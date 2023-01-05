异常的心脏节律（心律不齐）是指过快、过慢或异常途径的心脏电传导所引起的不规则的心脏跳动。

心脏疾病是引起心律异常的最常见原因。

有时患者能意识到心律不齐，但是很多时候患者仅能感觉到心率异常引起的后果，如无力或昏厥。

诊断以心电图 (ECG) 为依据。

治疗包括恢复心脏正常节律和防止心律失常复发。

心脏是由心肌组织构成，包含四个腔的肌肉器官。每个心腔的心肌壁按照一定的顺序收缩，在每次心搏耗费尽可能少的能量情况下泵出机体所需的血液。

心肌纤维的收缩受心脏电活动控制，而这种精确控制的电活动沿着独特的心肌传导途径，以一定的速度下传。启动每次心搏的电流自心脏起搏点（称为窦房结）发出，窦房结位于右上心腔（右心房）的顶部。起搏点发放电流的频率决定了心脏跳动的心率。心脏受神经冲动和局部血流中激素浓度的影响。

传导系统 视频

心率由自主神经系统自动调节，自主神经系统由交感神经系统和副交感神经系统组成。交感神经由一个神经网络构成，称为交感神经丛，它发出的冲动可以增加心率。副交感神经是单向神经束，又称迷走神经，它发出的神经冲动能够减慢心率。

心率同样也被交感神经分支释放入血流的荷尔蒙所影响：

肾上腺素

去甲肾上腺素

肾上腺素和去甲肾上腺素可增加心率。而由甲状腺释放入血的甲状腺激素也能增加心率。

成年人处于静息状态下的正常心率通常为每分钟 60～100 次。然而，缓慢的心率在青年人群和经常锻炼的人群中更常见。个体的心率在运动和如疼痛、愤怒等刺激的情况下会发生正常的波动。当心率过快（心动过速）或过慢（心动过缓），或不规则或心电冲动沿异常通路下传时统称为心律不齐。

正常的电传导通路 由窦房结发出的电流首先通过右心房，随即传入左心房，引起两个心房的肌肉收缩并将血液从心房泵入靠下的心腔（心室）。然后电流传至位于靠近心室的低位心房壁之间的房室结。房室结提供心房和心室之间唯一的电连接通路。否则，心房通过不导电的组织与心室绝缘。房室结能够延迟电冲动的传导，这样心房就能够充分收缩，心室也可以在受到电刺激收缩之前得到充分的血流灌注。 心脏的心电传导系统 图片 电冲动通过房室结后下传到希氏束，一部分纤维分支为左束支进入左心室，另一部分分支为右束支进入右心室。心电冲动最后规则地向心脏表面扩散，而心室肌则发生规律的收缩，将血液射出心脏。 描记心脏的电传导通路

异常心律的病因 引起心律失常的最常见原因是某种心脏疾病，特别是冠状动脉疾病、心脏瓣膜病和心力衰竭。许多药物，包括处方药和非处方药，都可能导致心律不齐。一些心律失常因出生时存在的解剖结构异常（先天性出生缺陷）而引起。心脏电传导系统与年龄相关的改变引起的一些心律失常更常见。 有时，某些心律不齐是找不到明确的原因的。 快速性心律失常 快速性心律失常可能自然发生或因运动、情绪紧张、过量饮酒、吸烟或使用含兴奋剂药物（例如感冒药和花粉热治疗药物）而触发。 甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进症）时，产生的甲状腺激素水平高，可能引起快速性心律失常。 缓慢性心律失常 缓慢性的心律不齐（心动过缓）则可能被疼痛、饥饿、疲劳、消化系统疾病（如腹泻、呕吐等）或者吞咽等因素过度刺激迷走神经所诱发。罕见情况下，迷走神经受到足够大的刺激后会导致心脏短暂停搏。在绝大多数情况下，上述因素所引发的心律不齐倾向于自行恢复。 甲状腺不够活跃（甲状腺功能减退症）时，产生的甲状腺激素水平低，可能引起缓慢性心律失常。

异常心律的症状 有些出现异常心律的人可以感觉到。然而，不同人对异常心搏的感知（称为心悸）存在很大差异。有些人能感受到正常的心跳，而大多数人在左侧卧位时才能感受到自身的心跳。 心律不齐的后果可能完全无害，也可能危及生命。心律不齐的危险程度和它所引起的症状的严重程度并无绝对联系。某些威胁生命的心律不齐的症状并不明显，而另一些症状严重的心律不齐可能对生命并无严重威胁。通常，潜在的心脏疾病的性质和严重程度比心律不齐本身更加重要。 当心律失常削弱心脏的泵血能力时，会引起虚弱、运动耐量下降、气短、头重脚轻感、头晕、晕厥（昏厥）或死亡。晕厥的症状在心脏泵血过少，不能维持正常的血压时出现。如果这样的心律不齐持续存在，就可能导致死亡。心律不齐也可能使原有潜在的心脏疾病加重，出现胸痛、呼吸困难等症状。引起症状的心律不齐需要被密切地关注。 你知道吗……

