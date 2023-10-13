心脏是在我们的一生中以有节律的序列收缩的一种肌肉。每次心跳都由心脏传导系统所产生的电信号激发。正常心跳为每分钟60至100次。有时，传导系统的疾病会导致心跳过快、过慢，或无规律或不规则。一项检查，称为心电图或心动电流图，可检测和记录心脏的电活动。

心搏正常时，心脏的信号遵循特定的路径通过心脏。信号起始于位于右心房的窦房结（SA结）。窦房结激发心房收缩，将血液泵入心室。电信号然后通过房室结（AV结）传导入心室。这种信号此时会引起心室收缩，将血液泵入肺部和全身。

心房颤动是由起源于心房的不规则电信号引起的一种心律失常，或心搏异常。这种节律紊乱会损害心房和心室之间正常的协调收缩，影响心脏有效的供血能力。

在出现心房颤动的病人中，起源于心脏不同区域的许多快速电脉冲被传送至心房。这些脉冲可引起非常快速和不规则的心搏节律。因为存在这种节律，心房的收缩变得不规则。因此，心房的不规则收缩导致血液无法正常充盈心室，从而导致心室收缩也变得不规则。心率可以增加至每分钟100至175次或更快。