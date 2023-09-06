高血压很常见。它通常无症状；然而，高血压会增加中风、心脏病发作和心力衰竭的风险。因此，治疗高血压很重要。高血压患者应改变生活方式，以帮助降低血压。但是，如果这些变化不能充分降低血压，则需药物治疗。

用于治疗高血压的药物被称为降压药。由于降压药种类繁多，绝大多数患者的高血压症状都能得到控制，但治疗应讲究个体化用药。（也可参见高血压。） 当患者与医师有良好的沟通并且在治疗方案上有好的配合时，治疗是最有效的。

不同种类的降压药降压机制不同，因此可以制定不同的降压策略。对于部分患者，医师使用阶梯式药物治疗方案：开始时使用一类药物进行降压，然后根据病情加用其他类型的降压药。而对于另一部分患者则使用序贯式治疗方式：首先选用一种药物进行降压治疗，如果无效，则停用此类药物而选择另一类药物。对于血压达到或超过 140/90 mmHg 的患者，初始治疗通常为同时服用两种药物。在选择降压药时，医师应考虑如下因素

患者的年龄、性别和（有时）种族

高血压的严重程度

合并的其他疾病，如糖尿病、高胆固醇血症

潜在副作用，因药物而异

药费及对某些不良作用的检测费用

许多患者需要使用两种或更多药物才能达到目标血压。

绝大多数患者都能顺利耐受降压药的治疗。但是，任何一种降压药都可能会引起不良作用。一旦不良作用出现，患者应告知医师，以便调整药物剂量或是改用其他药物。通常，为了控制血压，降压药的使用是没有期限的。

肾上腺素能阻断剂 肾上腺素能阻断剂包括α阻断剂、β阻断剂、α-β阻断剂及具有外周活性的肾上腺能阻断剂。这些药物可阻断交感神经系统（自主神经系统的一部分，可通过升高血压来对应激迅速作出应答）的效应。 β受体阻滞剂不再是治疗高血压的一线药物。它们有时适用于心脏病发作、心率加快、有心绞痛（心肌血供不足引起的胸痛）或有偏头痛的患者。 α受体阻滞剂由于不会降低死亡风险，目前也不再用作主要的高血压治疗药物。具有外周活性的肾上腺素能阻断剂通常仅在需要第三种或第四种药物来控制血压时使用。

血管紧张素转化酶抑制剂 血管紧张素转化酶抑制剂（ACE）其降压作用部分是通过扩张小动脉实现的。它们通过抑制血管紧张素 II 的形成来扩张小动脉，血管紧张素 II 是体内产生的一种可引起小动脉收缩的化学物质。具体来说，这类抑制剂可阻断血管紧张素转化酶将血管紧张素 I 转化为血管紧张素 II 的作用（见图调节血压）。这类药物特别适用于合并冠状动脉疾病或心力衰竭的患者、年轻人、由于慢性肾病或糖尿病肾病而出现尿蛋白阳性的患者以及由于其他降压药的副作用而出现性功能障碍的患者。

血管紧张素 II 受体阻滞剂 血管紧张素 II 受体阻断剂 (ARB) 的降压机制与血管紧张素转化酶抑制剂的作用方式相类似：此类药物可以直接阻断血管紧张素 II 的作用，以达到对小动脉的扩张。由于血管紧张素 II 的作用机制更直接，所以相较于血管紧张素转化酶抑制剂，它的不良作用更少。

钙通道阻滞剂 钙通道阻断剂通过完全不同的机制扩张小动脉。它们特别适用于非洲血统人群和老年人。钙通道阻滞剂也对有心绞痛、某些类型的快速心率或偏头痛的病人有效。钙通道阻断剂有长效及短效之分。短效药物不用于治疗高血压。既往的报道显示使用短效钙通道阻断剂的患者因心脏病发作而发生死亡的危险性增高，而对于长效钙通道阻断剂则没有这样的报道。

中枢性 α 激动剂 中枢性 α 激动剂其降压机制一定程度上与肾上腺素能阻断剂类似。通过刺激脑干的某些受体，这些激动剂可以抑制交感神经的活性。现在这些药物很少使用。

血管舒张剂 血管舒张剂通过另外的机制扩张血管。此类药物几乎从不单独使用，而只是当其他类型药物降压效果不佳时作为联合用药而使用。