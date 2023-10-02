记忆力减退的最常见原因是

年龄相关的记忆改变（最常见）

轻度认知障碍

痴呆

抑郁症

年龄相关的记忆改变（称为年龄相关记忆障碍）是指随着年龄的增长，脑功能正常的轻微衰退。很多老年人有一些记忆问题。记住新事物需要较长的时间，如新邻居的名字或是怎样使用一个新的计算机程序。为使新的记忆被存储，老年人也需要反复回顾新记忆。有这种类型记忆力减退的人，偶尔会忘记事情，例如他们把车钥匙放在哪里。但他们不同于患有痴呆症的患者，他们日常活动或思考的能力不受损。当给予足够的时间，这些人能够回忆起相关的事情，虽然有时过迟而导致不太方便。这种类型的记忆力减退不是痴呆症或早期阿尔茨海默病的征象。

轻度认知障碍是一个不精确的术语，用于描述未严重到足以影响日常功能的精神功能损伤。记忆力减退往往是最明显的症状。记忆实际上丢失，而不仅仅是恢复缓慢，就像年龄相关的记忆变化一样。轻度认知功能障碍的人对记起最近的谈话有困难，而且可能忘记重要的约会或社会事件，但他们通常能够记起过去的事情。注意力和进行日常活动的能力不受影响。然而，多达一半的轻度认知障碍患者在3年内发展成痴呆。

痴呆症是一种更严重的精神功能下降。记忆力减退（特别是忘记最近获得的信息）往往是首发症状，并且随着时间的推移变得更糟。患有痴呆症的人可能会忘了整个事件，而不只是细节。他们可能会：

对于记起怎样去做从前已经做过多次的事情，以及怎样到达他们曾经经常去的地方往往很困难

不再做那些需要很多步骤的事情，例如遵循食谱

忘记付账单或赴约

忘记关掉炉子，在离开时忘记锁好房子，或者照顾他们照顾的孩子

在痴呆症的早期阶段，患者可能会意识到自己的记忆丧失。但是随着痴呆症的进展，他们与年龄相关性记忆改变的患者不同，他们不知道自己的记忆丧失，并且经常否认他们有这种丧失。

寻找准确的词组、命名物体、理解语言、以及做事、规划和组织日常活动变得越来越困难。痴呆症的患者最终会变得分辨不清方向，不知道现在是什么时间甚至是那一年，或者他们现在在什么地方。他们的人格特性会改变。他们可能变得更加烦躁、焦虑、偏执、死板、或有破坏性。

痴呆症有多种形式。阿尔茨海默病最常见。大多数形式的痴呆症会逐渐恶化，直到患者死亡。

某些可增加心脏和血管疾病（如高血压、高胆固醇水平和糖尿病）的风险的情况似乎也能增加痴呆症的风险。

抑郁症可导致某类记忆力减退（称为假性痴呆），类似于痴呆症所致的记忆力减退。此外，痴呆症通常会导致抑郁症。因此，确定是由痴呆还是抑郁症引起的记忆力减退是很困难的。然而，抑郁症患者不像痴呆症患者，因抑郁症所致记忆力减退的人，都能意识到并抱怨他们的记忆力减退。此外，他们很少会忘记当前的重要事件或个人事务，而且通常有其他症状，例如强烈的悲伤、睡眠问题（太少或太多）、行动迟缓，或食欲不振。

压力可以干扰记忆形成和回忆某个记忆，部分原因是人们的注意力过于集中，从而使他们无法关注其他事情。然而，在某些情况下，特别是压力为轻度至中度且持续时间不长，则可以增强记忆力。