拔毛症是指患者反复拔除自己的毛发，导致毛发减少。
拔毛症患者在拔头发前可能会感到紧张或焦虑，拔头发可能会缓解这种感觉。
症状的严重程度通常不固定，但可持续终生。
如果患者拔除过多的毛发进而导致毛发减少、尝试减少或停止拔毛但却做不到，并因其行为而感到非常痛苦或功能受损时，医生可诊断该疾病。
专门针对拔毛症的认知行为治疗（习惯消除治疗）、某些抗抑郁药或其他药物可能有助于控制症状。
此病患者强迫性地拔除或揪除自己的毛发，但并非出于美容原因。也就是说，他们拔毛不是为了改善外观。他们通常拔扯头皮、眼眉和／或眼睑上的毛发，但也可以是任何其他部位的毛发。
拔毛症通常在青春期前后开始发病。约有 1-2% 的人患有拔毛症。在成人中，拔毛症在女性中更常见。
拔毛症的症状
拔毛量和拔毛位置因人而异。有些拔毛症患者有完全秃头的区域。眼睫毛和／或眉毛可能被全部拔光。而有些人的毛发部位则仅仅变稀疏。患者可能会随着时间改变其拔毛部位。
有些人可能是不由自主地去拔毛发，没有去想。有些则更为有意识地去做。
拔毛症患者并非因为担忧自己的外表，试图修复（就像躯体变形障碍症患者那样）而去拔毛。但是，他们在拔毛之前可能有紧张或焦虑感，而拔毛可以缓解他们的情绪。之后，他们可能会有一种满足感。
拔毛可能会伴随很多其他活动（仪式）。患者可能会煞费苦心地寻找要拔除的特定毛发。他们可能会在手指之间卷绕头发，在牙齿之间拉扯发缕，或用牙咬拔下的毛发。很多患者会吞掉毛发。吞下的毛发可能卡在胃部或消化道其他部位而形成肿块。这些肿块称为毛石，可能会使患者进食后早饱或导致恶心、呕吐、疼痛和其他消化道症状。
很多拔毛症患者还会反复抓搔皮肤、咬指甲、咀嚼面颊或做其他重复性的身体关注性动作。他们也可能有抑郁。
患者可能会对其外表或无法控制行为的情况感到难为情或羞惭。他们可能会通过戴假发或围巾掩饰毛发的减少。有些患者从多个不同区域拔除毛发，以掩盖毛发的减少。患者可能会躲避其他人能够看到自己毛发减少的情形。他们通常不在外人面前拔扯毛发，家人除外。他们也可能会因自己的失控而感到痛苦，并反复尝试停止或减少拔毛，但却无法做到。
有些患者是拔扯其他人或宠物的毛发，或抽拉衣物、毛毯或其他纺织品的丝线。
症状的严重程度通常不固定，但可持续终生。
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拔毛症的诊断
医生根据特定精神病诊断标准进行评估
拔毛症主要依靠症状来诊断：
过度拔除毛发，导致毛发减少
反复尝试减少或停止拔毛
对自己的行为感到极大的痛苦或社会功能受到损害