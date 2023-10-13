一些肿瘤标志物*
肿瘤标志物
描述
对检查的评论
甲胎蛋白（AFP）
甲胎蛋白水平升高经常发现于肝癌（肝细胞癌）患者的血液中。此外，甲胎蛋白升高经常见于患有某些卵巢癌或睾丸癌的人中。
检查可以用于监测治疗和可能用于肝硬化（因酒精或病毒性肝炎所致的肝损伤）患者中的癌症诊断。
β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）
这种激素在妊娠期间产生，也在患有胎盘源癌症的女性和患有睾丸癌的男性中出现。
检查可以可用于诊断这类癌症和用于监测治疗。
β-2（ß2）-微球蛋白
不推荐这项检查用于癌症筛查。
降钙素
降钙素由甲状腺的某些细胞（C 细胞）产生。甲状腺髓样癌中其血液水平升高。
这项检验可以用来检测癌的存在并且监测甲状腺髓样癌对治疗的反应。
糖抗原 125（CA-125）
其水平可能在患有多种妇科疾病（包括卵巢癌）的女性中升高。
不推荐这项检查用于癌症筛查。
糖抗原 19-9（CA 19-9）
其水平可能在消化道癌患者、尤其胰腺癌患者中升高。
这项检查用于监测治疗反应并用于诊断起源未知的肿瘤。
糖类抗原 27.29（CA27.29）
其水平可能在乳腺癌患者中升高。
这项检验可以用于监测治疗。
癌胚抗原（CEA）
其水平可能在结肠癌患者的血液中升高。其血液水平也可能在其它癌症患者或非癌性炎性疾病患者中升高。
在结肠癌手术后，检查可以用于监测治疗及检测复发。
前列腺特异性抗原（PSA）
其水平在非癌性（良性）前列腺肥大男性中升高并且通常在前列腺癌男性中明显更高。PSA 水平升高的男性应当由医生进一步评估。
检查可以用于筛查癌症并且有助于检测治疗后复发。
甲状腺球蛋白
其水平可能在甲状腺癌患者或良性甲状腺疾病患者中升高。
这项检查不推荐用于例行筛查，但是可能有益于监测甲状腺癌的治疗反应。
* 因为肿瘤标志物也可以由非癌性组织产生，所以医生通常不使用它们筛查健康人。例外情况可能包括对于前列腺癌的前列腺特异性抗原和对于肝细胞癌风险人群的甲胎蛋白。在遗传性甲状腺髓样癌（罕见疾病）的家族中，血液中的降钙素水平还可能是有用的筛查检查。