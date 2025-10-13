皮质类固醇：用途和副作用
皮质类固醇是现有的最强效抗炎药物。它们可用于发生炎症的任何疾病，包括类风湿性关节炎和其他结缔组织疾病、多发性硬化症，以及由于癌症、哮喘发作和严重的过敏反应引起的脑肿胀等紧急情况。炎性反应严重时，使用这类药物常常可以挽救患者的生命。
皮质类固醇可
例如，治疗哮喘时皮质类固醇可用作吸入制剂。治疗花粉热（过敏性鼻炎）时它们可用作鼻喷雾。治疗眼部炎症（葡萄膜炎）时可用作眼药水。治疗特定皮肤疾病（如湿疹和牛皮癣）时，可以直接用于患处。它们可被注入由类风湿性关节炎或其它病症导致发炎的关节。
皮质类固醇是与皮质醇（或称可的松）具有相同作用的合成物，皮质醇是由肾上腺外层（皮质）产生的一种类固醇激素——因此称作“皮质类固醇”。很多合成的皮质类固醇比皮质醇的作用更强，作用的持续时间也更长。皮质类固醇和合成代谢类固醇化学性质相关，但是作用不同，合成代谢类固醇（如睾酮）由身体产生，有时会被运动员滥用。
皮质类固醇的代表性药物有强的松、地塞米松、氟羟氢化强的松、倍他米松、倍氯米松、氟尼缩松和氟替卡松。所有这些药物均为强效药物（不过效能取决于使用剂量）。氢化可的松是一种较为缓和的皮质类固醇，为非处方药的皮肤软膏剂。
皮质类固醇抑制炎性反应，可降低身体抗感染的能力，特别是当口服或通过静脉给药时。由于这种副作用，当存在感染时要格外小心。口服和静脉注射使用可能导致或加重高血压、心力衰竭、糖尿病、消化道溃疡和骨质疏松症。因此，只有当利大于弊时，皮质类固醇才可用于以上情况。
当它们口服或通过注射超过约 2 周时，皮质类固醇不应突然中断。因为药物抑制肾上腺产生皮质醇，需要一定的时间才能恢复这种功能。因此，在用药后期应逐渐减少剂量。服用类固醇激素时应严格遵守医生的剂量指导，这很重要。
长期使用皮质类固醇药物，特别是大剂量时，尤其是通过口或静脉给药时，总会产生很多不良反应，几乎涉及人体的每个器官。常见的副作用包括：皮肤变薄伴皮纹和瘀癍、高血压、血糖水平升高、白内障、面部浮肿（满月脸）、腹部肿胀、上臂和腿变细、伤口愈合不良、儿童发育迟缓、骨钙丢失（可导致骨质疏松）、饥饿、体重增加和情绪波动。吸入型皮质类固醇和皮肤外用皮质类固醇的副作用远远少于口服、静脉输注或注射剂型。