异常心律的诊断 心电图 通常，患者对症状的描述可以帮助医生作出初步诊断并判断心律失常的严重程度。需要考虑的最重要问题是心悸是 快或慢

规则或不规则

持续时间短或长 另一个需要考虑的重要问题是心律失常是否引起症状。 医师还要了解心悸是在静息时或仅仅在紧张时或过度活动时发生，其发生和消失是突发的还是逐渐变化的。 通常需要采用某些诊断方法以确定心律失常的确切性质及发生原因。 心电图检查（ECG 或 EKG）是发现心律失常并确定其病因的主要诊断方法。它提供每个心跳时电流的图形表现。通常心电图只能记录很短时间的心律。 而心律失常通常是间歇发生的，因此可用一种便携式心电监护仪（称为 Holter 监护仪或事件监测仪）持续记录心律，或当仪器穿戴者感到出现异常心律时激活监护仪。这些监测仪可戴 24 或 48 小时或长达 2 周，具体取决于监测仪的类型和医生怀疑的疾病。长期监测仪通常能记录正常日常活动中不定时发生的心律失常。期间，被测者要记录下自身所有的活动和自觉症状，以便医生了解这些症状是否与心律失常相关。 为了能检测到发生频率很低却危险的心律失常，医生有时会在患者左侧锁骨皮下植入一记录装置。这种装置能长时间置留在皮下。通过皮肤电传导的方式传输和储存异常心脏节律的记录。 有可疑的威胁生命的心律不齐的病人通常要住院观测。要对他们终端的心电监护仪进行持续的监护。这样，任何问题都能及时发现。 其他诊断方法包括 运动负荷试验

测量运动时的血压

通过超声心动图发现异常的解剖结构

电生理学检查 在心内电生理检测时，需要将末端有微电极的导管通过静脉导入心脏。电极用来刺激心脏，心脏对刺激的反应将被记录下来，因而心律不齐的类型和首选的治疗方法能够决定。 ECG：读取波形 ECG：阅读波形（动画） 视频

异常心律的治疗 抗心律失常药，通常用于快速心率

人工心脏起搏器，通常用于缓慢心率

发放电击，通常用于快速心率

有时，破坏导致心律失常的异常组织（消融术） 对那些心律不齐无明显危害但自身极为焦虑的病人，再次确诊其心律不齐有无严重威胁对治疗是极为必要的。有时在医师调整药物或剂量后心律不齐的发生能明显减少甚至消失。避免摄入含酒精和咖啡因的食物和饮料，避免吸烟也会有明显的帮助。如果仅在运动过程中出现心悸，避免剧烈运动可能有助于治疗。有时病人需要停止驾驶，直至医生可确定治疗是否有效。 抗心律不齐药物对控制快速性心律不齐所引发的难以忍受的症状或降低其风险较为有用。没有哪种药物能治疗所有的心律不齐并对所有人有效。有时要试用好多药物，直到治疗效果满意为止。有时抗心律不齐药物可能加重甚至引起心律不齐。这种效应被称为抗心律失常药物的致心律失常作用 。抗心律不齐药物还可能产生其他的不良作用。 人工心脏起搏器是代替心脏自身起搏点——窦房结工作的一种电子仪器。它通常运用外科方法植入左或右锁骨下皮下。起搏器通过从静脉延伸至心脏的导线与心脏联系。导线尖端被植入到一个或多个心腔壁中。起搏器发送电信号，使心肌收缩。 对心脏施以电击（心脏复律和除颤）有时可以中止快速的心律失常，让心脏恢复到正常节律。电击使心脏短暂停止跳动，一两秒后，心脏开始自行再次跳动。通常会以正常节律开始，但有时心律失常会再次发作。电休克不能重启根本没有电活动的心脏（心搏停止）。心脏复律和除颤通常使用外部装置进行，但对于患有严重心律失常的患者，可在其体内永久性植入一种称为植入式心脏复律除颤器 (ICD) 的装置。 某些类型的心律失常是由心脏电系统局部异常区域引起的。破坏或切除该区域（消融术）有时可以消除心律失常。