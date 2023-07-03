性别是指用来将一个人分类为男性或女性的生物学特征（如生殖器、染色体和激素）。性身份是指人们看待自己的方式，无论是男性、女性还是某些其他性身份，这些性身份与出生时的性别可能一致也可能不一致。

对于大多数人来说，性身份与他们的解剖学（出生）性别和性别表达是一致的（例如，出生时有男性解剖结构 [出生时指定为男性] 在心里认同自己为男性，并以在社会中被视为男性的方式行事）。术语“顺性别”适用于大多数人，用于指性身份与出生时性别相符的人。有些人感到自己的性身份与其生理性别不符。这被称为跨性别者或性别多样化。

性身份包括传统的男性或女性。然而，不同文化和社会对性别角色的定义和分类可能不同。人们越来越认识到，有些人并不适合传统的二元（男性或女性）性别身份。这些人可能将自己称为非二元性别或性别酷儿。

用于描述性和性别的词有很多种：

性别 是指生物特征，如生殖器、染色体和激素，用于将一个人分类为男性或女性。（罕见情况下，人们出生时生殖器性别不明，包含男性和女性特征，称为中间性。） 当一个人是跨性别者时，用来指代其出生性别的短语是“出生时指定性别”；一个人可能是出生时指定为男性 (AMAB) 或出生时指定为女性 (AFAB)。

性身份 是指人们看待自己的方式，无论是男性、女性还是某些其他性身份，这些性身份与出生时的性别可能一致也可能不一致。性别多样化身份的例子包括跨性别者、性别酷儿、非二元性别和其他性别身份。

性别表达 是一个人在公共场合所表现出的性别。它可能包括人们穿衣、说话或装扮头发的方式。

顺性别 指性身份和性别表达与出生时指定性别相符的人。

跨性别者 是一个通用术语，它指代性身份或性别表达与出生时所指定性别相关典型性身份或性别表达不同的人。（变性人是一个过时的术语，不再被性身份专家使用。）

性别错位 指性身份或性别表达与出生时指定性别相关的性别规范不同。

非二元性别 指同时或在不同时间有多个性身份的人。

性别酷儿 指性身份不是严格男性或女性的人，可能包括两者或两者都不包括在内。

性取向： 人们对他人的情感、浪漫和/或性吸引力的模式。

（参见有关性别和性身份的术语定义，了解这些和其他术语的扩展定义。）

性身份通常在儿童早期形成。然而，在任意年龄，有些人可能开始感到自己的性身份与他们的出生性别不符。

有时候，儿童喜欢一些被社会舆论认为更适合另一性别的活动（性别错位行为）。例如，年轻女孩可能喜欢踢足球和摔跤。年轻男孩可能会玩娃娃，而不喜欢参与激烈的游戏。很多文化对年轻女孩性别错位行为的容忍度高于男孩。

这些类型的行为是正常发育的一部分。它并不意味着儿童的性身份不同于出生时性别相关典型性身份。然而，一些表现出性别错位行为的孩子确实成为跨性别者，并且一些孩子可能继续在成年时具有性别多样化身份。

少数儿童在出生时生殖器性别不明，他们的医疗保健和性身份的管理应该让具有该领域专业培训和经验的医疗保健专业人员参与。

性别多样化身份是人类性身份和表达的正常变体；它不被视为精神健康障碍。一些跨性别者在日常活动中经历严重的情绪困扰或困难，他们应该去看医疗保健专业人员，以评估是否患有性别焦虑症。

性身份不同于与出生性别相关典型性身份的人可能希望改变他们的性别表达（性别转换）。他们可能会寻求朋友、家人、支持团体或医疗保健专业人员的帮助和支持，以做出以下一项或两项决策：

进行社会性别转换（例如，以他们的指定性别生活）

进行医疗转换（例如，使用药物或进行手术以改变身体特征来匹配他们认同的性别）