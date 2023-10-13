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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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会阴肿胀的一些病因和特征

病因

临床特征*

检查

水肿（体内过剩体液聚集）

肿胀

  • 触感为海绵状的肿胀

  • 发生于阴囊的两侧

  • 在施加和释放压力后仍有凹痕（称作凹陷性水肿）；也可影响下肢

常见于腿部肿胀的男性，有时见于腹部肿胀的男性

见于患有可导致肿胀之病症（如心力衰竭或严重的肾脏或肝脏疾病）的男性

医生的检查

有时进行超声检查

积血（阴囊血液聚集）

肿胀

  • 疼痛柔软的肿胀

  • 在受伤后出现

医生的检查

有时进行超声检查

鞘膜积液（阴囊内液体聚集）

肿胀

  • 感觉柔软的肿胀

  • 躺下时不出现

  • 不可推回到腹部

医生的检查

有时进行超声检查

腹股沟疝（位于腹股沟的疝）

一般见于腹股沟内长期有无痛包块的男性（尤其是已知有疝的人士）

包块

  • 触感柔软的气球状包块

  • 可在阴囊上方触及

  • 一般在男性处于直立姿势或腹部压力上升（如排便下蹲或举重物）时增大

  • 有时在躺下时消失

  • 有时可推回到腹部

有时发生逐渐性或突发性疼痛，一般出现在包块无法推回到腹部的时候

仅医生查体

淋巴水肿（淋巴液累积）—例如因热带蠕虫感染（称为丝虫病）导致或先天性的

阴囊橡胶样肿大

按压处无凹陷

医生的检查

有时进行超声检查

精液囊肿（附睾囊肿）

睾丸顶部附近的肿块

医生的检查

有时进行超声检查

睾丸癌

睾丸上附着或生长有硬块

可能有钝痛、酸痛或突发剧痛（若肿瘤出血）

超声检查

血液化验

有时进行腹部、骨盆和胸腔的 CT 检查

精索静脉曲张（睾丸的供血静脉扩张）

肿胀

  • 触感像是一个蠕虫袋

  • 通常发生于左侧

站立时可能有痛感和胀感

可能有一侧睾丸萎缩

仅医生查体

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

CT=计算机断层扫描。

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