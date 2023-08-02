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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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广场恐惧症

作者：John W. Barnhill, MD, New York-Presbyterian Hospital
已审核/已修订 8月 2023
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广场恐惧症是指对以下情况的害怕或焦虑：产生强烈焦虑时，身处于不易逃脱的或可能无法获得帮助的情境或场所（例如，人群和购物中心或开车时）。患者常常回避这些情境或地点，或忍受强烈痛苦。

广场恐惧症是一种焦虑障碍。约 30% 至 50% 的广场恐惧症患者同时患有惊恐障碍。每年约有 2% 的人患有广场恐惧症。广场恐惧症常发生于青春期和成年早期，也可发生于老年人。

造成恐惧和焦虑的情境或场所的常见例子包括：

  • 在银行或超市收银台排队

  • 坐在剧院或教室长排座椅中间

  • 使用公共交通工具，如公共汽车或飞机

  • 离家

有些人在经历过其中一种情况的惊恐发作后会出现广场恐惧症。而另一些患者在这些情况下仅仅感到不舒服，可能始终不会惊恐发作，或之后才会在此发生惊恐发作。广场恐惧症经常影响日常生活，严重的患者甚至不敢出门。

广场恐惧症的诊断

  • 医生根据标准精神病诊断标准进行评估

当恐惧、焦虑或回避持续 6 个月或更长时间，并至少包括以下 2 种情境时，医生将诊断为广场恐惧症：

  • 使用公共交通工具

  • 处于一个开放的空间，如停车场或市场

  • 处于封闭空间，如某商店或剧院

  • 站在队列中或身处人群中

  • 独自外出

恐惧必须涉及对以下方面的担忧：逃走可能会很困难，或者惊恐或变得无法行动时无法得到帮助。

此外，必须存在以下所有情况：

  • 症状几乎总是由同一种情境触发

  • 患者改变其行为以回避情境，或需要同伴帮助他们忍受

  • 症状与实际危险不成比例

  • 症状导致严重的痛苦或严重影响功能

  • 症状不是由其他精神健康疾病引起，如社交焦虑或一般疾病，例如炎症性肠病

广场恐惧症的治疗

  • 暴露疗法

  • 认知行为治疗

  • 有时用抗抑郁药物，即选择性5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)

广场恐惧症如果不进行治疗，病情往往时重时轻；或没有正规治疗也自行缓解，这可能是因为患者采用了自己的暴露疗法，反复暴露于引发恐惧的情境，直到恐惧消失。另一些患者不再抱怨广场恐惧症的症状，是因为他们已经学会回避那些触发他们焦虑的情境（如飞机或人群）。但是，单纯回避这些情境，可能会严重限制个人的生活。因为治疗的开始阶段经常会先增加焦虑，治疗广场恐惧症（和其他焦虑障碍）通常包括学习放松策略。

暴露治疗对 90% 以上的患者有效。

认知-行为治疗也有所帮助。通过这种疗法，人们学会做以下事情：

  • 当思维被扭曲时，能够辨别出来

  • 控制扭曲的思维

  • 相应地修改其行为

广场恐惧症患者服用 SSRI 可能有所帮助。尽管 SSRI 被认为是抗抑郁药，但它们对一些焦虑障碍也可能有效。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国国家精神卫生研究所，广场恐惧症：广场恐惧症各方面的一般信息，包括患病率统计数据

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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