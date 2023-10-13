* 没有仿制药。

† 药物的改良释放制剂是已做过某种改变的制品，改变通常是为了减缓活性成分向血流中释放的速度。改良释放药物可通过名称 MR（改良释剂）、LA（长效）、XL（超长效）、CR（控释）或 SR（缓释）鉴别。