明确妊娠后，孕20周以前阴道流血发生率为20~30%；其中大约一半的结局为自然流产。其中许多女性在妊娠方面存在问题，但有些女性有轻度出血或点滴出血，并且妊娠正常、健康。在有出血的女性中，大约一半的人以流产告终。如果流产没有立即发生，孕晚期有可能出现问题。例如，婴儿的出生体重可能较低，妊娠可能导致死产（怀孕 20 周后胎儿死亡），或者婴儿可能提前出生（早产）或在出生期间或出生后不久死亡。如果大量出血，血压可能会变得非常低，导致休克。然而，许多在孕早期有轻微出血的女性会继续健康妊娠和分娩。
出血量从点滴出血到大量出血都有可能。大量出血是危险的信号，但是血斑或轻度出血也会表明一种严重的疾病。任何有阴道流血的孕妇都应联系医生。
孕早期引起阴道流血的原因
孕早期阴道流血可能是由与妊娠（产科）相关或不相关的疾病引起的（参见表孕早期阴道流血的一些病因和特征）。
孕早期阴道流血的最常见原因是
流产（也称为自然流产）
阴道流血可能意味着流产，但有时出血会停止，妊娠会继续，而没有任何问题。当流产发生时，通常分几个阶段。首先是出血。然后出现痛性痉挛，可能很严重，以及出血可能变多。然后，孕妇通常会流产，并且可能会看到妊娠组织从阴道排出。
有时，流产不会引起任何症状，当在常规医疗访视中评估胎儿时才会发现（称为稽留流产）。如果女性怀疑自己流产，应联系医生。有时，女性可以在家中流产，但如果疼痛或出血严重，或者妊娠组织未完全排出，她们需要药物治疗或手术，以确保她们的安全和妊娠组织完全排出。
在流产前、中、后期，子宫内容物都可能被感染（称为脓毒性流产）。
孕早期阴道流血最危险的原因是
位置异常的妊娠（异位妊娠）——不在子宫的正常位置上的妊娠，例如输卵管中的妊娠
异位妊娠会危及生命。子宫外着床的妊娠不会正常发育。随着胚胎在输卵管或其他身体部位（如卵巢、子宫颈、子宫或腹部的旧剖腹产瘢痕）生长，可能会导致该部位破裂。这会导致剧烈疼痛和严重出血，可能对孕妇造成严重伤害甚至死亡。当确诊异位妊娠时，治疗是用药物终止妊娠或手术清除妊娠。
另一种可能很危险但不常见的原因是黄体囊肿破裂。卵子从卵巢排出后，分泌卵子的结构（黄体）可能充满流体或血液，而不是正常的分解和消失。
风险因素
孕早期阴道流血的评估
医生会首先确定阴道流血的原因是否为异位妊娠。
警示体征
孕早期阴道流血的孕妇中，以下症状是需要考虑的原因：
昏厥、眩晕或心跳加快——血压非常低的症状
流失大量血，或包含组织或大凝块的血
当移动或改变体位时加重的严重腹痛
发烧、发冷和生殖器瘙痒，其中含有混有血液的脓液
何时就医
有警示体征的女性应该立即就医。
没有警示症状的女性应该在 48~72 小时内见医生。
医生会怎么做
医生会询问症状和病史（包括既往妊娠、流产、堕胎和异位妊娠和流产的风险因素）。医生接下来进行体检。他们在病史和体格检查中发现的情况通常会提示原因和可能需要进行的检查（参见表孕早期阴道流血的一些病因和特征）。
医生会问以下关于流血的问题：
出血有多严重（比如，一小时内会用多少护垫，或者一小时内有多少护垫会被血液浸透）
出血中是否会有凝块或组织
疼痛是否伴随出血发生
如果孕妇除了阴道流血外还存在疼痛，医生会问疼痛什么时候发生，怎么发生，在哪个部位发生，持续了多长时间，是锐痛还是钝痛，疼痛是持续的还是阵发性的。
体格检查期间，医生首先检查发烧和大量失血的迹象，比如心跳加快和低血压。然后，医生进行盆腔检查，检查子宫颈（子宫的下部）是否已经打开（扩张），使得妊娠的子宫内容物能够流出。如果检测到任何组织（可能来自于流产），那么就将其移除，并且送到实验室进行分析。
医生会轻轻按压腹部来观察触摸时是否有压痛。
孕早期引起阴道流血的原因
