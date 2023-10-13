哪些人需要做基因筛查？
分组
疾病*
基因疾病基因携带者筛查检测
所有人
血样本或颊部脱落细胞样本 DNA 检验
阿什肯纳兹犹太人†
营养不良
血样本或颊部脱落细胞样本 DNA 检验
家族性自主神经功能异常（自主神经系统的遗传功能障碍）
血样本或颊部脱落细胞样本 DNA 检验
患病者血样检验可发现酶缺乏（己糖胺酶 A）
可能需要 DNA 检验
非洲人
血检以发现异常血红蛋白
卡津人
Tay-Sachs 病
患病者血样检验可发现酶缺乏（己糖胺酶 A）
可能需要 DNA 检验
地中海人、东南亚人、印度人和中东人
血检以检测红细胞大小（平均红细胞体积）
如果平均红细胞体积小，需要血检确定是否有异常的血红蛋白
可能需要 DNA 检验
东南亚人、柬埔寨人、中国人、菲律宾人、老挝人、越南人
血检以检测红细胞大小
如果平均红细胞体积小，需要血检确定异常的血红蛋白
可能需要 DNA 检验
* 此表并不全面。可要求筛查其他疾病。
† 大多数 (90%) 犹太人是阿什肯纳兹人。所以，对不知道自己是否来源于阿什肯纳兹的犹太人应做筛查。一些专家还推荐对其他疾病进行筛查，例如戈谢病、A 型尼曼-皮克病和 C 型范科尼贫血（综合征）。