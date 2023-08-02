惊恐发作是一段短暂的极度痛苦、焦虑或恐惧，突然开始并伴有躯体和/或情绪症状。惊恐障碍涉及反复的惊恐发作，导致对未来发作的过度担忧和/或为了回避可能触发发作而做出的行为改变。

惊恐发作导致的躯体症状包括胸痛、憋闷、头晕、恶心和气短等。

本病的诊断依据包括患者对惊恐发作的描述和对未来发作的恐惧。

治疗方法包括抗抑郁药物、抗焦虑药、暴露治疗和心理治疗。

惊恐发作比较常见，每年均有 11% 以上的成年人出现惊恐发作。绝大多数人不需要治疗就可以从惊恐发作中自然恢复；部分可发展为惊恐障碍。

惊恐发作可能会作为任何焦虑障碍的一部分而发生。惊恐发作也可能发生在其他精神健康疾病患者中（如抑郁症）。一些惊恐发作会在特定情境下发生。例如对蛇恐惧的患者在遭遇蛇时可以出现惊恐发作。其他发作则没有任何明显触发因素。

惊恐障碍指人们担忧他们会有更多的惊恐发作，和/或为了避免发作而改变他们的行为。惊恐障碍每年出现在 2% 至 3% 的人群中。就惊恐发作和惊恐障碍的发生率而言，女性是男性的 2 倍。惊恐障碍通常始于青春期晚期或成年早期（参见儿童和青少年的惊恐障碍）。

惊恐发作和惊恐障碍的症状 惊恐发作包括突然出现强烈恐惧或不适，以及以下躯体和精神症状中的至少 4 项： 胸部疼痛或不适

窒息的感觉

眩晕、步态不稳或晕厥

害怕死亡

害怕发疯或失控

非真实感、对环境陌生或隔离感

发热或寒战

恶心、胃痛或腹泻

麻木或针刺感

心悸或心动过速

呼吸急促或窒息感

出汗

震颤或发抖 你知道吗…… 由于惊恐发作症状涉及许多类型的躯体症状，患者经常担心自己患有心、肺或脑等方面的严重疾病。例如，惊恐发作期间可能发生胸痛，而人们可能会担心自己有心脏病发作。重度或持续性症状应由医生进行评估。然而，患者可能会多次就医或看急诊科，直到作出正确的惊恐发作诊断。 虽然惊恐发作会导致不适——有时是极度不适——但并不危险。症状通常在 10 分钟内达到顶峰，并在几分钟内消失，因此医生可能无法直接观察到症状。 由于惊恐发作的原因可能不明确，患者可能经常猜测和担心下一次发作——这被称为预期性焦虑——而尽量回避那些与既往惊恐发作关联起来的情境。 它的发作频率也千差万别。一些人可能每周甚至每天均有发作并持续数月，而另一些人则是发作数天后数周或数月未再发。 惊恐障碍通常伴有至少一种其他疾病。其他焦虑障碍、重度抑郁、双相障碍和轻度酒精使用障碍是最常见的并存精神健康疾病。常见的并存疾病包括异常心律、甲状腺功能亢进、哮喘和慢性阻塞性肺疾病 (COPD)。

惊恐发作和惊恐障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 因为严重的躯体疾病往往会导致一些和惊恐发作相同的躯体和精神症状，医生首先确保患者没有躯体疾病。医生会收集有关患者发作经历的信息，并可能会针对其他问题进行检查。 惊恐障碍的诊断依据是患者反复出现无诱因的和不能预料的惊恐发作，而且伴随持续一个月以上出现以下表现： 持续担心会有更多的惊恐发作或担心发作的后果（例如，他们会失去控制或发疯）

由惊恐发作引起的行为变化（例如，避免可能导致发作的情境） 一旦医生确定患者的症状是由惊恐障碍引起，他们在未来惊恐发作时尽量避免进行过多检查，除非患者的症状或体格检查的结果提示新的问题。