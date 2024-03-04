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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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多发性神经病

作者：Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
已审核/已修订 3月 2024
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多发性神经病是身体多处多数周围神经同时发生的功能障碍。

  • 感染、毒素、药物、肿瘤、营养缺乏、糖尿病、自体免疫病以及其他疾病都可导致很多周围神经功能障碍。

  • 感觉，力量或两者都可能受损，通常首先累及脚或手，然后发展到臂，腿，或躯干。

  • 医生可通过肌电图、神经传导检查、血、尿检查，进行诊断。

  • 如果治疗基础疾病不能缓解症状，则物理治疗、药物和其他措施可能会有所帮助。

（另请参阅周围神经系统概述

多发性神经病可能是

  • 急性（突然起病）

  • 慢性（通常在数月或数年内逐渐进展）

多发性神经病的原因

急性多发性神经病有许多原因：

慢性多发性神经病的病因常不明确。已知病因包括：

最常见的慢性多发性神经病通常是由糖尿病患者血糖控制不佳引起，但也可由饮酒过度导致。

糖尿病周围神经病变是指由糖尿病引起的多种类型的多发性神经病。（糖尿病也可引起单神经病多发性单神经病，这通常会导致眼部和大腿肌肉无力。）

部分患者患有遗传型多发性神经病

根据病因的不同，多发性神经病可能会影响：

  • 运动神经（控制肌肉运动）

  • 感觉神经（传递感觉信息）

  • 脑神经（连接头部、面部、眼睛、鼻子、某些肌肉和耳朵与脑部的神经）

  • 自主神经（控制血压和心率等非自主功能）

  • 上述内容的组合

多发性神经病可由以下任何一种损伤引起：

  • 髓鞘（轴突周围的膜，使神经冲动能够快速传导），如在格林巴利综合征中所见

  • 神经血供，可发生于血管炎（血管炎症）

  • 轴突（发送消息的神经长支），如糖尿病或肾衰竭中可能发生

多发性神经病的症状

根据病因不同，多发性神经病的症状可能突然出现（急性，在几天至几周内发生）或在一段时间内缓慢出现（慢性，在几个月至几年内发生）。

急性多发性神经病（例如发生格林巴利综合征或有毒素时）通常突然发作，从双侧下肢开始，然后快速向上进展至双侧上肢。症状包括肌无力和针刺感或感觉消失。呼吸肌可能受影响，导致呼吸衰竭

许多慢性多发性神经病主要影响感觉。通常从脚部起病，也可从手部起病。主要症状是针刺感、麻木感、烧灼感、及振动觉和位置觉（知道手、足的位置）消失。由于位置觉消失，行走和站立困难，最终导致肌肉废用性萎缩。因此，肌肉可能无法使用。最终，可能出现肌无力和萎缩。然后，可能出现肌肉强直和永久性收缩（称作挛缩）。

糖尿病性神经病变常引起手足针刺感或烧灼感，称为末梢型多发性神经病。疼痛常在夜间加重，并且触摸受累区域或温度变化时，疼痛均可加重。因温度觉和痛觉障碍，慢性多发性神经病患者常常会被烧伤，长时间的压力或损伤容易导致溃疡。由于痛觉丧失，不能感知外部重压，使关节易受到损伤。这种类型的关节损伤被称为神经源性关节病(Charcot 关节病)。

多发性神经病通常影响自主神经系统的神经，自主神经系统控制身体的非自主功能(例如血压、心率、消化、流涎和排尿)。典型症状是便秘、性功能障碍和血压波动，最明显的是当站起来时血压突然下降(直立性低血压)。患者皮肤变白、干燥，出汗减少。较少见情况下，可出现大小便失禁。

遗传性多发性神经病（例如 Charcot-Marie-Tooth 病）患者可能存在锤状趾、高足弓和脊柱弯曲（脊柱侧弯）。可能有轻度感觉异常和肌无力。有轻度症状的患者可能未注意到症状或认为症状不严重。有些患者表现出严重症状。

患者康复的程度取决于病因。

多发性神经病的诊断

  • 医师的评估

  • 肌电图和神经传导检查

  • 血液和尿液检测，以确定病因

医生通常通过症状来识别多发性神经病。体检可以帮助医生诊断多发性神经病并确定病因。

通常要进行肌电图和神经传导检查，尤其是腿部和足部。这些测试可用于：

  • 确认存在多发性神经病

  • 确定严重程度

  • 确定是否涉及运动神经、感觉神经或其组合

  • 确定是什么类型的损伤导致了问题，例如，神经周围的髓鞘是否受损(称为脱髓鞘)

诊断多发性神经病后，应进一步明确可治疗的病因。医师需询问是否有其他症状以及症状发展的速度。这类信息可提示可能的病因。

血和尿检可发现导致多发性神经病的问题，如糖尿病、肾衰竭或甲状腺疾病。

有时需要进行神经或肌肉活检。

有时，影响手脚的多发性神经病是糖尿病患者的首发表现。

有时，当大量检查也未能明确病因时，病因可能是遗传性神经病，由于其他家庭成员症状轻微而未被发现。

如果肌无力广泛并快速恶化，可进行其他检查：

  • 进行脊椎穿刺(腰穿)以获取脑部和脊髓周围的脑脊液样本。如果脑脊液中的蛋白质水平很高，并且白细胞很少或没有，原因可能是导致脱髓鞘的自身免疫病，例如 格林巴利综合征

  • 进行肺活量测定来确定控制呼吸的肌肉是否受到影响。肺活量测定法可用于检查肺部能容纳的空气量、以及呼气量和速度。

多发性神经病的治疗

  • 病因治疗

  • 缓解疼痛

  • 有时物理和职业治疗

多发性神经病的具体治疗取决于病因，如下所示：

  • 糖尿病 严格控制血糖可以延缓病情进展，有时可减轻症状。有时移植位于胰腺的胰岛细胞（可产生胰岛素的细胞）可治愈糖尿病并减轻神经病变。

  • 多发性骨髓瘤肝衰竭肾衰竭 对原发病的治疗可使患者缓慢康复。

  • 癌症 手术切除癌症可减轻神经病变

  • 甲状腺活动不足 补充甲状腺素。

  • 自身免疫疾病治疗包括皮质类固醇、抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）、血浆置换（从血液中滤除包括异常抗体在内的有毒物质），以及静脉注射免疫球蛋白（一种从一群捐献者体内采集的含有许多不同抗体的溶液）。

  • 药物和毒素：停用药物或避免暴露于毒素有时可逆转多发性神经病。解毒剂可用于某些药物和毒素，并可逆转某些毒性作用。

  • 维生素B6摄入过量：停止摄入可缓解症状。

如果病因不可纠正，治疗会主要针对缓解疼痛及肌无力。理疗有时会降低肌肉僵硬度，并能防止肌肉变短变僵硬。物理和职业治疗师可推荐有效的辅助器械。

一些通常不被认为是止痛药的药物可以减轻神经损伤引起的疼痛。它们包括抗抑郁药阿米替林、抗惊厥药加巴喷丁和普瑞巴林以及美西律（用于治疗异常心律）。利多卡因（一种用作霜剂、软膏或皮肤贴剂的麻醉剂）也可能会有所帮助。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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