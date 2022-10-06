牙科手术后的并发症包括肿胀和疼痛、干槽症、骨髓炎、出血和颌骨坏死，是另一组口腔急症，需要立即引起注意。
肿胀和疼痛
一般患者在治疗牙齿之后会出现肿胀症状，尤其在拔牙及牙周手术的病人。用冰块或装有冷冻豌豆或冰冻玉米的塑料袋（可根据脸型改变形状）敷在脸部有利于减轻上述症状。可在头 18 小时使用冰疗法。应每小时或每两小时在脸颊上冰敷 25 分钟。如果 3 天后肿胀不仅没有消退反而更为加重，则可提示感染的存在，患者应及时与牙医联系。
牙科手术后疼痛可能是中度至重度。患者可以服用各种止痛药。
干槽症（牙槽炎）
在下后牙被拔除并且牙槽内血凝块消失后，有可能会出现干槽症（牙槽骨面暴露，影响伤口愈合）。其典型表现是，拔牙后两或三天，不适症状逐渐减轻后又突然加重，有时还可出现耳痛。虽说在一到两周内该症状可自行消失，但是，牙医可在牙槽窝内放置麻醉纱条以缓解疼痛。牙医每日至每隔 1 至 3 日更换纱条，直到将纱布取下数小时后不再感到疼痛。或者，牙医经常使用不需要移除的商品化敷料，其除了麻醉剂外，还含有抗菌剂和止痛药。如果需要额外的疼痛缓解，可口服非甾体类抗炎药 (NSAID)。
干槽症在吸烟者中更为常见。如果有可能，在拔牙完成之前和之后的几天内不应吸烟。女性（尤其是使用口服避孕药的妇女）也有很高的患干槽症的比率。
骨髓炎
骨髓炎是一种通常由细菌引起的骨感染。当骨髓炎发生于口腔时，通常为下颌骨感染。人们通常有发烧，并且受影响区域有触痛和肿胀。医生或牙医可采用 X-线来作出诊断。骨髓炎患者需较长时间服用抗生素。
颌骨坏死
颌骨坏死是颌骨透过牙龈组织暴露之后，部分区域骨骼坏死的一种疾病。颌骨坏死时通常会伴有牙齿松动、感染或者溢脓。这种疾病通常在以下情况后出现：
拔牙
外伤
头颈部放疗（放射性骨坏死）
长期大剂量使用二膦酸盐
颌骨坏死也可能自发出现。这种疾病在某些使用增强骨骼药物的人中会出现。最常见的此类药物是双膦酸盐，如阿仑膦酸钠、利塞膦酸盐、伊班膦酸盐、唑来膦酸。在接受下颌口腔手术同时静脉注射双膦酸盐的患者中，或是先前通过静脉已经接受高剂量的双膦酸盐患者中（常见于某些癌症治疗），或是已经长时间服用双磷酸盐患者中，双磷酸盐类药物导致颌骨坏死的风险似乎更高。在较短的时间内服用标准剂量的双膦酸盐治疗骨质疏松症的人，颌骨坏死的风险要低得多（约千分之一）。
治疗通常包括刮除一些受损的骨头（清创术），口服抗生素以及使用抗菌口腔清洗剂。
出血
拔牙后出血十分常见。由于少量血可能混合唾液，血液看起来比实际更多，因此口腔中的出血现象可能看似更加严重。在第一个小时内，保持手术部位压力稳定通常便可止血，一般做法是让患者咬住一块纱布。患者可能需要重复此过程两或三次。务必使纱布（或茶包）在至少一个小时内保持固定。大部分出血问题的发生是因为患者不停地取下纱布看出血是否已止住。如果数小时后出血仍未停止，则应通知牙医。牙医可能需要清洁出血部位，并进行手术缝合。
长期服用抗凝药（预防血栓），例如华法林或阿司匹林（就算是每隔几天吃一片）的患者应在手术前的一周内即通知牙医，因为这些药物有增加出血的倾向，可能会造成危险。在咨询牙医后，患者的医生可能在手术前的几天中调整药物的剂量或暂时停用该药物。
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