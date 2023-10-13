不适合用仿制药替代的情况
药物类别
举例
注释
口服抗喘药
茶碱
同一药物的不同产品间生物不等效。如某个产品有效，除非有必要，否则不应用其他产品替换。
抗凝药
华法林
药物中毒剂量过于接近有效剂量，无法安全使用该药物。
抗抑郁药
少数品牌的阿米替林和一种品牌的阿米替林与奋乃静的复方药
并不是所有产品间都可相互替换使用。药剂师可以告知患者 FDA 是否认定某种特定仿制药与品牌药具有生物等效性。
抗癫痫药物
卡马西平*、氯硝西泮、艾司利卡西平*、拉莫三嗪、奥卡西平、苯妥英*、托吡酯、丙戊酸盐和唑尼沙胺
患者换用品牌后出现癫痫发作失控的情况已有发生。推荐续用相同的品牌或相同的仿制型。
抗高血压药
地尔硫卓和硝苯地平的改良释放制剂†
有些仿制型并不与专利药生物等效。各改良释放制剂具有不同的释放特征并且不可互换。
心血管药物
中毒剂量过于接近有效剂量，无法安全使用该药物。
皮质类固醇的乳膏、软膏和油膏
阿氯米松、安西奈德、倍他米松、氯可托龙、地奈德、去羟米松、地塞米松、二氟拉松、氟轻松、醋酸氟轻松、氟氢缩松、氟替卡松*、卤倍他索、氢化可的松、莫米松、曲安西龙
这些药物的人体皮肤反应测试已达标准化，而且很多被FDA评估为具有生物等效性。但皮肤的反应存在差异，如果使用的基质（乳膏、油膏和凝胶）不同，产生的药效也不同。反应可能不可预测。因此，如果一种产品有效，则不应当将它更换为另一种产品。
皮质类固醇片剂
地塞米松，泼尼松龙
仿制型与品牌药可能并不生物等效，因此不应当随意替换使用。
痛风控制药物
秋水仙碱
仿制药相互间不具有生物等效性。
激素
一些品牌的甲羟孕酮和甲睾酮
甲状腺替代产品
激素类药物通常给药剂量较小，所以同一药物的不同品牌间药效差异可能较大。
某些品牌不具有生物等效性。
精神病药物
锂（用于双相障碍）
药物中毒剂量过于接近有效剂量，无法安全使用该药物。
其他药物
某些品牌的异丙嗪片剂和栓剂、及氯氮平
仿制药物间可能不具有生物等效性。虽然每种药都有效，但它们之间并不能相互替换使用。
* 没有仿制药。
† 药物的改良释放制剂是已做过某种改变的制品，改变通常是为了减缓活性成分向血流中释放的速度。改良释放药物可通过名称 MR（改良释剂）、LA（长效）、XL（超长效）、CR（控释）或 SR（缓释）鉴别。
FDA = 美国食品药品管理局。