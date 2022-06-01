骨髓炎是通常由细菌、分枝杆菌或真菌引起的骨感染。
细菌、分枝杆菌或真菌可通过血流传播、或更普遍地从邻近的感染组织或污染的开放性伤口中传播，而感染骨骼。
患者可表现为骨骼局部疼痛、发烧和体重减轻。
需行血液化验、X 线检查，医生还要进行局部取骨做样本检查。
抗生素需应用数周，还可能需要外科手术来移除感染的骨。
骨髓炎常发生于儿童和老年人，但任何年龄人群均有发病风险。而具有严重疾病的患者更易发生骨髓炎。
骨骼发生感染时，其内部的软组织（骨髓）通常会肿胀。肿胀的组织压迫外层坚硬骨质，使骨髓内血管受压收缩，从而减少或阻断骨骼的血液供应。
没有足够的血供，部分骨骼可能就会坏死。这些死骨区域很难治愈，因为人体的天然抗感染细胞和抗生素很难到达这些区域。
感染还可能从骨骼向外扩散，在附近的软组织（例如肌肉）中形成积脓（脓肿）。脓肿有时会破溃并经皮肤排出。
骨髓炎的病因
骨骼通常具有良好的抗感染屏障，但可通过三种途径发生感染：
血流（将身体其他部位的感染带到骨骼内）
直接侵袭（通过开放性骨折、手术或刺入骨骼的物体）
邻近结构的感染，如天然关节或人工关节或软组织
外伤、异物（例如感染的假体关节）以及器官或组织的血供减少（缺血）可导致骨髓炎。
骨髓炎可继发于深在性压疮 。
大多数骨髓炎是由直接侵袭或邻近软组织的感染导致（例如因血液循环差或糖尿病导致的足部溃疡）。
通过血流播散
直接侵入
细菌或真菌孢子也可通过开放性骨折、骨科手术或刺入骨骼的污染物体途径感染。
骨髓炎可发生于外科手术将金属内置物固定到骨头后，如髋关节骨折或其他骨折内固定术后。另外，细菌或真菌孢子可感染人工关节（假体）附着处的骨骼（参见人工关节感染性关节炎）。在关节置换过程中，生物体可能会被带入人工关节周围的骨头区域，或者之后引起感染。
邻近组织播散
邻近软组织的感染可引起骨髓炎。感染可经数天或数周播散到骨质。此类型播散尤其易发生于老年人身上。
这种感染可能始于因外伤或手术、放射疗法或癌症而受损的区域，或始于由于血液循环不良或糖尿病而引起的皮肤溃疡（尤其是足部溃疡）。鼻窦、牙龈或牙齿的感染也可扩散到颅骨。
骨髓炎的症状
对于通过血流播散的急性骨髓炎，四肢骨感染可引起发烧，有时数天后感染的骨出现疼痛。骨感染的区域可能会酸痛、发红、发热和肿胀，并且活动时疼痛。患者体重可减轻并感觉乏力。
当骨髓炎是由相邻软组织中的感染或生物体直接侵犯造成时，骨上方区域会出现肿胀并开始疼痛。周围组织可能形成脓肿。这些感染可能不造成发烧。
感染的人工关节或肢体周围的感染通常会在该区域造成持续疼痛。
脊柱骨髓炎通常是逐渐发病，触摸会引起持续的背痛和压痛。活动会引起疼痛加剧，不能通过休息、热敷或使用止痛药来缓解。人们通常不发热，而发烧通常是最明显的感染迹象。疼痛可能是持续性的。
骨髓炎未得到有效治疗可发展为慢性骨髓炎。这是一种持久性感染，很难消除。有时慢性骨髓炎长期未被发现，可在数月或数年内无任何症状。但更为常见的是由慢性骨髓炎引起的骨痛、邻近软组织的反复感染、持续或间断的脓液流出皮肤。当感染的骨与皮肤表面形成一条通道（窦道），并且脓液通过窦道排出时，就会发生这种流脓。
骨髓炎的诊断
血液化验
有时需要进行影像检查，如 X 光、计算机断层扫描(CT)、核磁共振成像(MRI)、骨扫描或白细胞扫描
症状和医生的体检结果可提示骨髓炎的诊断。例如患者若出现部分骨骼持续性不明原因的骨痛，伴或不伴发烧、长期乏力，医生可怀疑骨髓炎的发生。
如果医生怀疑骨髓炎，他们通过血液化验检测下列炎症相关指标之一：
红细胞沉降率（ESR，一种测量红细胞沉降到装有血液的试管底部的速率的测试）
C 反应蛋白（一种在血液中循环的蛋白，会在炎症时显著升高）
如果 ESR 或 C 反应蛋白水平升高，通常表明存在炎症。另外，血液检查也会发现白细胞水平升高。这些血液检查的结果不足以诊断出骨髓炎。但是，显示很少或没有炎症的结果可能表明一个人没有患骨髓炎。
X 光检查可显示骨髓炎特征性改变，但是这些改变常出现在首发症状的 2-4 周后。
如果 X 光检查结果不清楚或症状严重，则进行计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）。CT 和 MRI 可以识别感染区域或关节，并显示附近感染，如脓肿等。
或者，可以进行骨骼扫描（在注射称为放射性锝的物质后制成的骨骼图像）。感染的区域几乎总是在骨骼扫描中显示异常（婴儿除外），因为扫描或许不能可靠地表明正在生长的骨骼中存在异常。但是，骨骼扫描不一定能将感染与其他骨骼疾病区分开。白细胞扫描（将放射性铟标记的白细胞注入静脉后成像）可帮助鉴别骨扫描异常的区域是骨感染还是其他骨疾病。
为确诊骨感染及其致病菌，医生可采集血样、脓液、关节液或骨组织样本进行检查。通常，对于脊柱骨髓炎，可通过穿刺或手术获取骨组织样本。
骨髓炎的预后
经早期合理治疗的骨髓炎患者预后一般较好。但有时会转变为慢性骨髓炎，而且数周、数月或数年后复发骨脓肿。
骨髓炎的治疗
抗生素或抗真菌药物
有时需要进行手术
对于脓肿，通常切开引流
抗生素和抗真菌药物
对于儿童或成年患者，由血液途径造成的骨感染，抗生素是最有效的治疗方法。如果尚不能确定感染菌，常使用对金黄色葡萄球菌和许多类型的细菌有效的抗生素。依据感染的严重程度，首先静脉给药 4-8 周。然后，取决于患者的反应，口服抗生素可能需要持续更长的时间。一些慢性骨髓炎患者需应用数月的抗生素治疗。
如果致病菌为真菌或怀疑为真菌，可应用抗真菌药数月。如果发现感染为早期阶段，通常不采用手术治疗。
外科手术引流
对于脊柱细菌性骨髓炎成年患者，通常使用抗生素治疗 4-8 周。有时需卧床休息，而且患者需佩戴支具。可能需外科手术引流脓肿或固定受累椎体（为防止椎体塌陷而损伤临近的神经、脊髓或血管）。
当骨髓炎是由邻近软组织的感染引起，那么治疗会更加困难。通常，所有坏死组织和死骨需手术切除，残留的空腔需用健康的皮肤或其他组织填充。然后使用抗生素治疗感染。术后需要使用 3 周以上的广谱抗生素。
当脓肿出现时通常需行外科手术引流。当患者出现长时间持续发烧和体重减轻时，可能也需要外科手术治疗。
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关节炎基金会：各种关节炎的综合信息，包括骨髓炎，以及关节炎患者的生活信息