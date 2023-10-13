* 因为肿瘤标志物也可以由非癌性组织产生，所以医生通常不使用它们筛查健康人。例外情况可能包括对于前列腺癌的前列腺特异性抗原和对于肝细胞癌风险人群的甲胎蛋白。在遗传性甲状腺髓样癌（罕见疾病）的家族中，血液中的降钙素水平还可能是有用的筛查检查。