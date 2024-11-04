药物相关性颌骨坏死 (MRONJ) 是在既往或正在使用某些药物的患者中发生的上下颚骨区域（通过牙龈组织暴露）的骨性死亡。可伴或不伴疼痛。

MRONJ 是一种罕见的潜在衰弱性疾病，表现为曾使用或正在使用治疗骨质疏松症或其他骨骼疾病的药物（尤其是二膦酸盐）的患者出现骨不愈合。使用抑制新血管生长的抗癌药物的患者也可能发生 MRONJ。这种疾病与放射性骨坏死（由头颈部放疗引起的类似疾病）和颌骨坏死 (ONJ) 不同，后者没有药物相关原因。

MRONJ 可自发发生，也可在拔牙、牙齿或下颌损伤后发生。下颌（下颌骨）最常受到影响，因为其血供较上颌（上颌骨）少。在某些情况下，MRONJ 可能是一种称为骨髓炎的骨感染，而不是真正的骨坏死，尤其是在使用双膦酸盐后发生。

大多数 MRONJ 发生在通过静脉接受高剂量双膦酸盐治疗癌症的患者中。口服双膦酸盐治疗绝经后骨质疏松症的患者也报告发生 MRONJ。在第二类人群中，MRONJ 的总体患病风险非常低。但是，医生鼓励任何需要口腔手术的患者在开始双磷酸盐治疗前完成口腔手术，并在使用双磷酸盐药物期间，保持良好的口腔卫生、定期做牙科护理。

MRONJ 的症状和体征 药物相关性颌骨坏死可能长期存在而不引起任何症状。典型症状包括疼痛、骨外露处有充满脓液的分泌物，通常见于下颌（下颌骨）或（更少见的）上颌（上颌骨）。牙齿和牙龈可能受累。瘘管是引流脓液的异常通道，有可能发生。

MRONJ 的诊断 医师的评估 当颌骨中存在暴露的坏死（死亡）骨至少 8 周时，医生诊断为药物相关性颌骨坏死。