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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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记忆力减退的某些原因和特征

病因

临床特征*

诊断方法†

年龄相关的记忆变化（年龄相关的记忆障碍）

偶尔忘记诸如姓名或放置车钥匙的位置等事情。

思考、其他精神功能或进行日常生活的能力不受影响。

仅需医生进行检查（特别是进行神经系统检查精神状态测试，以评估注意力、定向力和记忆力等功能）

轻度认知障碍

患者的记忆力减退比预期的年龄相关性记忆力减退更严重，尤其是难以记起近期的事件和谈话（短期记忆力减退）

进行日常活动的能力不受影响

进展为痴呆症的风险增加

需医生进行检查（特别是进行神经系统检查精神状态测试，以评估注意力、定向力和记忆力等功能）

有时是正式的神经心理测试，它类似于精神状态测试，但对功能测评更详细

痴呆

随着时间的推移，记忆力减退越来越严重，直到意识不到记忆的减退。

使用和理解的语言、做平常的手工工作、思考、以及规划（例如，计划吃饭和购物）有困难，导致不能够正常工作

定向力障碍（例如，不知道时间或地点）。

难以识别人脸或普通物体

性格或行为的变化（例如，变得急躁、焦虑、偏执、死板或有破坏性）

需医生进行检查（特别是进行神经系统检查精神状态测试，以评估注意力、定向力和记忆力等功能）

通常进行脑部 MRI 或 CT 检查以明确病因

有时是正式的神经心理测试。

有时用脊椎穿刺（腰穿）来测量在阿尔茨海默病患者中出现的两种异常蛋白（淀粉样蛋白和 tau 蛋白）的水平。

有时用血液检查来寻找特定的病因，例如，甲状腺活动不足（甲状腺机能减退）或维生素缺乏

抑郁症

记忆力减退并能意识到记忆的减退，通常伴随着强烈的悲伤，以及对平常有兴趣的事缺乏兴趣。

有时有睡眠问题（过多或过少），食欲减退，以及思维、讲话或一般活动迟缓。

在有痴呆症、轻度认知功能障碍、或年龄相关性记忆改变的患者中较常见。

仅需医生进行检查，有时使用标准化问卷识别抑郁症

药物，例如

  • 有抗胆碱作用的药物，包括某些抗抑郁药和许多抗组胺药（非处方类安眠药、感冒药和抗过敏药物）

  • 阿片类药物

  • 帮助睡眠的药物（镇静剂）

  • 饮酒

使用的药物可以导致记忆力减退

往往最近使用某种新药物、增加某种药物的剂量，或健康状况改变，导致药物无法从体内正常代谢和排出，例如出现肾或肝功能障碍

通常可停药，观察记忆力是否有所改善

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断有时可以仅基于医生检查确认而不需做任何检验时，才在此列中提及。

CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像；OTC=非处方药。

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