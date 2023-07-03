皮肤抓搔症（抓痕症）

皮肤抓搔症是指患者反复抓搔自己的皮肤，导致皮肤受损。
皮肤抓搔症患者在抓搔前可能有紧张或焦虑感，而抓搔皮肤可以缓解这些情绪。
当患者过度抓搔皮肤而造成损伤、试图减少或停止抓搔皮肤但做不到、因此非常痛苦或功能受损时，医生会诊断该疾病。
专门针对皮肤抓搔症的认知行为治疗（习惯消除治疗）、某些抗抑郁药物或 N-乙酰半胱氨酸或美金刚可帮助减轻症状。
此病患者会反复地抓搔或刮擦自己的皮肤。他们这样做不是为了去除他们认为不美观或患病的皮肤斑点或瑕疵（就像躯体变形障碍患者那样）。有些患者抓搔健康的皮肤。有些则抓搔皮肤硬结、粉刺或结痂。
皮肤抓搔症通常在青春期发病，但也可在其他年龄发病。约有 1% 至 2% 的人目前患有此病。约有 75% 的患者为女性。
皮肤抓搔症的症状
抓搔方法和抓搔部位因人而异。有些患者的抓搔创口或瘢痕很多。有些则仅有几个瘢痕或创口。患者的抓搔部位也会随时间发生改变。
有些人可能是不由自主地去抓搔皮肤，没有去想。有些则更为有意识地去做。
患者并非因为担忧自己的外表而抓搔皮肤（躯体变形障碍可能会有的症状）。但是，他们在抓搔前可能有紧张或焦虑感，而抓搔皮肤可以缓解这些情绪。之后，他们通常会感到满足。
皮肤抓搔可能会伴随很多其他活动（仪式）。患者可能会煞费苦心地寻找要抓搔的特定结痂。他们可能会采用特定的方式抓掉痂皮——例如，用手指或镊子等工具。痂皮一旦抓掉后，他们可能会咬噬或吞掉痂皮。
许多皮肤抓搔症患者也会反复拔掉毛发、咬指甲、咀嚼面颊或做其他重复性的身体关注性动作。有些患者抓搔其他人的皮肤。
患者可能会因不能控制自己的行为而感到尴尬或羞耻。因此，他们可能会躲避其他人能够看到其皮肤损伤的情形。他们通常不在外人面前抓搔皮肤，家人除外。很多患者尝试通过衣服或化妆掩盖皮肤损伤。他们可能也会因自己的失控而感到痛苦，并反复尝试停止或减少抓搔皮肤，但却做不到。
如果过度抓搔皮肤，可导致瘢痕、感染、过度出血，甚至严重的血流感染（败血症）。
许多皮肤抓搔症患者还有其他精神疾病，如强迫症、拔毛症和抑郁。
症状的严重程度通常不固定，但可持续终生。
皮肤抓搔症的诊断
医生根据特定精神病诊断标准进行评估
皮肤抓搔症主要依靠症状来诊断：
过度抓搔皮肤，导致皮肤受损
反复尝试减少或停止抓搔
因皮肤抓搔症感到极大的痛苦或功能受到损害
皮肤抓搔症的治疗
认知行为疗法（特别是习惯消除治疗）
药物
专门针对皮肤抓搔症的认知行为治疗，特别是习惯消除治疗，是首选治疗。习惯消除治疗会教患者做以下事情：
更多地意识到他们的皮肤抓搔行为
识别触发该行为的情境
使用策略帮助他们阻止自己抓搔皮肤——例如，从抓搔皮肤改为不同的活动（例如握紧拳头、编织或坐在自己手上）
N-乙酰半胱氨酸 (NAC) 和美金刚均作用于谷氨酸能系统，并可能减少皮肤抓搔。使用选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（一种抗抑郁药）或氯丙咪嗪治疗也可能有效，并可能改善任何共存抑郁或焦虑障碍的症状。