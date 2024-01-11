流产是指妊娠 20 周前的妊娠丢失。
流产很常见，尤其是在怀孕早期。
大多数时候，流产的原因不明，但可能是由于胎儿发育不正常（有时由于遗传异常或出生缺陷）或孕妇存在健康问题，例如生殖器官结构异常、感染、物质使用（例如可卡因、酒精或吸烟）或损伤。
出血和痉挛可能是流产的症状。
医生通过超声检查胎儿状态并进行盆腔检查。
如果确认流产，孕妇可能会等待妊娠组织排出，或者可能会服用药物或进行手术以帮助这一过程。
在已确认的妊娠中，约 10% 至 15% 会流产。更多的流产没有被统计，因为这些女性在知晓自己怀孕前已发生流产。大约 85% 的流产发生在怀孕的前 12 周。其余 15% 的流产发生在妊娠 13～20 周。当女性想要怀孕并生育时，流产对她和她的伴侣往往会造成精神上的创伤，他们可能需要亲人和医疗保健专业人员的支持。
流产常见于高危妊娠，特别是当孕妇没有得到足够的医疗护理时。
流产的病因
流产的原因通常不明。
发生在妊娠前 10 到 11 周的流产常是因为染色体疾病。这种情况更常见于年龄小于 20 岁或 35 岁或以上的女性。
女性生殖道的解剖异常（例如有子宫肌瘤，或罕见情况下有 2 个腔室或内部瘢痕）也可能导致妊娠 20 周前的妊娠丢失。流产可能由某些病毒感染引起，如巨细胞病毒感染或风疹。其他原因包括疾病，如糖尿病或自身免疫性疾病。
如果孕妇患有导致容易凝血的疾病（如抗磷脂综合征），她们可能会连续反复流产（称为反复流产），一般发生在妊娠 10 周前。
流产的风险因素（增加疾病风险的情况）包括：
严重的身体创伤可导致流产，但不太可能由轻微的暴力或损伤（如滑倒、跌倒或运动）引起。突然的情绪冲击（例如，因收到坏消息）与流产无关。
流产的症状
流产之前通常会出现阴道出血，可能会出现鲜红色或深红色的血迹，或者出血量较多。子宫是一块肌肉组织，它在发生流产时收缩，引起痉挛。这可能导致子宫颈打开（扩张）。然而，阴道出血在妊娠早期很常见，并且通常没有妊娠问题。大约 25% 的孕妇在妊娠的前 20 周至少有过一次出血。大约 12% 在前 12 周内出血的妊娠会导致流产。
在妊娠早期，流产的唯一征兆是少量阴道流血。妊娠中期流产可导致大量阴道出血，血液中可能包含黏液和血块。痉挛变得越来越严重，最后子宫收缩加强，排出胎儿和胎盘。
有时候胎儿已停止发育，但没有出现流产症状。这被称为稽留流产。如果孕妇子宫没有增大，医生可能会怀疑稽留流产。有时，医生会通过常规产前超声发现稽留流产。
如果流产后胎儿或胎盘的任何碎片残留在子宫内，可能会发生感染。小产或人工流产期间或前后不久发生子宫感染的情况称为脓毒性流产。这种感染可能非常严重，甚至危及生命。如果流产后几天内腹痛或阴道出血持续或加重，或者出现发热，应寻求医疗护理。
流产的诊断
医师的评估
超声检查
血液化验
假如怀孕女性在妊娠前 20 周出现阴道出血以及腹部绞痛，医生会对她进行检查以确定是否有流产可能。在做盆腔检查时，医生会检查宫颈以确定其是否扩张。如果没有，则怀孕可能能够继续。如果在怀孕 20 周前扩张，流产的可能性很大。
有时，医生会使用器械来监听胎儿心跳。另外，也使用插入阴道的器械做超声（称为经阴道超声）。通过超声可确定是否已经发生流产，假如没有，胎儿是否仍然存活。假如发生流产，超声检查可以确认胎儿及胎盘是否已完全排出。
通常，医生会进行血液检查，以衡量妊娠早期由胎盘产生的一种称为人绒毛膜促性腺激素(hCG)的激素。结果可确认妊娠。通常，每几天或一周重复一次检查，以确定女性是否有错位（异位）妊娠，这也可导致出血，并确保流产过程已完成。
