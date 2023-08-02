广场恐惧症是指对以下情况的害怕或焦虑：产生强烈焦虑时，身处于不易逃脱的或可能无法获得帮助的情境或场所（例如，人群和购物中心或开车时）。患者常常回避这些情境或地点，或忍受强烈痛苦。

广场恐惧症是一种焦虑障碍。约 30% 至 50% 的广场恐惧症患者同时患有惊恐障碍。每年约有 2% 的人患有广场恐惧症。广场恐惧症常发生于青春期和成年早期，也可发生于老年人。

造成恐惧和焦虑的情境或场所的常见例子包括：

在银行或超市收银台排队

坐在剧院或教室长排座椅中间

使用公共交通工具，如公共汽车或飞机

离家

有些人在经历过其中一种情况的惊恐发作后会出现广场恐惧症。而另一些患者在这些情况下仅仅感到不舒服，可能始终不会惊恐发作，或之后才会在此发生惊恐发作。广场恐惧症经常影响日常生活，严重的患者甚至不敢出门。

广场恐惧症的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 当恐惧、焦虑或回避持续 6 个月或更长时间，并至少包括以下 2 种情境时，医生将诊断为广场恐惧症： 使用公共交通工具

处于一个开放的空间，如停车场或市场

处于封闭空间，如某商店或剧院

站在队列中或身处人群中

独自外出 恐惧必须涉及对以下方面的担忧：逃走可能会很困难，或者惊恐或变得无法行动时无法得到帮助。 此外，必须存在以下所有情况： 症状几乎总是由同一种情境触发

患者改变其行为以回避情境，或需要同伴帮助他们忍受

症状与实际危险不成比例

症状导致严重的痛苦或严重影响功能

症状不是由其他精神健康疾病引起，如社交焦虑或一般疾病，例如炎症性肠病