专注身体的重复行为障碍

专注身体的重复行为障碍患者会反复进行诸如咬指甲、咬嘴唇或咀嚼面颊之类的与身体有关的行为，并反复尝试停止这些行为。

专注身体的重复行为障碍患者在咬指甲或咬嘴唇之前可能会感到紧张或焦虑，而这些行为可能会缓解这种感觉。

当患者抓搔或咬身体部位的程度足以造成损伤、试图减少或停止该行为但却做不到，并因其行为而感到非常痛苦或功能受损时，医生可诊断该疾病。

专门针对专注身体的重复行为障碍的认知行为疗法（习惯消除治疗），以及药物 N-乙酰半胱氨酸 (NAC)、选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂或氯丙咪嗪可能有助于减轻症状。

专注身体的重复行为障碍被归为一种强迫症及相关障碍。专注身体的重复行为障碍患者会强迫性地抓搔、拉扯或拖曳其身体的一个或多个部位。他们可能咬指甲或嘴唇、咀嚼面颊或撕扯指甲。

拔毛和抓搔皮肤也是专注身体的重复行为。在《精神疾病诊断与统计手册》第五版文本修订版 (DSM-5-TR) 中，它们被分类为单独的疾病，但在《国际疾病分类第十一次修订本 (ICD-11)》中作为专注身体的重复行为障碍的副标题。

症状 有些专注身体的重复行为障碍患者会自动进行这些活动，而没有想到它。有些则更为有意识地去做。 患者并非因为过度关注或担忧其外表而做这些行为（像躯体变形障碍那样）。但是，他们在做这些动作之前可能有紧张或焦虑感，而做这些动作能够缓解其情绪。之后，他们往往会有一种满足感。他们可能也会因自己的失控而感到痛苦，并反复尝试停止或减少这种动作，但无法做到。 如果患者经常咬指甲或撕扯指甲，他们的指甲可能会变形。指甲可能会凹陷或凸起，或者指甲下可能会出现积血，形成紫黑色斑块。其他行为可导致出血。

诊断 医生根据特定精神病诊断标准进行评估 医生根据以下症状诊断专注身体的重复行为障碍： 咬或以其他方式摆弄身体的某一部位，有时会导致躯体损伤

反复尝试减少或停止这种动作

对这种动作感到极大的痛苦或社会功能受到损害