广场恐惧症是指对以下情况的害怕或焦虑：产生强烈焦虑时，身处于不易逃脱的或可能无法获得帮助的情境或场所（例如，人群和购物中心或开车时）。患者常常回避这些情境或地点，或忍受强烈痛苦。
广场恐惧症是一种焦虑障碍。约 30% 至 50% 的广场恐惧症患者同时患有惊恐障碍。每年约有 2% 的人患有广场恐惧症。广场恐惧症常发生于青春期和成年早期，也可发生于老年人。
造成恐惧和焦虑的情境或场所的常见例子包括：
在银行或超市收银台排队
坐在剧院或教室长排座椅中间
使用公共交通工具，如公共汽车或飞机
离家
有些人在经历过其中一种情况的惊恐发作后会出现广场恐惧症。而另一些患者在这些情况下仅仅感到不舒服，可能始终不会惊恐发作，或之后才会在此发生惊恐发作。广场恐惧症经常影响日常生活，严重的患者甚至不敢出门。
广场恐惧症的诊断
广场恐惧症的治疗
暴露疗法
认知行为治疗
有时用抗抑郁药物，即选择性5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)
广场恐惧症如果不进行治疗，病情往往时重时轻；或没有正规治疗也自行缓解，这可能是因为患者采用了自己的暴露疗法，反复暴露于引发恐惧的情境，直到恐惧消失。另一些患者不再抱怨广场恐惧症的症状，是因为他们已经学会回避那些触发他们焦虑的情境（如飞机或人群）。但是，单纯回避这些情境，可能会严重限制个人的生活。因为治疗的开始阶段经常会先增加焦虑，治疗广场恐惧症（和其他焦虑障碍）通常包括学习放松策略。
暴露治疗对 90% 以上的患者有效。
认知-行为治疗也有所帮助。通过这种疗法，人们学会做以下事情：
当思维被扭曲时，能够辨别出来
控制扭曲的思维
相应地修改其行为
广场恐惧症患者服用 SSRI 可能有所帮助。尽管 SSRI 被认为是抗抑郁药，但它们对一些焦虑障碍也可能有效。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家精神卫生研究所，广场恐惧症：广场恐惧症各方面的一般信息，包括患病率统计数据