摩擦症是指在未经同意的情况下触碰或摩擦他人而引起的强烈性唤起。当一个人对这些性冲动采取行动，或这些性冲动导致严重痛苦或功能受损时，会诊断为摩擦症。

认为摩擦症的病因包括心理、社会和生物学因素的组合。

如果一个人触碰或摩擦未给出同意的人，或对这些冲动采取行动，医生会诊断其患有摩擦症。

治疗将单人式或小组式心理治疗与被称为选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 的抗抑郁药和其他药物相结合。

摩擦症是性变态的一种。

英文 frottage 一词来自法语 frotter，意思是“摩擦或压迫某人”。该术语现在用于描述因触碰（非生殖器）或用自己的生殖器区域摩擦未给出同意的人而产生的强烈性唤起。这通常涉及在拥挤的场所触碰陌生人，如地铁、公共汽车、电梯、体育赛事或其他人多的公共活动。

许多摩擦癖者似乎对在公共场所被抓住的风险感到兴奋。大多数的摩擦癖是男性摩擦癖者触碰女性，但也有女性摩擦癖者触碰男性或女性，或男性摩擦癖者触碰男性的情况。也有成年人摩擦癖者触碰儿童的案例。当成年人做出这种行为时，则构成犯罪，因为它是一种未经同意的性行为。

全世界有许多女性报告称自己是摩擦癖者的受害者。尚不清楚这种疾病有多常见。

没有人确切知道摩擦癖是如何发展而来的，但认为其病因包括心理、社会和生物因素的组合。

诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 医生根据以下标准诊断摩擦症： 触碰或摩擦未给出同意的人会反复出现强烈的性唤起（幻想、冲动或行为）。

摩擦癖者因对未给出同意的人的性冲动而发出行动，或者性冲动或幻想而在社交、职业或其他重要功能领域导致痛苦或损害。

这种情况已存在 6 个月或更长时间。 医生也必须明确摩擦癖者是在受控环境中生活（例如，医疗机构）还是完全缓解（在不受控制的环境中至少 5 年没有痛苦/损害）。