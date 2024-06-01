心脏是一块可将血液泵送到全身的肌肉。心率是指心跳的速度。心脏应始终保持有规则、有节奏的搏动，就像时钟一样分秒不差的工作。

心脏有四个腔室。心房是位于上部的两个心腔。心室是位于下部的两个心腔。心房将血液泵入心室。心室将血液泵入肺部和全身（也可参见心脏生物学）。

位于心房的窦房结（SA 结）内有一些特殊的起搏细胞，可向心肌发送规则的电信号以使其收缩。

心脏的心电传导系统 图片

心脏的传导系统有一些微小的带状组织，有点儿像电线。传导系统可将起搏信号传送到心脏的其余部位。信号必须在完全正确的时间到达每个心肌细胞，从而心脏能通过高质量、强有力的搏动将血液正常泵出。

什么是心房颤动和心房扑动？ 心房颤动和心房扑动是两类异常心律。它们是由心脏的异常电传导模式引起的。 发生心房颤动时，心房细胞发出的电信号不规则。相反，出现许多随机电活动，使上部心腔（心房）发生抖动，而不是按照规则节律强有力的挤压运动。其中一些随机电活动会被传导至心室，使其以高达每分钟 140 至 160 次的速率不规则地搏动，而正常情况下是每分钟进行 60 至 100 次规则搏动。 心房颤动 视频 发生心房扑动时，心房细胞发出规则信号，但信号陷入一种反复循环的环路。循环电信号使心房规则搏动，但速度非常快，每分钟搏动 250～350 次左右。通常只有大约一半的这类异常搏动能被传导至心室，所以心室的搏动速度是每分钟 125～175 次。 心房颤动和心房扑动都使心脏泵血困难

您可能会注意到心跳有变化（心悸），感觉虚弱或气短

高血压、心脏病或出生缺陷可导致心房颤动或心房扑动

医生使用药物治疗心房颤动和心房扑动，有时需电击（心脏电复律术）或实施消融术

什么原因引起心房纤颤和心房扑动？ 它们通常由以下原因引起： 高血压

冠状动脉疾病（给心脏供应血液和氧气的血管发生狭窄或阻塞时）

心脏瓣膜病

过量饮酒

甲状腺功能亢进症（甲状腺生成的甲状腺激素过多时）

影响心脏的出生缺陷 心脏瓣膜问题和高血压会导致心房变大。这更容易引起心房颤动或心房扑动。 心房颤动和心房扑动也会发生在无任何其他心脏问题的人中。

心房颤动和心房扑动的症状有哪些？ 您可能没有症状，也可能有以下感觉： 感觉心跳令人不舒服（心悸），可能感觉心脏怦怦直跳、扑动、急速跳动或跳过一些搏动

胸部不适

虚弱

晕厥

气短 心房颤动和心房扑动的并发症有哪些？ 心房纤颤和心房扑动可引起： 心房内形成血栓，血栓可从心脏运动到脑部并导致中风

心率加快，可导致血压下降和心力衰竭