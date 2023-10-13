记忆力减退的某些原因和特征
病因
临床特征*
诊断方法†
年龄相关的记忆变化（年龄相关的记忆障碍）
偶尔忘记诸如姓名或放置车钥匙的位置等事情。
思考、其他精神功能或进行日常生活的能力不受影响。
轻度认知障碍
患者的记忆力减退比预期的年龄相关性记忆力减退更严重，尤其是难以记起近期的事件和谈话（短期记忆力减退）
进行日常活动的能力不受影响
进展为痴呆症的风险增加
需医生进行检查（特别是进行神经系统检查和精神状态测试，以评估注意力、定向力和记忆力等功能）
有时是正式的神经心理测试，它类似于精神状态测试，但对功能测评更详细
随着时间的推移，记忆力减退越来越严重，直到意识不到记忆的减退。
使用和理解的语言、做平常的手工工作、思考、以及规划（例如，计划吃饭和购物）有困难，导致不能够正常工作
定向力障碍（例如，不知道时间或地点）。
难以识别人脸或普通物体
性格或行为的变化（例如，变得急躁、焦虑、偏执、死板或有破坏性）
需医生进行检查（特别是进行神经系统检查和精神状态测试，以评估注意力、定向力和记忆力等功能）
通常进行脑部 MRI 或 CT 检查以明确病因
有时是正式的神经心理测试。
有时用脊椎穿刺（腰穿）来测量在阿尔茨海默病患者中出现的两种异常蛋白（淀粉样蛋白和 tau 蛋白）的水平。
有时用血液检查来寻找特定的病因，例如，甲状腺活动不足（甲状腺机能减退）或维生素缺乏
记忆力减退并能意识到记忆的减退，通常伴随着强烈的悲伤，以及对平常有兴趣的事缺乏兴趣。
有时有睡眠问题（过多或过少），食欲减退，以及思维、讲话或一般活动迟缓。
在有痴呆症、轻度认知功能障碍、或年龄相关性记忆改变的患者中较常见。
仅需医生进行检查，有时使用标准化问卷识别抑郁症
药物，例如
使用的药物可以导致记忆力减退
往往最近使用某种新药物、增加某种药物的剂量，或健康状况改变，导致药物无法从体内正常代谢和排出，例如出现肾或肝功能障碍
通常可停药，观察记忆力是否有所改善
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断有时可以仅基于医生检查确认而不需做任何检验时，才在此列中提及。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像；OTC=非处方药。