孕早期引起阴道流血的原因
病因
临床特征*
诊断方法†
伴阴道流血，有时伴随着妊娠的组织流出
盆腔痉挛痛，波及整个腹部
有时仅需医生进行体格检查
通常是异位妊娠的检查
胎儿心率听诊监测
血液检查来检测胎盘产生的激素（人绒毛膜促性腺激素，hCG）
全血细胞计数
盆腔超声检查
异位妊娠（一种位置异常的妊娠——不在子宫的正常位置上）
阴道流血，伴或不伴盆腔疼痛或腹痛，可能钝痛、反复出血，也可能严重、突然和持续疼痛
如果异位妊娠已经破裂，那么会出现昏厥、眩晕或心跳加快
妊娠血液检查
盆腔超声检查
有时进行腹腔镜检查（在腹部的切口中插入显像管）或开腹探查（涉及切开腹部的手术）
葡萄胎妊娠（胎盘异常生长，有或沒有胎儿，由异常的受精卵引起）
阴道流血，伴或不伴痉挛性腹痛
子宫比期望的大
没有检测到胎儿心跳或胎动（或无胎儿）
有时高血压、手和脚肿胀或严重呕吐
如果更晚期，有时会从阴道排出葡萄样组织
流产检查
血液化验
胸部 X 线检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 如果孕妇有令人担忧的症状，医生会评估孕妇生命体征，进行体格检查，并使用胎儿心率监测仪或超声检查评估胎儿的状态。