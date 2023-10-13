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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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血尿的一些病因和特征

病因

临床特征*

检查†

良性前列腺增生（非癌性前列腺增大）

主要见于 50 岁以上的男性

常有难以排尿、尿流较小、尿不尽感觉或排尿结束时滴尿

在进行直肠指检时检查到前列腺有增大

检测 PSA 水平的血检

膀胱镜检查

通常对膀胱进行超声检查以测量在排空膀胱后还有多少尿液剩余（排尿后的残余尿量）

膀胱癌症肾脏癌症

主要见于 50 岁以上或具有此类癌症风险因素（吸烟、家族癌症史或接触可能致癌的化学物质）的人士

排尿时有时有灼烧感或痛感或尿急

一般有影响全身的症状（如发烧、寒颤、体重减轻或出汗）

使用可弯曲的可视管插入尿道检查膀胱内部（膀胱镜检查

可能进行膀胱活检

有时 CT 或 MRI

若怀疑有前列腺癌，则进行前列腺活检

膀胱炎（膀胱感染）

常见于妇女与女孩

尿频尿急

排尿有灼烧感或疼痛感

起夜

有时尿血或尿液有异味

医生的检查

一般进行尿液分析尿培养

创伤

一般为显著的损伤

一般要进行腹部与骨盆的 CT 检查

肾脏过滤疾病（肾小球疾病，如肾小球肾炎

有时有高血压和腿脚肿胀

有时尿蛋白、红细胞畸形、红细胞聚集和／或肾功能下降

尿液可能呈红色或暗色（可乐颜色）

有时见于感染后

有时见于其家属患有肾脏或结缔组织疾病的患者

尿液分析

血液化验

肾活检

多囊性肾病

腰侧或腹部长时间疼痛

高血压

有时在因其他原因进行的成像检查或医生查体时发现肾脏肿大

超声检查

通常进行腹部的 CT 或 MRI 检查

前列腺癌

主要见于 50 岁以上的男性

在进行直肠指检时检查到前列腺内有肿块

偶有尿流较小、难以排尿和排尿结束时滴尿

检测 PSA 水平的血检

若 PSA 水平上升，则进行前列腺活检

前列腺炎（前列腺感染）

常有发烧、排尿困难、尿频、起夜以及排尿时有灼烧或疼痛感

常有尿路长期阻塞的症状（包括尿流较小、排尿困难或排尿结束时滴尿）

急性感染时，在进行直肠指检时检查到前列腺有增大和触痛感；而慢性前列腺炎，可能没有任何明显症状

医生的检查

尿液分析和尿培养

有时进行经直肠超声检查和膀胱镜检查

镰状细胞病或其特点

通常发生于已知患有镰状细胞疾病的患者

主要见于非洲或地中海血统的人士

常见于儿童和青年人

血检以发现血红细胞中的异常血红蛋白

尿路结石

突发性腰侧后下方严重疼痛或阵发性腹部或腹股沟疼痛

有时尿急但无法排尿

有时呕吐

肾脏、输尿管和膀胱的 CT 或超声检查

* 特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 检查包括尿液分析（适用于所有患者），评估肾功能的血检（大多数患者）以及肾脏与骨盆的成像（大多数老年人）。

CT = 计算机断层扫描；MRI = 磁共振成像；PSA = 前列腺特异性抗原。

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