如果子宫没有继续增大，医生会怀疑稽留流产。也就是说，胎儿已经死亡，但尚未从子宫中排出或引起症状（阴道出血或腹痛）。
如果孕妇有过 2 次或更多次流产，可能需要在尝试再次怀孕之前看医生。医生可以检查遗传或结构异常以及其他增加流产风险的疾病。例如，医生可以进行：
影像学检查（例如超声、宫腔镜检查或子宫输卵管造影）寻找女性生殖系统的结构异常
血液检查以检测某些疾病，例如抗磷脂综合征、糖尿病、生殖激素异常和甲状腺疾病
基因测试来检查染色体异常
如果找出流产的原因，可以对导致反复流产的某些原因进行治疗，从而使患者能够正常妊娠。
流产的治疗
无需治疗（如果妊娠组织已经完全排出）
观察症状并等待妊娠组织自行排出
通过药物或手术帮助去除妊娠组织
按需使用止痛药
如果母亲为 Rh 阴性血型，给予 Rho(D) 免疫球蛋白
情感支持
如果存在先兆流产（症状正在发生，但超声显示妊娠正常），一些医生会建议女性避免剧烈活动，并尽可能避免双足活动和性活动。但是，没有明确证据表明避免活动对预防流产有帮助。
如果确认流产，胎儿和胎盘已完全排出，不需要进一步治疗。
如果确认流产，但胎儿或胎盘的全部或部分组织仍留在子宫内，通常有几种选项可以排出或去除妊娠组织。
对于早期流产（怀孕 12 周之前），如果女性没有大量出血或感染迹象，医生通常会解释几种选择，并且女性可以选择以下其中一种：
密切监测症状并等待子宫自行排出组织：女性应该获得关于预期、如何控制疼痛、如何识别妊娠组织是否已经排出以及何时联系医生（如果出血或疼痛与正常流产的情况不同或发热）的说明。如果妊娠组织不能自行排出，则需要使用药物或手术。
服用药物（通常是米索前列醇，有时使用米非司酮）以帮助子宫排出妊娠组织。
手术从子宫中去除妊娠组织：通常，经阴道将一根柔性管插入子宫，并使用抽吸（使用抽吸的扩张和刮宫术 [D & C]）。
如果流产自行排出妊娠组织，医生通常会每周进行一次妊娠激素 hCG 血液检查，直到 hCG 水平无法检测到，以确认没有胎儿或胎盘组织留在子宫内。
对于晚期流产（12～20 周），医生通常建议不要等待妊娠组织自行排出，因为这可能会导致严重疼痛或出血，并且妊娠组织可能无法完全排出而导致感染。晚期流产可通过以下一种或多种选项治疗：
手术去除子宫中的妊娠组织：这称为扩张和刮宫术 (D & C) 或扩张和清宫术 (D & E)，通过抽吸和/或经阴道插入子宫的其他手术器械完成。
使用催产药物，从而排出子宫内容物：这些药物可能包括米索前列醇，有时与米非司酮（通常在怀孕早期使用）或催产素（通常在怀孕后期使用）一起使用。
根据需要给予止痛药。
所有 Rh 阴性血型和曾流产的女性都应给予 Rho(D) 免疫球蛋白以预防胎儿溶血性疾病（胎儿成红细胞增多症）。此疾病由 Rh 血型不合（孕妇为 Rh 阴性血型，而胎儿为 Rh 阳性血型）引起。
流产后情绪
流产后，女性及其伴侣可能感到悲伤、悲痛、愤怒、内疚和对下次妊娠感到焦虑。
悲伤： 失去胎儿的痛苦是自然反应，不应被抑制或者拒绝。和其他人谈谈感受能帮助女性控制好情绪，重新面对未来。
内疚： 女性可能认为是她们做了某些错误的事从而导致流产。通常，她们并没有做错。女性可能回忆曾在妊娠早期服用的常见非处方药，在她们还没意识到怀孕时喝的一杯酒，或者做过的其他日常事情。这些事情几乎不可能导致流产，因此女性不应为其感到愧疚。
焦虑： 流产的女性可能希望向医生咨询下次妊娠发生流产的危险性以及是否有必要检查。尽管流产增加下次妊娠再次流产的风险，但大部分有流产史的女性下次妊娠不会出现类似问题。通常不需要进行其他检查，除非孕妇有 2 次或更多次流产。
医生向产妇提供支持，并在适当的时候向产妇解释流产不是她们的错。产妇很少需要正式的咨询服务，但是医生可以为有需要的产妇提供咨询。支持小组可能有所帮助。