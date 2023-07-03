皮肤抓搔症（抓痕症）

抓搔方法和抓搔部位因人而异。有些患者的抓搔创口或瘢痕很多。有些则仅有几个瘢痕或创口。患者的抓搔部位也会随时间发生改变。

有些人可能是不由自主地去抓搔皮肤，没有去想。有些则更为有意识地去做。

患者并非因为担忧自己的外表而抓搔皮肤（躯体变形障碍可能会有的症状）。但是，他们在抓搔前可能有紧张或焦虑感，而抓搔皮肤可以缓解这些情绪。之后，他们通常会感到满足。

皮肤抓搔可能会伴随很多其他活动（仪式）。患者可能会煞费苦心地寻找要抓搔的特定结痂。他们可能会采用特定的方式抓掉痂皮——例如，用手指或镊子等工具。痂皮一旦抓掉后，他们可能会咬噬或吞掉痂皮。

许多皮肤抓搔症患者也会反复拔掉毛发、咬指甲、咀嚼面颊或做其他重复性的身体关注性动作。有些患者抓搔其他人的皮肤。

患者可能会因不能控制自己的行为而感到尴尬或羞耻。因此，他们可能会躲避其他人能够看到其皮肤损伤的情形。他们通常不在外人面前抓搔皮肤，家人除外。很多患者尝试通过衣服或化妆掩盖皮肤损伤。他们可能也会因自己的失控而感到痛苦，并反复尝试停止或减少抓搔皮肤，但却做不到。

如果过度抓搔皮肤，可导致瘢痕、感染、过度出血，甚至严重的血流感染（败血症）。

许多皮肤抓搔症患者还有其他精神疾病，如强迫症、拔毛症和抑郁。

症状的严重程度通常不固定，但可持续终生。