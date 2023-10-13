长期看护的类型
类型
服务
一般居住场所
资金提供
餐饮（在公用的用餐室或患者居室）
社交和娱乐
日常生活辅助
需要时有些机构可提供紧急监控系统（比如对讲机和呼叫器）、护士和理疗师服务及 24 小时监控
公寓或有时仅是一间带卫生间的居室
绝大多数是自费或由长期看护保险支付
一些地区由医疗救济计划提供少量帮助
餐饮（一般是在公用的用餐室，或在特定情况下，在患者的居室）
就诊或到商店的交通
社会活动
帮助个人护理，有时可帮助服药（例如提醒患者吃药）
有公用走廊的居室
绝大多数是私人基金
餐饮（通常在公用的用餐室，但需要更多护理和在自己房间用餐的人除外）
交通
社交和娱乐
尽可能的提供日常生活辅助和必要时的医学看护
根据需要而不同
绝大多数是私人基金
如果需要专业护理则由养老医保和医疗补助计划提供
餐饮
日常生活辅助
有经验的护士提供 24 小时护理
康复治疗（理疗、职业治疗、呼吸治疗和语言治疗）
临终关怀
现场医生督导
有公用走廊的居室
私人基金
医疗救济计划
如果在住院 3 天或更长时间后每天需要护理，在认证护理院接受短期专业护理的 Medicare（在某些情况下可豁免 3 天住院的要求，包括某些 Medicare Advantage 计划）