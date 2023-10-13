会阴肿胀的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
水肿（体内过剩体液聚集）
肿胀
常见于腿部肿胀的男性，有时见于腹部肿胀的男性
见于患有可导致肿胀之病症（如心力衰竭或严重的肾脏或肝脏疾病）的男性
医生的检查
有时进行超声检查
积血（阴囊血液聚集）
肿胀
医生的检查
有时进行超声检查
鞘膜积液（阴囊内液体聚集）
肿胀
医生的检查
有时进行超声检查
腹股沟疝（位于腹股沟的疝）
一般见于腹股沟内长期有无痛包块的男性（尤其是已知有疝的人士）
包块
有时发生逐渐性或突发性疼痛，一般出现在包块无法推回到腹部的时候
仅医生查体
淋巴水肿（淋巴液累积）—例如因热带蠕虫感染（称为丝虫病）导致或先天性的
阴囊橡胶样肿大
按压处无凹陷
医生的检查
有时进行超声检查
精液囊肿（附睾囊肿）
睾丸顶部附近的肿块
医生的检查
有时进行超声检查
睾丸上附着或生长有硬块
可能有钝痛、酸痛或突发剧痛（若肿瘤出血）
超声检查
血液化验
有时进行腹部、骨盆和胸腔的 CT 检查
精索静脉曲张（睾丸的供血静脉扩张）
肿胀
站立时可能有痛感和胀感
可能有一侧睾丸萎缩
仅医生查体
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描。