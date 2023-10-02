失忆可能是大脑功能障碍的症状。它是患者就医的一个最常见原因，尤其是老年患者。有时是家庭成员发现并报告患者有记忆力减退。
对患者、家庭成员和医生来说，最大的担忧通常是，失忆是否是阿尔茨海默病的第一征兆，这是一种渐进的、不可治愈的痴呆症(一种脑部疾病)。痴呆症的患者丧失了清晰思考的能力。通常情况下，如果患者能清楚知道并能关注他们的记忆力减退，他们通常并没有早期的痴呆症。
你知道吗……
记忆可以储存成短期或长期记忆，这取决于它们对于人们来说是什么以及其重要性。
短期记忆储存人们暂时需要的少量信息，例如需在杂货店购买的物品清单。
长期记忆，顾名思义，能够存储很长一段时间的记忆（例如某人学校的名称）。
短期记忆和长期记忆被存储在脑部不同的部位。长期记忆被存储在脑部的许多部位。脑部的某部位（海马）有助于对新信息进行分类，并将其与已经存储在脑部中的相似信息相关联。这一过程将短期记忆变成长期记忆。短期记忆被回顾或重复越多，就会更多地被转换成长期记忆。
记忆力减退的原因
常见原因
记忆力减退的最常见原因是
年龄相关的记忆改变（最常见）
轻度认知障碍
痴呆
抑郁症
年龄相关的记忆改变（称为年龄相关记忆障碍）是指随着年龄的增长，脑功能正常的轻微衰退。很多老年人有一些记忆问题。记住新事物需要较长的时间，如新邻居的名字或是怎样使用一个新的计算机程序。为使新的记忆被存储，老年人也需要反复回顾新记忆。有这种类型记忆力减退的人，偶尔会忘记事情，例如他们把车钥匙放在哪里。但他们不同于患有痴呆症的患者，他们日常活动或思考的能力不受损。当给予足够的时间，这些人能够回忆起相关的事情，虽然有时过迟而导致不太方便。这种类型的记忆力减退不是痴呆症或早期阿尔茨海默病的征象。
轻度认知障碍是一个不精确的术语，用于描述未严重到足以影响日常功能的精神功能损伤。记忆力减退往往是最明显的症状。记忆实际上丢失，而不仅仅是恢复缓慢，就像年龄相关的记忆变化一样。轻度认知功能障碍的人对记起最近的谈话有困难，而且可能忘记重要的约会或社会事件，但他们通常能够记起过去的事情。注意力和进行日常活动的能力不受影响。然而，多达一半的轻度认知障碍患者在3年内发展成痴呆。
痴呆症是一种更严重的精神功能下降。记忆力减退（特别是忘记最近获得的信息）往往是首发症状，并且随着时间的推移变得更糟。患有痴呆症的人可能会忘了整个事件，而不只是细节。他们可能会：
对于记起怎样去做从前已经做过多次的事情，以及怎样到达他们曾经经常去的地方往往很困难
不再做那些需要很多步骤的事情，例如遵循食谱
忘记付账单或赴约
忘记关掉炉子，在离开时忘记锁好房子，或者照顾他们照顾的孩子
在痴呆症的早期阶段，患者可能会意识到自己的记忆丧失。但是随着痴呆症的进展，他们与年龄相关性记忆改变的患者不同，他们不知道自己的记忆丧失，并且经常否认他们有这种丧失。
寻找准确的词组、命名物体、理解语言、以及做事、规划和组织日常活动变得越来越困难。痴呆症的患者最终会变得分辨不清方向，不知道现在是什么时间甚至是那一年，或者他们现在在什么地方。他们的人格特性会改变。他们可能变得更加烦躁、焦虑、偏执、死板、或有破坏性。
痴呆症有多种形式。阿尔茨海默病最常见。大多数形式的痴呆症会逐渐恶化，直到患者死亡。
某些可增加心脏和血管疾病（如高血压、高胆固醇水平和糖尿病）的风险的情况似乎也能增加痴呆症的风险。
抑郁症可导致某类记忆力减退（称为假性痴呆），类似于痴呆症所致的记忆力减退。此外，痴呆症通常会导致抑郁症。因此，确定是由痴呆还是抑郁症引起的记忆力减退是很困难的。然而，抑郁症患者不像痴呆症患者，因抑郁症所致记忆力减退的人，都能意识到并抱怨他们的记忆力减退。此外，他们很少会忘记当前的重要事件或个人事务，而且通常有其他症状，例如强烈的悲伤、睡眠问题（太少或太多）、行动迟缓，或食欲不振。
