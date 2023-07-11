性变态和性变态障碍概述

性变态是指以非生命物体、儿童或未给出同意的成人为对象，或由个人自身或伴侣的受虐或施虐而引发的频繁、强烈的性幻想或性行为。性变态障碍是指性变态行为给性变态者造成了痛苦，或妨碍了其社会功能，或伤及他人或可能伤及他人。

性变态的类型有很多种。性变态的对象可能是各种物体、情景、动物或人（比如儿童或未给出同意的成人）。性兴奋可能取决于这一对象的使用或存在。这种异常的性吸引和性关系常在童年晚期或近青春期建立。

在健康的成人性关系和性幻想中，性行为方式的改变十分常见。当性关系双方均接受这种超出常规但无害的性行为，那么这种行为可能是性关系双方表达爱与关心的一种重要手段。不过，当这类性行为造成痛苦或伤害，或妨碍一个人的日常功能时，即被视为性变态障碍。痛苦可能来自于其他人的反应，也可能来自于患者对自己的社会不认可行为的愧疚感。

性变态障碍可严重损害一个人进行爱慕的、互惠的性活动的能力。性变态障碍患者的性伴侣可能感觉自己像一个物体或感觉自己在性关系中根本不重要或没必要存在。

最常见的性变态障碍类型包括

大多数患者为男性，许多人可以有一种以上的性变态。部分患者也有严重的人格障碍，如反社会型人格障碍或自恋型人格障碍。

有些性变态行为，如恋童癖，属违法行为。