流产是指妊娠 20 周前的妊娠丢失。

流产很常见，尤其是在怀孕早期。

大多数时候，流产的原因不明，但可能是由于胎儿发育不正常（有时由于遗传异常或出生缺陷）或孕妇存在健康问题，例如生殖器官结构异常、感染、物质使用（例如可卡因、酒精或吸烟）或损伤。

出血和痉挛可能是流产的症状。

医生通过超声检查胎儿状态并进行盆腔检查。

如果确认流产，孕妇可能会等待妊娠组织排出，或者可能会服用药物或进行手术以帮助这一过程。

在已确认的妊娠中，约 10% 至 15% 会流产。更多的流产没有被统计，因为这些女性在知晓自己怀孕前已发生流产。大约 85% 的流产发生在怀孕的前 12 周。其余 15% 的流产发生在妊娠 13～20 周。当女性想要怀孕并生育时，流产对她和她的伴侣往往会造成精神上的创伤，他们可能需要亲人和医疗保健专业人员的支持。

流产常见于高危妊娠，特别是当孕妇没有得到足够的医疗护理时。

流产的病因 流产的原因通常不明。 发生在妊娠前 10 到 11 周的流产常是因为染色体疾病。这种情况更常见于年龄小于 20 岁或 35 岁或以上的女性。 女性生殖道的解剖异常（例如有子宫肌瘤，或罕见情况下有 2 个腔室或内部瘢痕）也可能导致妊娠 20 周前的妊娠丢失。流产可能由某些病毒感染引起，如巨细胞病毒感染或风疹。其他原因包括疾病，如糖尿病或自身免疫性疾病。 如果孕妇患有导致容易凝血的疾病（如抗磷脂综合征），她们可能会连续反复流产（称为反复流产），一般发生在妊娠 10 周前。 流产的风险因素（增加疾病风险的情况）包括： 孕产妇年龄较小或较大（年龄小于 20 岁或 35 岁或以上）

既往妊娠流产（反复流产）

吸烟

使用可卡因和酒精等物质

孕妇的某些疾病，如糖尿病、高血压或严重的甲状腺疾病，如果在怀孕期间没有得到适当治疗和控制 严重的身体创伤可导致流产，但不太可能由轻微的暴力或损伤（如滑倒、跌倒或运动）引起。突然的情绪冲击（例如，因收到坏消息）与流产无关。

流产的症状 流产之前通常会出现阴道出血，可能会出现鲜红色或深红色的血迹，或者出血量较多。子宫是一块肌肉组织，它在发生流产时收缩，引起痉挛。这可能导致子宫颈打开（扩张）。然而，阴道出血在妊娠早期很常见，并且通常没有妊娠问题。大约 25% 的孕妇在妊娠的前 20 周至少有过一次出血。大约 12% 在前 12 周内出血的妊娠会导致流产。 在妊娠早期，流产的唯一征兆是少量阴道流血。妊娠中期流产可导致大量阴道出血，血液中可能包含黏液和血块。痉挛变得越来越严重，最后子宫收缩加强，排出胎儿和胎盘。 有时候胎儿已停止发育，但没有出现流产症状。这被称为稽留流产。如果孕妇子宫没有增大，医生可能会怀疑稽留流产。有时，医生会通过常规产前超声发现稽留流产。 如果流产后胎儿或胎盘的任何碎片残留在子宫内，可能会发生感染。小产或人工流产期间或前后不久发生子宫感染的情况称为脓毒性流产。这种感染可能非常严重，甚至危及生命。如果流产后几天内腹痛或阴道出血持续或加重，或者出现发热，应寻求医疗护理。