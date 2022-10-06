在下后牙被拔除并且牙槽内血凝块消失后，有可能会出现干槽症（牙槽骨面暴露，影响伤口愈合）。其典型表现是，拔牙后两或三天，不适症状逐渐减轻后又突然加重，有时还可出现耳痛。虽说在一到两周内该症状可自行消失，但是，牙医可在牙槽窝内放置麻醉纱条以缓解疼痛。牙医每日至每隔 1 至 3 日更换纱条，直到将纱布取下数小时后不再感到疼痛。或者，牙医经常使用不需要移除的商品化敷料，其除了麻醉剂外，还含有抗菌剂和止痛药。如果需要额外的疼痛缓解，可口服非甾体类抗炎药 (NSAID)。

干槽症在吸烟者中更为常见。如果有可能，在拔牙完成之前和之后的几天内不应吸烟。女性（尤其是使用口服避孕药的妇女）也有很高的患干槽症的比率。