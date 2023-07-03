拔毛量和拔毛位置因人而异。有些拔毛症患者有完全秃头的区域。眼睫毛和／或眉毛可能被全部拔光。而有些人的毛发部位则仅仅变稀疏。患者可能会随着时间改变其拔毛部位。

有些人可能是不由自主地去拔毛发，没有去想。有些则更为有意识地去做。

拔毛症患者并非因为担忧自己的外表，试图修复（就像躯体变形障碍症患者那样）而去拔毛。但是，他们在拔毛之前可能有紧张或焦虑感，而拔毛可以缓解他们的情绪。之后，他们可能会有一种满足感。

拔毛可能会伴随很多其他活动（仪式）。患者可能会煞费苦心地寻找要拔除的特定毛发。他们可能会在手指之间卷绕头发，在牙齿之间拉扯发缕，或用牙咬拔下的毛发。很多患者会吞掉毛发。吞下的毛发可能卡在胃部或消化道其他部位而形成肿块。这些肿块称为毛石，可能会使患者进食后早饱或导致恶心、呕吐、疼痛和其他消化道症状。

很多拔毛症患者还会反复抓搔皮肤、咬指甲、咀嚼面颊或做其他重复性的身体关注性动作。他们也可能有抑郁。

患者可能会对其外表或无法控制行为的情况感到难为情或羞惭。他们可能会通过戴假发或围巾掩饰毛发的减少。有些患者从多个不同区域拔除毛发，以掩盖毛发的减少。患者可能会躲避其他人能够看到自己毛发减少的情形。他们通常不在外人面前拔扯毛发，家人除外。他们也可能会因自己的失控而感到痛苦，并反复尝试停止或减少拔毛，但却无法做到。

有些患者是拔扯其他人或宠物的毛发，或抽拉衣物、毛毯或其他纺织品的丝线。

症状的严重程度通常不固定，但可持续终生。