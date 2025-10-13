某些抗结核药
药物
用药途径
一些副作用
一线药物*
异烟肼
口服
肝损伤（肝炎），发生率为1/1000，症状包括疲倦、食欲下降、恶心、呕吐及黄疸。
有时导致肢体麻木（周围神经病变）
利福平（及其相关药物利福布汀和利福喷丁）
口服
肝损害，尤其是在利福平与异烟肼联合使用时（但停药后副作用会消失）
尿、汗及泪等体液红染
白细胞或血细胞计数减少，少见
吡嗪酰胺
口服
肝损伤（肝炎）、消化不良，有时导致痛风
Ethambutol
口服
有时会出现视力模糊和色觉减退（因为药物会影响视神经）
莫西沙星
口服
肌腱炎症或断裂
神经质、震颤、癫痫
抗生素相关性腹泻和结肠炎症（结肠炎）
二线药物†
氨基糖甙类，如链霉素、阿米卡星和卡那霉素
肌肉注射或静脉注射
肾损伤、头晕、听力下降（因内耳神经受损导致）、皮疹，和发热
氟喹诺酮类，如左氧氟沙星
口服
肌腱炎症或断裂
神经质、震颤、癫痫
抗生素相关性腹泻和结肠炎症（结肠炎）
卷曲霉素
肌肉注射或静脉注射
副作用同氨基糖甙类抗生素（但卷曲霉素在长期使用时通常具有更好的耐受性）
* 一线药物通常是首选的治疗药物。
† 二线药物通常在引起结核病的细菌对一线药物产生耐药性或人们无法耐受一线药物时使用。