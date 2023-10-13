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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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哪些人需要做基因筛查？

分组

疾病*

基因疾病基因携带者筛查检测

所有人

囊性纤维化

血样本或颊部脱落细胞样本 DNA 检验

阿什肯纳兹犹太人†

营养不良

血样本或颊部脱落细胞样本 DNA 检验

家族性自主神经功能异常（自主神经系统的遗传功能障碍）

血样本或颊部脱落细胞样本 DNA 检验

Tay-Sachs 病

患病者血样检验可发现酶缺乏（己糖胺酶 A）

可能需要 DNA 检验

非洲人

镰刀细胞性贫血

血检以发现异常血红蛋白

卡津人

Tay-Sachs 病

患病者血样检验可发现酶缺乏（己糖胺酶 A）

可能需要 DNA 检验

地中海人、东南亚人、印度人和中东人

β-地中海贫血

血检以检测红细胞大小（平均红细胞体积）

如果平均红细胞体积小，需要血检确定是否有异常的血红蛋白

可能需要 DNA 检验

东南亚人、柬埔寨人、中国人、菲律宾人、老挝人、越南人

α-地中海贫血

血检以检测红细胞大小

如果平均红细胞体积小，需要血检确定异常的血红蛋白

可能需要 DNA 检验

* 此表并不全面。可要求筛查其他疾病。

† 大多数 (90%) 犹太人是阿什肯纳兹人。所以，对不知道自己是否来源于阿什肯纳兹的犹太人应做筛查。一些专家还推荐对其他疾病进行筛查，例如戈谢病A 型尼曼-皮克病 C 型范科尼贫血（综合征）

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