压力可以干扰记忆形成和回忆某个记忆，部分原因是人们的注意力过于集中，从而使他们无法关注其他事情。然而，在某些情况下，特别是压力为轻度至中度且持续时间不长，则可以增强记忆力。
不常见原因
许多疾病可引起类似痴呆症的精神功能的退化。
某些这类的疾病可能通过治疗逆转。它们包括：
甲状腺机能减退（甲状腺活动不足）
常压脑积水（由于脑部周围液体过多）
硬膜下血肿（覆盖脑部的薄膜外层下的血袋）
其他疾病仅可部分逆转。逆转程度取决于组织受损程度。它们包括
干扰脑部血液或营养供应的疾病，例如心脏骤停和某些类型的中风。
不寻常的长时间癫痫发作
过度使用某些药物或物质（包括酒精）
患有这些疾病的人，治疗有时可以提高记忆力和改善精神功能。如果损害更广泛，治疗可能无法改善精神功能，但往往可以防止病情进一步恶化。
谵妄时，记忆力会受到影响，但失忆不是最明显的症状。相反，谵妄的患者会意识模糊、定向障碍、语无伦次。像使用非法药品一样，严重的酒精戒断症状（震颤性谵妄）、严重的血流感染（败血症）、缺氧（可能由肺炎引起）、以及许多其他疾病，均可引起谵妄。
记忆力减退的评估
在评估记忆力减退时，医生首先确定病因是谵妄还是其他可逆原因。可逆性病因需要立即治疗。
然后，医生会集中于确定失忆的原因是脑部正常的年龄相关变化、轻度认知障碍、抑郁还是早期痴呆。
警示体征
有记忆力减退的患者，某些症状是需要关注的：
进行日常活动有困难
有注意力集中障碍及意识水平波动的症状，提示谵妄
抑郁症状（如食欲不振、自杀念头、睡眠困难、言语和一般活动迟缓）
何时就医
有警示体征的患者需要就医。以下情况需要马上就医
无法集中注意力、看起来意识模糊、注意力不集中、定向障碍等提示谵妄的症状
感觉压抑和想要伤害自己
有其他提示神经系统问题的症状，如头痛、使用及理解语言障碍、呆滞、视力问题、或头晕等
没有警示体征但是担心他们的记忆问题或基本日常活动有困难的人，应致电他们的医生。医生能够根据他们的其他症状及其症状的严重性，以决定他们何时需要看诊。
医生会怎么做
医生询问患者的症状和病史。医生接下来进行体检。有家庭成员陪同是有用的，因为记忆障碍的人可能无法准确描述自己的症状。医生在病史和身体检查中发现的内容通常会提示原因和可能需要进行的测试(见表失忆的一些原因和特征)。
医生通常会分别和患者及其家属进行谈话，因为当患者在场时，家属在描述其症状时可能感到不自在。
医生问诊记忆力减退的具体问题：
患者会忘记哪种类型的事情（例如，患者是否会忘记单词或名称或迷路）
记忆问题是何时开始的
记忆力减退是否越来越严重
记忆力减退是如何影响患者在工作和家庭职能方面的能力
医生还询问患者是否有其他症状，如使用或理解语言困难、以及他们的饮食和睡眠习惯或情绪的改变。他们会询问患者患有的所有疾病和使用的所有药物、非法药物、非处方药和营养补充剂，以检查可能的原因。医生还会询问患者是否有任何异常的饮食习惯。患者的教育、就业和社交活动的信息可以帮助医生更好地评估患者先前的精神功能，并衡量其问题的严重性。医生询问是否有家庭成员曾患痴呆症或早期轻度认知功能障碍。
在体检期间，医生会评估所有身体系统，但重点是神经系统(神经检查)，包括评估精神功能(精神状态测试)。
精神状态测试时，医生会让患者回答问题或完成特定任务，以评估其各方面的精神功能，例如
定位时间、地点和人的能力：叙述当前的日期和地点，以及他们是谁。
注意力：重复一个简短的单词列表。
专心程度：倒着拼写单词“世界”或按顺序背出他们的电话号码，然后再倒序背诵。
短期记忆：几分钟后回想某个简短的单词列表。
长期记忆：回答关于遥远过去的问题。
使用语言的能力：命名普通物品或身体部位，以及读、写和背诵特定的短语。
理解空间关系的能力：复制简单和复杂的结构(例如，使用构造块)，并绘制某个对象，例如时钟、立方体或房子。
这个测试还评估抽象思维能力、理解力、服从命令和解决数学问题的能力、对疾病的认识程度和情绪。
