疗养院居民阅读书籍。
认知-行为治疗也有所帮助。通过这种疗法，人们学会做以下事情：
使用放松技术
识别可能触发焦虑或恐慌的思维和行为模式
调整这些思维模式
相应地修改其行为
抗抑郁药，如 SSRI 和苯二氮卓类药物（抗焦虑药）通常可帮助社交焦虑患者。通常首选 SSRI，因为与苯二氮卓类不同，它不太可能干扰认知行为治疗。苯二氮卓类药物影响中枢神经系统（脑和脊髓），可引起嗜睡和记忆问题。
β-受体阻滞剂常用来缓解公众表演的患者因焦虑带来的心率加快、颤抖和出汗等症状，但并不能减少焦虑本身。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
国家精神卫生研究所，社交焦虑障碍：社交焦虑障碍各方面的一般信息，包括患病率统计数据