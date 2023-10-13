血尿的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查†
良性前列腺增生（非癌性前列腺增大）
主要见于 50 岁以上的男性
常有难以排尿、尿流较小、尿不尽感觉或排尿结束时滴尿
在进行直肠指检时检查到前列腺有增大
检测 PSA 水平的血检
通常对膀胱进行超声检查以测量在排空膀胱后还有多少尿液剩余（排尿后的残余尿量）
主要见于 50 岁以上或具有此类癌症风险因素（吸烟、家族癌症史或接触可能致癌的化学物质）的人士
排尿时有时有灼烧感或痛感或尿急
一般有影响全身的症状（如发烧、寒颤、体重减轻或出汗）
使用可弯曲的可视管插入尿道检查膀胱内部（膀胱镜检查）
可能进行膀胱活检
有时 CT 或 MRI
若怀疑有前列腺癌，则进行前列腺活检
膀胱炎（膀胱感染）
常见于妇女与女孩
尿频尿急
排尿有灼烧感或疼痛感
起夜
有时尿血或尿液有异味
医生的检查
创伤
一般为显著的损伤
一般要进行腹部与骨盆的 CT 检查
肾脏过滤疾病（肾小球疾病，如肾小球肾炎）
有时有高血压和腿脚肿胀
有时尿蛋白、红细胞畸形、红细胞聚集和／或肾功能下降
尿液可能呈红色或暗色（可乐颜色）
有时见于感染后
有时见于其家属患有肾脏或结缔组织疾病的患者
尿液分析
血液化验
腰侧或腹部长时间疼痛
高血压
有时在因其他原因进行的成像检查或医生查体时发现肾脏肿大
超声检查
通常进行腹部的 CT 或 MRI 检查
主要见于 50 岁以上的男性
在进行直肠指检时检查到前列腺内有肿块
偶有尿流较小、难以排尿和排尿结束时滴尿
检测 PSA 水平的血检
若 PSA 水平上升，则进行前列腺活检
前列腺炎（前列腺感染）
常有发烧、排尿困难、尿频、起夜以及排尿时有灼烧或疼痛感
常有尿路长期阻塞的症状（包括尿流较小、排尿困难或排尿结束时滴尿）
急性感染时，在进行直肠指检时检查到前列腺有增大和触痛感；而慢性前列腺炎，可能没有任何明显症状
医生的检查
尿液分析和尿培养
有时进行经直肠超声检查和膀胱镜检查
通常发生于已知患有镰状细胞疾病的患者
主要见于非洲或地中海血统的人士
常见于儿童和青年人
血检以发现血红细胞中的异常血红蛋白
突发性腰侧后下方严重疼痛或阵发性腹部或腹股沟疼痛
有时尿急但无法排尿
有时呕吐
肾脏、输尿管和膀胱的 CT 或超声检查
* 特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 检查包括尿液分析（适用于所有患者），评估肾功能的血检（大多数患者）以及肾脏与骨盆的成像（大多数老年人）。
CT = 计算机断层扫描；MRI = 磁共振成像；PSA = 前列腺特异性抗原。