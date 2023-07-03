孕早期阴道流血可能是由与妊娠（产科）相关或不相关的疾病引起的（参见表孕早期阴道流血的一些病因和特征）。

孕早期阴道流血的最常见原因是

阴道流血可能意味着流产，但有时出血会停止，妊娠会继续，而没有任何问题。当流产发生时，通常分几个阶段。首先是出血。然后出现痛性痉挛，可能很严重，以及出血可能变多。然后，孕妇通常会流产，并且可能会看到妊娠组织从阴道排出。

有时，流产不会引起任何症状，当在常规医疗访视中评估胎儿时才会发现（称为稽留流产）。如果女性怀疑自己流产，应联系医生。有时，女性可以在家中流产，但如果疼痛或出血严重，或者妊娠组织未完全排出，她们需要药物治疗或手术，以确保她们的安全和妊娠组织完全排出。

在流产前、中、后期，子宫内容物都可能被感染（称为脓毒性流产）。

孕早期阴道流血最危险的原因是

异位妊娠会危及生命。子宫外着床的妊娠不会正常发育。随着胚胎在输卵管或其他身体部位（如卵巢、子宫颈、子宫或腹部的旧剖腹产瘢痕）生长，可能会导致该部位破裂。这会导致剧烈疼痛和严重出血，可能对孕妇造成严重伤害甚至死亡。当确诊异位妊娠时，治疗是用药物终止妊娠或手术清除妊娠。

另一种可能很危险但不常见的原因是黄体囊肿破裂。卵子从卵巢排出后，分泌卵子的结构（黄体）可能充满流体或血液，而不是正常的分解和消失。