记忆力减退的某些原因和特征
病因
临床特征*
诊断方法†
年龄相关的记忆变化（年龄相关的记忆障碍）
偶尔忘记诸如姓名或放置车钥匙的位置等事情。
思考、其他精神功能或进行日常生活的能力不受影响。
轻度认知障碍
患者的记忆力减退比预期的年龄相关性记忆力减退更严重，尤其是难以记起近期的事件和谈话（短期记忆力减退）
进行日常活动的能力不受影响
进展为痴呆症的风险增加
需医生进行检查（特别是进行神经系统检查和精神状态测试，以评估注意力、定向力和记忆力等功能）
有时是正式的神经心理测试，它类似于精神状态测试，但对功能测评更详细
随着时间的推移，记忆力减退越来越严重，直到意识不到记忆的减退。
使用和理解的语言、做平常的手工工作、思考、以及规划（例如，计划吃饭和购物）有困难，导致不能够正常工作
定向力障碍（例如，不知道时间或地点）。
难以识别人脸或普通物体
性格或行为的变化（例如，变得急躁、焦虑、偏执、死板或有破坏性）
需医生进行检查（特别是进行神经系统检查和精神状态测试，以评估注意力、定向力和记忆力等功能）
通常进行脑部 MRI 或 CT 检查以明确病因
有时是正式的神经心理测试。
有时用脊椎穿刺（腰穿）来测量在阿尔茨海默病患者中出现的两种异常蛋白（淀粉样蛋白和 tau 蛋白）的水平。
有时用血液检查来寻找特定的病因，例如，甲状腺活动不足（甲状腺机能减退）或维生素缺乏
记忆力减退并能意识到记忆的减退，通常伴随着强烈的悲伤，以及对平常有兴趣的事缺乏兴趣。
有时有睡眠问题（过多或过少），食欲减退，以及思维、讲话或一般活动迟缓。
在有痴呆症、轻度认知功能障碍、或年龄相关性记忆改变的患者中较常见。
仅需医生进行检查，有时使用标准化问卷识别抑郁症
药物，例如
使用的药物可以导致记忆力减退
往往最近使用某种新药物、增加某种药物的剂量，或健康状况改变，导致药物无法从体内正常代谢和排出，例如出现肾或肝功能障碍
通常可停药，观察记忆力是否有所改善
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断有时可以仅基于医生检查确认而不需做任何检验时，才在此列中提及。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像；OTC=非处方药。
检查
医生通常可以根据记忆力减退的类型以及伴随症状明确起因是年龄相关的记忆改变、轻度认知功能障碍、或早期痴呆症。
然而，当诊断不明确时，神经心理测试可以提供更多的信息。这种测试类似于精神状态测试，但其更详细。完整的测试可能需要几个小时。这些测试必须由训练有素的、有执照的、在记忆力减退方面经验丰富的心理医生或精神科医生进行。这些测试对于65岁以上的患者可能没用。
如果医生怀疑是痴呆症或在神经系统检查时发现异常，他们通常会行磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT)（如果 MRI 不可用）来寻找异常状况，例如脑部肿瘤、正常压力脑积水、头部受伤导致的损害以及中风等。
医生也可以做血液测试来测量维生素B12和甲状腺激素的水平，以确定维生素B12缺乏或甲状腺疾病是否会导致记忆丧失。这些疾病是记忆力减退的可逆原因。
如果怀疑脑部感染，医生通常会进行脊椎穿刺（腰穿）获取脑周液体（脑脊液）的标本进行分析。
记忆力减退的治疗
对任何导致记忆力减退的疾病进行治疗，均可能帮助恢复记忆。例如，补充维生素B12治疗维生素B12缺乏症，补充甲状腺激素治疗甲状腺功能减退症。对于抑郁症，用药物治疗或心理疗法，或是两者兼用。医生选择不会使记忆力减退加重的抗抑郁药，例如选择性血清素再吸收抑制剂(SSRI)。对于颅内压正常的脑积水，通过外科手术放置分流器可以将脑周围多余的液体排出。如果患者正在使用能够影响神经功能的药物，医生可能要求停药、减少剂量或尝试使用另外的替代药物。
