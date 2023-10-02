双相障碍（以前被称为躁狂抑郁症）的特点是抑郁相与躁狂相（或表现为轻度躁狂）交替出现。躁狂主要表现为与外界不相符的过度兴高采烈和自信或身体活动，且患者可能参与危险行为。

（另请参阅心境障碍概述。)

遗传因素可能对双相障碍的发病起了一定作用。

抑郁相与躁狂相单独或同时存在。

患者有一段或多段时间出现过度悲伤和对生活失去兴趣，有一段或多段时间出现情绪高涨和精力极度旺盛并常伴随易激惹，两者之间可有相对正常的无病期。

诊断主要依靠临床表现和症状。

使用稳定情绪的药物，如锂盐和一些抗癫痫药物，以及有时进行心理治疗也有一定效果。

双相障碍的名称基于心境障碍中抑郁和躁狂情绪在 2 个极端或极点之间交替。约有 4% 的美国人存在不同程度的双相障碍。男女患病率相同。发病时间通常在十几岁、20 几岁或 30 几岁时。儿童双相障碍较为罕见。

大多数双相障碍可归类为

双相障碍 I 型： 患者有至少一次躁狂发作（影响了他们的正常社会功能或伴随妄想），并通常伴有抑郁发作。

双相障碍 II 型： 患者曾有过重度抑郁发作，至少一次不太严重的躁狂（轻躁狂）发作，但没有躁狂全面发作。

不过，有的患者虽出现类似于双相障碍的发作，但既不符合双相 I 型也不符合双相 II 型的标准。这种发作可归类为待分类的双相障碍或环性心境障碍。

你知道吗……

双相障碍的原因 双相障碍的准确病因不明。一般认为，遗传因素在这种障碍的发展中起了一定作用。此外，双相障碍患者体内某些物质（比如神经递质去甲肾上腺素或 5-羟色胺）的调控异常可能也是病因之一。（神经递质是由神经细胞产生的用于信息传递的物质。） 双相障碍起病可能在经历一些应激性生活事件之后，或事件触发一次发作。然而，诱发事件和患病之间的因果关系还未得到证实。 双相障碍的躁狂症状也可因其他原因而发作，例如某些疾病，如甲状腺激素水平增高（甲状腺功能亢进）。而且，某些药物（如皮质类固醇）或非法药物（如可卡因和安非他明）也可导致或诱发躁狂发作。 表格 诱发躁狂的其他因素 表格

双相障碍的症状 双相障碍常包括情感发作期与无症状期（缓解期）间歇出现。发作期可持续几周到 3～6 个月。所谓的循环周期是从一次情感发作到下次发作所经历的时间。部分患者罕有症状出现，可能终其一生情感发作仅出现数次，然而，还有一些患者可能每年都会有至少 4 次情感发作（被称为快速循环发作）。尽管不同患者症状发作的频次相差甚大，但在同一个患者每次发作的循环周期是基本固定的。 情感发作形式不限，可以是抑郁发作、躁狂发作或轻躁狂。仅有少数患者在每个周期内出现躁狂和抑郁的交替。大多数患者以一种形式为主。 双相障碍患者可能尝试自杀或自杀死亡。在一生中，他们的自杀死亡可能性至少是普通人群的 15 倍。 抑郁症 双相障碍的抑郁类似于单纯的抑郁。抑郁患者可感到过度悲伤并对日常活动失去兴趣。他们思维缓慢、活动缓慢且睡眠增多。食欲可能增加或降低，体重可能增加或减轻。他们的内心充满无望感和内疚感。他们可能无法集中注意力或做出决定。 精神病症状（如幻觉和妄想）在双相障碍的抑郁相中比在单纯抑郁中更常见。 躁狂 躁狂症状相较于抑郁状态常突然结束且持续时间短，一周或更久。 躁狂患者感到生机勃勃、明显精力充沛以及情感高涨或易被激惹。他们也可感到过度自信，行为或穿着铺张浪费，只睡几个小时且语量增多。他们可出现思维奔逸。他们很容易转移注意力，不断地从一个话题或事情转向其他话题或事情。他们接连地从事不同活动（比如高风险的商业活动、赌博或危险性行为）而不计后果（如蒙受经济损失或身体伤害）。不过，患者常认为自己处于最佳精神状态。 躁狂患者对自身病情缺乏认识能力。由于对行为缺乏自控能力导致患者缺乏耐心、容易冲动、爱管闲事、易于与周围发生冲突，产生冲动行为。因此，患者的社会关系紧张，常觉得自己被不公平对待或被迫害。 部分患者可能出现幻觉，包括听见和看见根本不存在的事物。 狂躁型精神病是躁狂症的极端状态。患者可出现类似于精神分裂症的精神病症状。他们可出现极端自大的妄想，比如认为自己是耶稣。有的则出现受害妄想，比如被联邦调查局 (FBI) 追捕。患者的活跃程度显著升高。他们可到处奔走并尖叫、咒骂或唱歌。精神和躯体活动可异常狂乱，以至于丧失清晰的思维和行为（谵妄型躁狂），导致精疲力竭。此类患者一旦发现即要给予紧急治疗。 轻躁狂 轻躁狂与躁狂发作比较，临床症状常减轻。患者保持愉悦感，睡眠需要减少，思维和行为活跃。 对有些人而言，轻躁狂可提高他们的工作效率。他们精力充沛，感到富有创意和自信，且通常在社交场合发挥良好。他们可能希望保持这种良好的状态。不过，有的轻躁狂患者容易转移注意力，且易被激惹，有时导致怒气爆发。他们常作出无法遵守的承诺或做事情有始无终。他们的情绪变化很快。他们可能会意识到这些情况并为此感到苦恼，周围人也是。 混合发作 当抑郁和躁狂或轻躁狂在一次发作中同时出现时，患者可在情绪高涨时突然出现片刻的伤心流泪，或在抑郁时思维开始奔逸。通常，患者怀着抑郁的心情睡去，清晨醒来后又感到情绪高涨和精力充沛。 混合发作期间的自杀风险尤其高。

双相障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估

有时进行血液和尿液检查以排除其他一般疾病和非法药物使用 双相障碍的诊断基于特定的症状（标准）列表。不过，躁狂症患者可能无法准确报告他们的症状，因为他们不认为自己有任何异常。所以，医生常需要从家人那里获取信息。患者及其家人可使用一种简短的调查问卷评估患者的双相障碍风险（参见心境障碍调查问卷）。 有时，医生也需要询问患者是否有自杀的想法。 医生会审核患者正在服用的药物，确定它们是否会导致患者的症状。医生也会检查是否有其他一般疾病可导致患者的症状。例如，他们会通过化验血液排除甲状腺功能亢进，通过化验血液和尿液排除非法药物使用。 通过明确患者处于何种情感发作，即是抑郁发作还是躁狂发作，而决定最佳的治疗方式。