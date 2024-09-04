老年人护理提供者：家属和朋友

有些老年人的家属、朋友、邻居等可以或愿意提供帮助和照顾。这些人被称作看护者。有时宗教人士或其他组织可以提供帮助，甚至可以以低廉的成本完全替代传统看护者。看护者可以帮助老年人进行最基本的活动（比如进食、穿衣和沐浴）、简单家务（比如做饭、清洁、购物、付账和除草）及其他任务（如按处方用药）。看护者可能提供每周几小时到全天候的护理。

许多看护者是 家庭照顾者，即患者的配偶或子女，大多数是女性。很多看护者除看护外还要做全职或兼职的工作。

确定老年人是否需要看护有时是有困难的。对下述方面进行观察有助于家庭成员决定老年人是否需要看护：

进食： 衣服经常被食物弄脏吗？ 无法解释的体重减轻？

站起入座或就寝起床： 患者在起床或站起来前是否会来回晃动几次？ 是否需要借助附近的家具或物体做支撑物？ 入座时是否存在跌坐情况？ 患者起床或站起时是否经常跌倒？

如厕： 衣服是否会弄脏或弄湿？

沐浴： 皮肤和头发是否很脏？

仪容： 看上去是否不整洁？

行走： 患者看起来站不稳还是跌倒？

服用处方药： 服用处方药的时间是否比规定的时间长？ 处方药是否在规定的时间前服用完？ 所有的药物是否被混放在同一个容器内？ 是否有多个容器装有相同的药物？

使用电话： 能够有效的电话交流吗？ 在家的时候可以随时接听电话吗？

管理财务： 是否未及时偿还账单？ 是否经常被告知账户透支？

购买杂货和备餐： 是否有足够的食物？ 食物是否过期？ 锅和壶是否经常干烧？ 火炉经常忘了关上？

洗衣： 衣服洗了吗？

收益和挑战 尽管家庭成员看护是一项困难的工作并造成压力，却有明显的收益。许多人选择看护配偶、父母、伴侣是出自爱和尊敬以外的原因。也许有时候并不完全被人理解，他们还是以给其他人的生活带来了变化，而觉得找到自己生活的新的意义。然而，即便如此，也还是没有人充分准备好接受可能面临的挑战。 在面临以下情况时，看护者将面临身体上，精神上，经济上和情感上的巨大挑战： 看护者可能要处理所有的家务，给患者洗澡穿衣，确保患者按要求服药，甚至处理患者的经济事务，或者是上述工作的总和。

他们可能需要拿出所有的积蓄来照顾依赖于他们的父母或配偶，他们或者还不得不丢掉自己的工作来照顾他们的亲人。

他们需要不断地满足患者的精神需求。

他们有时需要放弃自己的爱好和各种活动。

家庭成员之间因经济或体力的付出而发生矛盾。 如果看护者本身身体比较虚弱，或者看护工作并不是出于自愿，尤其是面对不配合或具有攻击性的患者时，情况就更令人难堪。 复杂的工作职责以及照顾老年人要面对的冲突常常使看护者感觉孤立无援，影响他们的社交，甚至威胁到他们的工作。长此以往积累的恼火、挫败感、自责、焦虑、压力、抑郁等情绪使看护者感觉极其无助甚至精疲力竭（另见看护压力）。这些感受有时称为看护倦怠。看护倦怠可能随时在任何人身上发生，但更容易发生在一整夜照顾毫无自理能力的不能被单独搁置的患者之后的几近崩溃的看护者员身上。在最糟糕的情况下，如果看护者没有及时意识到或寻求到帮助，这种倦怠现象很可能导致错待老人，包括弃护、甚至虐待老年人。 为了确定如何提供老年人需要的看护，并避免看护倦怠，看护者应常与不同的医务人员进行沟通，包括社工、看护经理（确保老年人可以获得所有所需帮助和护理方面的专家）、全科医生、护士和/或理疗师和职业治疗专家。看护者也应当有相应的对策来使自己更好的提供服务，同时避免看护倦怠。 避免看护倦怠