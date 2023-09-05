偏执型人格障碍是一种精神健康疾病，特点是普遍存在对他人不合理的不信任和怀疑，包括将他们的动机解释为敌对或有害。

因为患有偏执型人格障碍的人怀疑其他人计划利用、欺骗或伤害他们，他们总是在留意寻找可能的侮辱、轻蔑或威胁。

医生根据特定症状诊断偏执型人格障碍，包括生活许多方面的不信任和怀疑。

没有有效治疗，但可以尝试认知行为治疗，药物可以缓解一些症状。

人格障碍是精神健康疾病，指思维、认知、反应和情感关系的模式造成显著痛苦和/或损害患者的功能，它是一种长期存在、渗透在患者生活方方面面的模式。

患有偏执型人格障碍的人不信任他人，并假定其他人有意损害或欺骗他人，即使他们的这种感觉没有理据或没有足够的理据。

在美国，偏执型人格障碍发生于人群中约 3% 至 5% 的人。此病被认为在男性中更常见。一些证据表明偏执型人格障碍有家族性。儿童时期的情绪和/或身体虐待和受害可能会导致本障碍。

患者经常患有其他精神健康疾病。例如，患有偏执型人格障碍的人可能也有以下一种或多种情况：

精神分裂症或者某一种类似于精神分裂症的疾病

某种焦虑障碍，如社交恐惧症（社交焦虑障碍）

创伤后应激障碍

酒精使用障碍

另一种人格障碍（如边缘型）

偏执型人格障碍的症状 患有偏执型人格障碍的人怀疑其他人正计划利用，欺骗或伤害他们。他们觉得他们可能会随时遭到攻击，不需要什么理由。尽管没有证据，但他们坚持自己的怀疑和想法。 将经历解释为敌意 偏执型人格障碍患者常常认为他人严重地、不可逆地伤害了他们。他们留意寻找潜在的侮辱、轻视、威胁和不忠，并在他人言语和行动中寻找隐藏的含义。他们仔细审视其他人，寻找证据以支持他们的怀疑。例如，他们可能把提供帮助误解为暗示他们自己无法完成任务。如果他们认为自己受到了侮辱或任何伤害，他们不会原谅伤害他们的人。他们往往会对这些感知到的伤害作出反击，或因此变得愤怒。由于他们不信任他人，他们觉得需要自给自足并掌控局势。 对关系的影响 偏执型人格障碍患者对于向他人倾诉或建立密切关系犹豫不决，因为他们担心这些信息会对自己不利。他们怀疑朋友的忠诚，以及他们的配偶或伴侣的忠诚。他们可能非常嫉妒，可能会不断询问配偶或伴侣的活动和动机，试图证明他们的嫉妒是正当的。 患有偏执型人格障碍的人可能很难相处。当其他人对他们做出消极回应时，他们将这些回应视为对原本怀疑的确认。

偏执型人格障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 医生通常根据美国精神病学会的精神病诊断标准参考，《精神疾病诊断与统计手册》第五版文本修订版 (DSM-5-TR)，来诊断人格障碍类型。 医生诊断偏执型人格障碍的标准是，当事人必须有持续不信任和怀疑其他人的特点，至少符合以下中的 4 点： 他们怀疑其他人正在剥削，伤害或欺骗他们，而没有充分的理由。

他们执着于对朋友和同事的无理怀疑，质疑他们的可靠性。

他们不愿意向别人倾诉，以免泄露的信息今后对自己不利。

他们将无害的评论或事件误解为隐藏着贬低，敌意或威胁意义。

如果他们认为自己受到了侮辱，受伤或被轻视，他们就会怨恨。

他们很快认为他们的性格或声誉遭到了攻击，并且愤怒地反应或反击。

他们一再怀疑他们的配偶或伴侣是不忠诚的，尽管他们没有足够的理由这样怀疑。 此外，症状早在成年早期就已经开始了。