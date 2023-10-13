推迟进入长期看护机构的需要
并不是所有人都愿意进入长期看护机构，尤其是护理院。以下问题是进入长期护理机构的常见原因。以下这些情况常常是进入长期看护机构的原因，但是有时这些问题是可以解决的，从而可以推迟或避免进入长期看护机构。
尿失禁： 尿失禁的患者很难居家护理，但尿失禁很可能由于某种可治愈的疾病引起。但是，尿失禁很可能由于某种可治愈的疾病引起。治疗疾病可能会治疗失禁。所以家属或看护者应及时与医生沟通，明确疾病是否可治。
日常活动障碍： 一些装置可以很好的辅助患者活动。物理或职业治疗师或家庭护士可以提供上门服务，同时推荐合适的辅助装置并指导患者使用，使患者在家能继续安全进行活动。
痴呆： 照顾痴呆患者相对困难且令人沮丧。但是家庭成员可以学习如何应对老年患者令人沮丧或使人崩溃的行为。例如，为尽可能减少患者走失带来的麻烦，家属可以为其佩戴确认身份的腕带，或者购买或租用监控装置。积极学习照顾痴呆患者的方法可以有效推迟其进入长期看护机构的时间。
看护者倦怠： 动机强烈的家属通常可以提供细致的护理。但是，提供此类护理会对看护者的身体和情绪造成不利影响。与医护人员沟通可以有所帮助。他们可以提供关于看护支持团队以及临时（缓解）看护团队的信息。
经济问题： 患者可以购买涵盖家庭护理的长期护理保险。这种护理通常包括为患者提供个人护理，例如洗澡、整理仪容和进食。这种保险可以推迟患者去长期护理机构的时间。