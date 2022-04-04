已审核/已修订 4月 2022 | 修改的 9月 2022

妄想障碍的主要特征是存在一种或多种坚信不疑的病理信念，且持续至少一个月。

这些病理信念可以是平时可以发生的事情（比如被配偶欺骗），也可以是不可能发生的事情（比如内部器官被别人取走但未留下疤痕）。

本病可由偏执型人格障碍发展而来。

诊断主要基于病史，并需除外其他可能诱发妄想的疾病。

患者的社会功能没有丧失，仍可工作。

良好的医患关系是决定治疗成功的重要因素。

妄想障碍往往在成年中期或晚期首次发病。此病比精神分裂症少见。妄想障碍与精神分裂症的区别是存在妄想但不伴有任何其他精神病症状（如幻觉、言语瓦解或行为瓦解）。

妄想的内容可以是现实生活中能够发生的事情，比如被跟踪、被投毒、被感染或被人异地暗恋。也可以是极不可能发生的事情，比如内部器官被取走但未遗留瘢痕。妄想与错误信念或误解的区别在于，不管有多少明显的证据否定患者的妄想，患者仍对其坚定不疑。

妄想障碍的类型 妄想障碍有多种亚型： 钟情妄想： 相信另一个人爱上自己。他们通常会尝试通过电话、信函或数字讯息联系妄想的对象。有些人会尝试监视，跟踪也很常见。与妄想有关的行为可能违反法律。

自大妄想： 认为自己是伟大的天才，或者已经有了某些方面的重大发现。

嫉妒妄想： 坚信配偶或爱人对自己不忠。通过一些可疑证据、错误推理而得出这种病理信念。患者有可能因此向对方进行危险的身体攻击。

被害妄想： 坚信自己被谋害、监视、跟踪或骚扰等。患者可能反复向警察或其他政府机构提起诉讼或报告。少数情况下，亦有可能采用暴力对假想的迫害者进行报复。

躯体妄想： 涉及躯体功能或属性的妄想，例如想象的躯体变形或异味。这种妄想也可表现为假想自己得了某病，比如寄生虫感染。

妄想障碍的症状 妄想障碍可能继发于原有的偏执型人格障碍。在成年早期，有偏执型人格障碍的患者存在对他人广泛的不信任和怀疑。 妄想障碍的早期症状可包括 感觉被利用

过度关注朋友的忠诚度或可信任度

将善意的评论或事件曲解为威胁

长期怀恨在心

感觉到被轻视后立即作出反应 行为并不明显奇特或怪异。妄想障碍患者的功能往往相对良好，除非他们特殊的妄想表现引起问题。比如，如果他们错误地认定配偶不忠实，可能会有婚姻问题。

妄想障碍的诊断 医师的评估 医师排除可导致妄想症状的其他特定疾病后（例如某种物质使用障碍），主要根据病史和症状做出诊断。医生也必须评估患者的危险性，特别是患者有多大可能性会实施自己的妄想。

妄想障碍的预后 妄想障碍通常不会导致重度功能受损。但是，患者可逐渐加重对妄想的执迷程度。 大多数人都能够继续保住工作，只要他们的工作不涉及与他们的妄想相关的人或事件。