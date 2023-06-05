多发性骨髓瘤是浆细胞的一种恶性肿瘤，表现为骨髓（偶尔也涉及机体其他部分）内的异常浆细胞增殖失控。

患者常有骨痛和骨折，也可能有肾脏问题、免疫功能低下（免疫力低下）、虚弱和意识混乱。

通过测定血液和尿液中不同类型抗体的数量可作出诊断，而确诊依赖骨髓活检。

治疗方法通常包括以某种方式将常规化疗药物、皮质类固醇和以下一种或多种药物联合使用：蛋白酶体抑制剂（例如，硼替佐米、卡非佐米或伊沙佐米）；免疫调节药（例如，来那度胺、沙利度胺、泊马度胺或维奈克拉）；塞利尼索（一种核输出抑制剂）；或者单克隆抗体（包括达雷妥尤单抗、isatuximab 或依妥组单抗）。

浆细胞来源于 B 细胞（B 淋巴细胞），后者是正常情况下产生抗体（免疫球蛋白）的一类白细胞。抗体是有助于身体抗击感染的蛋白质。如果单个浆细胞过度增殖，由此产生的一组基因相同的细胞（称为克隆）会产生大量的单一类型的抗体。由于这种抗体由单一克隆生成，因此称为单克隆抗体，也叫做 M 蛋白。（也可参见浆细胞疾病概述。）

多发性骨髓瘤患者的平均年龄约为 70 岁。尽管病因不明，多发性骨髓瘤在近亲中发病率增加提示，遗传对本病的发生有一定的作用。放射暴露、暴露于苯和其他溶剂也被认为是可能病因。

正常情况下，浆细胞占骨髓细胞的不到 1%。在多发性骨髓瘤中，通常大部分骨髓成分是恶性浆细胞。骨髓中过多的癌性浆细胞导致蛋白质生成量增加，从而抑制白细胞、红细胞、血小板（帮助身体凝血的细胞样颗粒）等其他正常骨髓成分的发育。除了产生大量单克隆抗体之外，正常防御性抗体的生成量也明显减少。

通常，恶性浆细胞堆积形成骨内肿瘤。恶性细胞也会分泌一些物质，导致骨质流失，最常发生在骨盆骨、脊柱、肋骨和颅骨。少见情况下，这些肿瘤发生在骨外的部位，特别是肺部、肝脏和肾脏。

多发性骨髓瘤的症状 因为浆细胞肿瘤常侵犯骨骼，可以出现骨痛，特别是背部、肋骨和髋部。其他症状来源于并发症。 并发症 如果浆细胞肿瘤导致骨密度下降（骨量减少或骨质疏松）和骨质脆弱，则可能会出现骨折。 另外，骨骼释放的钙可使血液中的钙水平异常升高，这可能导致便秘、排尿次数增加、肾脏问题、虚弱和意识错乱。 红细胞生成减少常会导致贫血（引起疲劳、虚弱和面色苍白），可能也会导致心脏问题。白细胞生成减少导致反复感染，出现发烧和寒颤。血小板生成减少影响血液凝固能力，导致容易淤青或出血。 单克隆抗体的一部分是轻链，常沉积在肾脏集合系统中，有时通过影响其滤过功能而永久性损害肾脏，甚至导致肾衰竭。尿（或血）中的抗体的轻链部分被称为本周蛋白。生长中的癌细胞数量增加可导致尿酸生成过多，尿液中尿酸排泄过多，从而导致肾结石。某些类型的抗体组分可以沉积在肾脏或者其他器官，导致淀粉样变性，这是发生于少部分多发性骨髓瘤患者的另一种严重疾病。 罕见情况下，多发性骨髓瘤因为血液黏稠而影响皮肤、手指、脚趾、鼻、肾脏和脑部的血供（高黏滞综合征）。

多发性骨髓瘤的诊断 实验室检查

骨髓活检

X 光检查或其他影像学检查（磁共振成像、正电子发射断层扫描联合计算机断层扫描） 多发性骨髓瘤甚至可在患者有症状前就被发现，例如因其他原因行实验室检查发现血液或者尿液中蛋白水平升高，或者因其他原因行 X 射线检查发现特定区域骨质流失。骨质流失可以广泛分布，但更常见的是骨内孤立的穿凿样改变。 有时怀疑多发性骨髓瘤是因为其症状，诸如背痛或其他部位骨痛、疲劳、发烧和淤青。为查明这些症状而进行血液检查时可能会发现患者有贫血、白细胞计数减少、血小板计数减少或肾衰竭。 最有用的实验室检查是对血清和尿进行蛋白电泳和免疫电泳。这些检查通过检测发现，大多数多发性骨髓瘤患者会出现单一类型抗体水平过高。医生还会测定不同类型的抗体，特别是 IgG 和 IgA。IgM、IgD 以及特别是 IgE 型多发性骨髓瘤极为罕见。通常还会同时测定钙水平。 分析 24 小时尿样中的蛋白质数量和类型。半数多发性骨髓瘤患者的尿液中存在本周蛋白（单克隆抗体的一个组成部分）。 通过骨髓穿刺和活检可确诊。多发性骨髓瘤患者的骨髓标本显示，大量浆细胞呈片状和簇状的异常排列。单个细胞也可能形态异常。 此外，可使用其他血液检查确定多发性骨髓瘤的严重程度（分期）。诊断本病时，患者血液中特异性蛋白水平发生的某些变化（如 β2-微球蛋白水平升高、白蛋白水平降低）通常提示生存期可能缩短，这很可能影响治疗决策。另外，存在特定的染色体异常和血清乳酸脱氢酶水平升高也预示生存期缩短。 即使 X 射线检查结果提示多发性骨髓瘤，仍需要进行影像学检查，以确定哪些骨骼受到影响。通常需进行全身 X 射线检查（骨骼检查）。也可以将磁共振成像 (MRI) 或正电子发射断层扫描 (PET) 与计算机断层扫描 (CT) 相结合，检查具体的骨痛部位。

多发性骨髓瘤的预后 目前，多发性骨髓瘤尚无治愈方法，但大多数患者治疗有效。更多有效疗法的面世促使患者的平均生存期延长了近一倍。但不同患者的生存时间差异很大，这取决于诊断时的某些疾病特征，其中包括 肾脏问题

某些蛋白质的血液水平，包括 β2-微球蛋白、血清白蛋白和乳酸脱氢酶 (LDH)

恶性浆细胞的遗传特征，包括特定的染色体异常和基因改变 新型药物延长了多发性骨髓瘤患者的生存期。此外，双膦酸盐每月一次静脉输注可减少骨并发症，使用刺激血细胞生成的物质（生长因子）可增加红细胞和白细胞的数量，应用效果良好的止痛药也可明显改善生活质量。 偶尔，患者在成功治疗多发性骨髓瘤并生存很多年后，会出现白血病或不可逆的骨髓功能丧失。化疗可引起这些晚期并发症，并常导致重度贫血并容易感染和出血。 多发性骨髓瘤最终会导致死亡，因此与患者的医生和相关亲友开展临终关怀方面的讨论可能会使患者获益。讨论的要点可能包括预设医疗指示、鼻饲管的应用和缓解疼痛。