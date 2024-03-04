多发性神经病是身体多处多数周围神经同时发生的功能障碍。
感染、毒素、药物、肿瘤、营养缺乏、糖尿病、自体免疫病以及其他疾病都可导致很多周围神经功能障碍。
感觉，力量或两者都可能受损，通常首先累及脚或手，然后发展到臂，腿，或躯干。
医生可通过肌电图、神经传导检查、血、尿检查，进行诊断。
如果治疗基础疾病不能缓解症状，则物理治疗、药物和其他措施可能会有所帮助。
（另请参阅周围神经系统概述）
多发性神经病可能是
急性（突然起病）
慢性（通常在数月或数年内逐渐进展）
多发性神经病的原因
急性多发性神经病有许多原因：
慢性多发性神经病的病因常不明确。已知病因包括：
糖尿病（最常见）
过度饮酒
遗传性神经病（例如Charcot-Marie-Tooth病）
自身免疫病（如慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病、血管炎和系统性红斑狼疮）
其他营养不良（例如硫胺素缺乏症），在美国是一种少见病因，营养不良的酒精使用障碍者除外
甲状腺活动不足（甲状腺功能减退）
有毒物质，包括重金属（例如砷、铅和汞）
肿瘤，（例如多发性骨髓瘤），它通过直接侵入或对神经施加压力来损伤神经
药物，包括抗惊厥药苯妥英、一些抗生素（例如氯霉素、呋喃妥因和磺胺类药物）和一些化疗药物（例如长春碱和长春新碱）
罕见情况下，维生素B6（吡哆醇）摄入过多
最常见的慢性多发性神经病通常是由糖尿病患者血糖控制不佳引起，但也可由饮酒过度导致。
糖尿病周围神经病变是指由糖尿病引起的多种类型的多发性神经病。（糖尿病也可引起单神经病或多发性单神经病，这通常会导致眼部和大腿肌肉无力。）
部分患者患有遗传型多发性神经病。
根据病因的不同，多发性神经病可能会影响：
运动神经（控制肌肉运动）
感觉神经（传递感觉信息）
脑神经（连接头部、面部、眼睛、鼻子、某些肌肉和耳朵与脑部的神经）
自主神经（控制血压和心率等非自主功能）
上述内容的组合
多发性神经病可由以下任何一种损伤引起：
多发性神经病的症状
根据病因不同，多发性神经病的症状可能突然出现（急性，在几天至几周内发生）或在一段时间内缓慢出现（慢性，在几个月至几年内发生）。
急性多发性神经病（例如发生格林巴利综合征或有毒素时）通常突然发作，从双侧下肢开始，然后快速向上进展至双侧上肢。症状包括肌无力和针刺感或感觉消失。呼吸肌可能受影响，导致呼吸衰竭。
许多慢性多发性神经病主要影响感觉。通常从脚部起病，也可从手部起病。主要症状是针刺感、麻木感、烧灼感、及振动觉和位置觉（知道手、足的位置）消失。由于位置觉消失，行走和站立困难，最终导致肌肉废用性萎缩。因此，肌肉可能无法使用。最终，可能出现肌无力和萎缩。然后，可能出现肌肉强直和永久性收缩（称作挛缩）。
糖尿病性神经病变常引起手足针刺感或烧灼感，称为末梢型多发性神经病。疼痛常在夜间加重，并且触摸受累区域或温度变化时，疼痛均可加重。因温度觉和痛觉障碍，慢性多发性神经病患者常常会被烧伤，长时间的压力或损伤容易导致溃疡。由于痛觉丧失，不能感知外部重压，使关节易受到损伤。这种类型的关节损伤被称为神经源性关节病(Charcot 关节病)。
多发性神经病通常影响自主神经系统的神经，自主神经系统控制身体的非自主功能(例如血压、心率、消化、流涎和排尿)。典型症状是便秘、性功能障碍和血压波动，最明显的是当站起来时血压突然下降(直立性低血压)。患者皮肤变白、干燥，出汗减少。较少见情况下，可出现大小便失禁。
遗传性多发性神经病（例如 Charcot-Marie-Tooth 病）患者可能存在锤状趾、高足弓和脊柱弯曲（脊柱侧弯）。可能有轻度感觉异常和肌无力。有轻度症状的患者可能未注意到症状或认为症状不严重。有些患者表现出严重症状。
患者康复的程度取决于病因。
多发性神经病的诊断
医师的评估
肌电图和神经传导检查
血液和尿液检测，以确定病因
医生通常通过症状来识别多发性神经病。体检可以帮助医生诊断多发性神经病并确定病因。
通常要进行肌电图和神经传导检查，尤其是腿部和足部。这些测试可用于：
确认存在多发性神经病
确定严重程度
确定是否涉及运动神经、感觉神经或其组合
确定是什么类型的损伤导致了问题，例如，神经周围的髓鞘是否受损(称为脱髓鞘)
诊断多发性神经病后，应进一步明确可治疗的病因。医师需询问是否有其他症状以及症状发展的速度。这类信息可提示可能的病因。
血和尿检可发现导致多发性神经病的问题，如糖尿病、肾衰竭或甲状腺疾病。
有时需要进行神经或肌肉活检。
有时，影响手脚的多发性神经病是糖尿病患者的首发表现。
有时，当大量检查也未能明确病因时，病因可能是遗传性神经病，由于其他家庭成员症状轻微而未被发现。
如果肌无力广泛并快速恶化，可进行其他检查：
多发性神经病的治疗
病因治疗
缓解疼痛
有时物理和职业治疗
多发性神经病的具体治疗取决于病因，如下所示：
糖尿病： 严格控制血糖可以延缓病情进展，有时可减轻症状。有时移植位于胰腺的胰岛细胞（可产生胰岛素的细胞）可治愈糖尿病并减轻神经病变。
癌症： 手术切除癌症可减轻神经病变
甲状腺活动不足： 补充甲状腺素。
自身免疫疾病：治疗包括皮质类固醇、抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）、血浆置换（从血液中滤除包括异常抗体在内的有毒物质），以及静脉注射免疫球蛋白（一种从一群捐献者体内采集的含有许多不同抗体的溶液）。
药物和毒素：停用药物或避免暴露于毒素有时可逆转多发性神经病。解毒剂可用于某些药物和毒素，并可逆转某些毒性作用。
维生素B6摄入过量：停止摄入可缓解症状。
如果病因不可纠正，治疗会主要针对缓解疼痛及肌无力。理疗有时会降低肌肉僵硬度，并能防止肌肉变短变僵硬。物理和职业治疗师可推荐有效的辅助器械。
一些通常不被认为是止痛药的药物可以减轻神经损伤引起的疼痛。它们包括抗抑郁药阿米替林、抗惊厥药加巴喷丁和普瑞巴林以及美西律（用于治疗异常心律）。利多卡因（一种用作霜剂、软膏或皮肤贴剂的麻醉剂）也可能会有所帮助。