如果唯一的原因是与年龄相关的记忆变化，医生会告知患者，问题并不严重，这些变化并不意味着精神功能会大幅下降，而且有办法可以弥补记忆力减退，并可能改善精神功能（请参见老年人须知）。
一般措施
通常会向那些担心记忆力丧失的人推荐一些通常有益健康的措施：
规律运动
摄入含大量水果和蔬菜的健康饮食
充足的睡眠
不吸烟
尽量减少酒精或其他物质（如大麻）的使用
参加社交活动和智力刺激活动
定期进行体检
避免压力过高
保护头部免受损伤
这些措施和控制血压、血脂以及血糖的措施，可以减少心脏和血管疾病发生的风险。某些证据表明它们可以降低痴呆症的风险，但是这种作用还没有得到证实。
一些专家建议如下：
学习新事物(例如新语言或新乐器)
进行心理练习(例如记忆列表、猜字游戏、下棋、桥牌或其他使用策略的游戏)
阅读
在电脑上工作
做手工(例如编织和绗缝)
使用暗示来帮助记忆和整理事情
这些活动可能有助于维持或改善精神功能，可能是因为它们能加强神经之间的连接。较强的神经连接可以帮助患者推迟因脑部的变化而引起的精神功能下降，然后帮助他们补偿这种功能下降。
药物
安全和支持措施
任何治疗都不能恢复精神功能或完全阻止痴呆症的发展。因此，痴呆症的治疗侧重于保证患者安全，以及当患者病情恶化时提供支持。
如果是比较严重的记忆力减退或家庭成员担心患者的安全，那么患者的住所可由职业或物理治疗师进行评估。他们可以推荐防止摔倒和其他事故的方法，而且可以建议保护性的措施，例如将刀具藏起来、拔下烘箱电源、以及藏好车钥匙等。
支持性环境具有以下特征：
方位经常被加强(例如，通过大型日历和时钟)。
气氛明亮而愉快。
遵循常规。
存在某些刺激（例如来自电视或收音机）和愉快的活动。
到最后，患者可能需要管家或家庭保健助手、或可能需要搬到单层住宅、生活辅助机构、或专业护理机构。
老年人须知：记忆力减退
随着年龄的增长，很多人开始出现一些记忆方面的问题。通常情况下，记忆力减退是由常见的年龄相关性脑部改变引起，并不会引起痴呆症。了解这种变化，可以减轻焦虑，从而帮助老年人调整和适应。
不同研究对轻度认知障碍患者的估计人数各不相同，但此病较常见。一些研究报告称，7% 的人在 70 岁时患有此病，25% 的人在 80 岁后患有此病。
痴呆症在不同年龄层中的发病率
60 - 64 岁：大约 1%
65 - 74 岁：3%
75 - 79 岁：大约 15%
80 - 84 岁：大约 25%
85 岁以上：30%- 50%
60% 到 80% 的老年疗养院居民
应对
能够帮助患者应对记忆力减退的措施包括
写下清单
纪录详细的日程
建立例行程序
将新的信息和已知的信息相联系或关联，如将一个新认识的人名字和某个电影明星的名字相关联。
重复信息，如将一个新认识的人名字重复多次。
一次仅专注于（关注）一件事情
提高条理性，如将经常使用的物品（如车钥匙）放在同一个地方。
确保他们能够看清楚和听清楚，这可以帮助他们和其他人保持互动并且参加社交活动。参与这些活动可以帮助患者对自己保持信心，且通常可以提高他们的精神功能。
关键点
记忆力减退和对痴呆症的恐惧是老年人焦虑的常见原因。
通常情况下，记忆力减退是由常见的年龄相关性脑部改变引起，会导致精神功能轻度迟缓，但不会对其有显著的损害。
痴呆症引起的记忆力减退往往干扰日常活动能力，并逐渐变得更糟。
能意识到记忆力减退的人没有痴呆症。
医生通常可根据体格检查的结果、影像学检查（如磁共振成像和计算机断层扫描）以及其他检查（包括正式的精神功能测试）来确定病因。
健康的生活方式、保持思维活跃、参与社交活动，可以帮助维持精神功能或推迟精神功能下降。
使用清单和其他记忆辅助工具、一次只专注于一件事情、并提高条理性，可以帮助老年人弥补年龄相关的记忆改变。
被称为胆碱酯酶抑制剂的药物（如多奈哌齐）可能有助于记忆，尤其是当患者患有阿尔茨海默病或路易体痴呆时，并且 lecanemab 和 donanemab 可能有帮助。
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