高血压很常见。它通常无症状；然而，高血压会增加中风、心脏病发作和心力衰竭的风险。因此，治疗高血压很重要。高血压患者应改变生活方式，以帮助降低血压。但是，如果这些变化不能充分降低血压，则需药物治疗。
用于治疗高血压的药物被称为降压药。由于降压药种类繁多，绝大多数患者的高血压症状都能得到控制，但治疗应讲究个体化用药。（也可参见高血压。） 当患者与医师有良好的沟通并且在治疗方案上有好的配合时，治疗是最有效的。
不同种类的降压药降压机制不同，因此可以制定不同的降压策略。对于部分患者，医师使用阶梯式药物治疗方案：开始时使用一类药物进行降压，然后根据病情加用其他类型的降压药。而对于另一部分患者则使用序贯式治疗方式：首先选用一种药物进行降压治疗，如果无效，则停用此类药物而选择另一类药物。对于血压达到或超过 140/90 mmHg 的患者，初始治疗通常为同时服用两种药物。在选择降压药时，医师应考虑如下因素
患者的年龄、性别和（有时）种族
高血压的严重程度
合并的其他疾病，如糖尿病、高胆固醇血症
潜在副作用，因药物而异
药费及对某些不良作用的检测费用
许多患者需要使用两种或更多药物才能达到目标血压。
绝大多数患者都能顺利耐受降压药的治疗。但是，任何一种降压药都可能会引起不良作用。一旦不良作用出现，患者应告知医师，以便调整药物剂量或是改用其他药物。通常，为了控制血压，降压药的使用是没有期限的。
肾上腺素能阻断剂
血管紧张素转化酶抑制剂
血管紧张素 II 受体阻滞剂
血管紧张素 II 受体阻断剂 (ARB) 的降压机制与血管紧张素转化酶抑制剂的作用方式相类似：此类药物可以直接阻断血管紧张素 II 的作用，以达到对小动脉的扩张。由于血管紧张素 II 的作用机制更直接，所以相较于血管紧张素转化酶抑制剂，它的不良作用更少。
钙通道阻滞剂
中枢性 α 激动剂
中枢性 α 激动剂其降压机制一定程度上与肾上腺素能阻断剂类似。通过刺激脑干的某些受体，这些激动剂可以抑制交感神经的活性。现在这些药物很少使用。
血管舒张剂
血管舒张剂通过另外的机制扩张血管。此类药物几乎从不单独使用，而只是当其他类型药物降压效果不佳时作为联合用药而使用。
利尿剂
噻嗪类或噻嗪类利尿剂（如氯噻酮或吲达帕胺）可作为治疗高血压的首选药物。利尿剂可以扩张（增宽）血管。利尿剂还可以促进肾脏排水排钠，从而减少全身体液量并由此达到降血压的目的。
噻嗪类利尿剂可使钾从尿中排出，因此人们有时也必须服用钾补充剂或者一种不会引起钾流失或能升高血钾水平的利尿剂（保钾利尿剂）。通常，保钾利尿剂并不单独使用，因为其单独使用的降压效果差于噻嗪类利尿剂。但是，保钾利尿剂螺内酯有时也单独使用。
利尿剂对于非洲血统人群、老年人、肥胖症患者及伴心功能不全或肾功能不全的患者特别适用。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国心脏协会: 高血压：提供综合资料，帮助人们了解高血压病因，管理治疗所需的生活方式改变