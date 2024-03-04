根据病因不同，多发性神经病的症状可能突然出现（急性，在几天至几周内发生）或在一段时间内缓慢出现（慢性，在几个月至几年内发生）。

急性多发性神经病（例如发生格林巴利综合征或有毒素时）通常突然发作，从双侧下肢开始，然后快速向上进展至双侧上肢。症状包括肌无力和针刺感或感觉消失。呼吸肌可能受影响，导致呼吸衰竭。

许多慢性多发性神经病主要影响感觉。通常从脚部起病，也可从手部起病。主要症状是针刺感、麻木感、烧灼感、及振动觉和位置觉（知道手、足的位置）消失。由于位置觉消失，行走和站立困难，最终导致肌肉废用性萎缩。因此，肌肉可能无法使用。最终，可能出现肌无力和萎缩。然后，可能出现肌肉强直和永久性收缩（称作挛缩）。

糖尿病性神经病变常引起手足针刺感或烧灼感，称为末梢型多发性神经病。疼痛常在夜间加重，并且触摸受累区域或温度变化时，疼痛均可加重。因温度觉和痛觉障碍，慢性多发性神经病患者常常会被烧伤，长时间的压力或损伤容易导致溃疡。由于痛觉丧失，不能感知外部重压，使关节易受到损伤。这种类型的关节损伤被称为神经源性关节病(Charcot 关节病)。

多发性神经病通常影响自主神经系统的神经，自主神经系统控制身体的非自主功能(例如血压、心率、消化、流涎和排尿)。典型症状是便秘、性功能障碍和血压波动，最明显的是当站起来时血压突然下降(直立性低血压)。患者皮肤变白、干燥，出汗减少。较少见情况下，可出现大小便失禁。

遗传性多发性神经病（例如 Charcot-Marie-Tooth 病）患者可能存在锤状趾、高足弓和脊柱弯曲（脊柱侧弯）。可能有轻度感觉异常和肌无力。有轻度症状的患者可能未注意到症状或认为症状不严重。有些患者表现出严重症状。

患者康复的程度取决于病因。