病因
临床特征*
诊断方法†
伴阴道流血，有时伴随着妊娠的组织流出
盆腔痉挛痛，波及整个腹部
有时仅需医生进行体格检查
通常是异位妊娠的检查
胎儿心率听诊监测
血液检查来检测胎盘产生的激素（人绒毛膜促性腺激素，hCG）
全血细胞计数
盆腔超声检查
异位妊娠（一种位置异常的妊娠——不在子宫的正常位置上）
阴道流血，伴或不伴盆腔疼痛或腹痛，可能钝痛、反复出血，也可能严重、突然和持续疼痛
如果异位妊娠已经破裂，那么会出现昏厥、眩晕或心跳加快
妊娠血液检查
盆腔超声检查
有时进行腹腔镜检查（在腹部的切口中插入显像管）或开腹探查（涉及切开腹部的手术）
葡萄胎妊娠（胎盘异常生长，有或沒有胎儿，由异常的受精卵引起）
阴道流血，伴或不伴痉挛性腹痛
子宫比期望的大
没有检测到胎儿心跳或胎动（或无胎儿）
有时高血压、手和脚肿胀或严重呕吐
如果更晚期，有时会从阴道排出葡萄样组织
流产检查
血液化验
胸部 X 线检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 如果孕妇有令人担忧的症状，医生会评估孕妇生命体征，进行体格检查，并使用胎儿心率监测仪或超声检查评估胎儿的状态。
检查
检查期间，医生会使用一种手持多普勒超声装置，置于女性的腹部上，检查胎儿心跳。
如果在家进行的怀孕测试提示怀孕但没有经保健医生证实为怀孕，那么医生会使用尿液样本进行妊娠试验。
一旦证实怀孕，以下的一些检查一定要做：
血型和Rh状态（阳性或阴性）
通常进行超声检查
通常进行血液检查来检测妊早期胎盘产生的激素（人绒毛膜促性腺激素，hCG）
确定 Rh 状态，因为 Rh 阴性的孕妇如果有阴道流血，必须用 Rho(D) 免疫球蛋白治疗。治疗是必要的，可以阻止孕妇在随后妊娠中产生攻击胎儿红细胞的抗体（参见Rh 血型不合）。
如果出血严重（多于一杯），医生还会进行全血细胞计数 (CBC) 或其他检查，以检查血液正常凝固能力是否有问题，或是否需要输血。
通常，使用插入阴道的超声设备进行超声检查。超声检查能够检测子宫内妊娠，并且在怀孕约6周后能检测到胎儿心跳。如果此时检测不到心跳，则诊断为流产。如果检测到心跳，那么流产的可能性将大为缩小，但是仍然会发生。
超声检查也有助于识别以下疾病：
检查hCG水平能够帮助医生理解超声结果，并区别正常妊娠和异位妊娠。如果担心孕妇存在异位妊娠，应经常测量 hCG 水平，并根据需要重复超声检查。
异位妊娠破裂是一种紧急情况。如果异位妊娠破裂的几率中等或很高，医生可能需要做手术。在危及生命的情况下，医生甚至可能需要在进行血液检查或超声检查之前进行紧急手术。通常，医生会在肚脐的正下方开一个小口，插入一个显像管（腹腔镜）直接观察子宫及周围结构（腹腔镜检查），这样就能确定是否存在异位妊娠。有时，他们会在下腹部开一个大切口（剖腹手术）。
孕早期阴道流血的治疗
当可能要流产时，虽然医生一般会建议卧床休息，但是没有证据表明卧床休息能够帮助阻止流产。虽然性交并非与流产明确相关，但是仍建议避免性交。
如果大量出血、进展为休克，或者可能异位妊娠破裂，那么医生第一个要做的事情是在静脉中置入一个大导管，以便能够快速静脉注射血液。当异位妊娠已经破裂时，要立即进行手术
当出血是由于特定疾病造成的，那么可能的话，要治疗该疾病。
关键点
自然流产是孕早期阴道流血的最常见原因。
阴道流血最严重的原因是异位妊娠。
如果心跳加快、昏倒或感觉要昏过去，那么要立即看医生。
因为如果一个 Rh 阴性孕妇已经阴道出血，她必须要接受 Rho(D) 免疫球蛋白治疗以阻止随后妊娠中产生能够攻击胎儿红细胞的抗体，所以，必须要做血液检查来确定是 Rh 阴性还是 Rh 阳性。