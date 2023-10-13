治疗青光眼的药物
药物
一些副作用
注释
前列腺素类化合物
Bimatoprost
拉坦前列素
他氟前列素
曲伏前列素
眼睛和皮肤色素沉着增多
睫毛增多变长
肌肉痛、关节疼痛、背痛
皮疹
眼前部炎症（葡萄膜炎）可能恶化
作用机制： 增加房水流出
给药途径： 眼药水
其他： 此类眼药水很少导致全身副作用。
β-受体阻滞剂
噻吗洛尔
倍他索洛尔
喹酮心安
Levobetaxalol
Levobunolol
Metipranolol
哮喘或致气短的肺部疾病患者可出现呼吸困难
心率减慢
失眠
疲劳
抑郁症
意识模糊
性功能障碍
参见表降压药
作用机制： 减少房水生成
给药途径： 眼药水
其他： 此类眼药水不影响瞳孔大小。
对心脏病或血管疾病患者部分副作用会加重。
部分副作用可缓慢产生，可误认为是因年龄或其他身体因素所致。
胆碱能药物*
Carbachol
Pilocarpine
出汗
头痛
非自主的摇摆运动
震颤
唾液分泌过多
腹泻、腹部痉挛性绞痛、恶心
作用机制： 收缩瞳孔（缩瞳）和使房水流出增多
给药途径： 眼药水
其他： 这些滴眼液不如 β 阻滞剂一样有效。
瞳孔颜色较深的人可能需要高强度的滴眼液。
这些药物使眼睛更难适应黑暗。
胆碱酯酶抑制剂*
Echothiophate
与胆碱能激动剂一样，但更可能发生
作用机制： 收缩瞳孔（缩瞳）和使房水流出增多
给药途径： 眼药水
其他： 这些滴眼液作用非常持久。
它们可能会导致白内障和视网膜脱离，而且有闭角型青光眼的患者不应使用。
这些药物使眼睛更难适应黑暗。
Rho 激酶抑制剂
奈他地尔
眼睛发红
眼部血管破裂
角膜沉积物
作用机制： 增加房水流出
给药途径： 眼药水
α肾上腺素能受体激动剂
Apraclonidine
Brimonidine
血压升高、心率加快
异常心律
可有瞳孔散大
阿可乐定： 长时间用药后作用减轻，常需增加剂量才能达到初期的效果
溴莫尼定： 可致口干，与其他药物相比，对此药过敏者较少，2岁以下患儿可致死
作用机制： 减少房水生成并增加房水流出
给药途径： 眼药水
碳酸酐酶抑制剂
乙酰唑胺
布林佐胺
Dorzolamide
醋甲唑胺
乙酰唑胺、醋甲唑胺可致：
疲劳
味觉异常
食欲不振（不常见）
抑郁症
肾结石
水盐（电解质）失衡
麻木或针刺感
血细胞减少或增加（恶液质）
体重减轻
恶心
腹泻
布林佐胺、多佐胺：
口腔味觉差
皮疹
作用机制： 减少房水生成
给药途径： 对于乙酰唑胺：口服或静脉注射
对于醋甲唑胺：口服
对于布林佐胺和多佐胺：眼药水
渗透性利尿药
甘油
甘露醇
尿液排出增加
可改变一些人的机体水盐（电解质）平衡，导致严重的副作用（如加重心脏衰竭或大脑异常），或者会导致脱水
作用机制： 增加血液中的盐浓度，使眼内的液体渗透进入血液，降低眼内压
给药途径： 对于甘油：口服
对于甘露醇：静脉注射
其他：这些药物最常被用来治疗急性闭角型青光眼。
* 这些药物很少使用。