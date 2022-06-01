对于通过血流播散的急性骨髓炎，四肢骨感染可引起发烧，有时数天后感染的骨出现疼痛。骨感染的区域可能会酸痛、发红、发热和肿胀，并且活动时疼痛。患者体重可减轻并感觉乏力。

当骨髓炎是由相邻软组织中的感染或生物体直接侵犯造成时，骨上方区域会出现肿胀并开始疼痛。周围组织可能形成脓肿。这些感染可能不造成发烧。

感染的人工关节或肢体周围的感染通常会在该区域造成持续疼痛。

脊柱骨髓炎通常是逐渐发病，触摸会引起持续的背痛和压痛。活动会引起疼痛加剧，不能通过休息、热敷或使用止痛药来缓解。人们通常不发热，而发烧通常是最明显的感染迹象。疼痛可能是持续性的。

骨髓炎未得到有效治疗可发展为慢性骨髓炎。这是一种持久性感染，很难消除。有时慢性骨髓炎长期未被发现，可在数月或数年内无任何症状。但更为常见的是由慢性骨髓炎引起的骨痛、邻近软组织的反复感染、持续或间断的脓液流出皮肤。当感染的骨与皮肤表面形成一条通道（窦道），并且脓液通过窦道排出时，就会发生这种流脓。