心脏是一块可将血液泵送到全身的肌肉。心率是指心跳的速度。心脏应始终保持有规则、有节奏的搏动，就像时钟一样分秒不差的工作。
心脏有四个腔室。心房是位于上部的两个心腔。心室是位于下部的两个心腔。心房将血液泵入心室。心室将血液泵入肺部和全身（也可参见心脏生物学）。
位于心房的窦房结（SA 结）内有一些特殊的起搏细胞，可向心肌发送规则的电信号以使其收缩。
心脏的传导系统有一些微小的带状组织，有点儿像电线。传导系统可将起搏信号传送到心脏的其余部位。信号必须在完全正确的时间到达每个心肌细胞，从而心脏能通过高质量、强有力的搏动将血液正常泵出。
什么是心房颤动和心房扑动？
心房颤动和心房扑动是两类异常心律。它们是由心脏的异常电传导模式引起的。
发生心房颤动时，心房细胞发出的电信号不规则。相反，出现许多随机电活动，使上部心腔（心房）发生抖动，而不是按照规则节律强有力的挤压运动。其中一些随机电活动会被传导至心室，使其以高达每分钟 140 至 160 次的速率不规则地搏动，而正常情况下是每分钟进行 60 至 100 次规则搏动。
发生心房扑动时，心房细胞发出规则信号，但信号陷入一种反复循环的环路。循环电信号使心房规则搏动，但速度非常快，每分钟搏动 250～350 次左右。通常只有大约一半的这类异常搏动能被传导至心室，所以心室的搏动速度是每分钟 125～175 次。
心房颤动和心房扑动都使心脏泵血困难
您可能会注意到心跳有变化（心悸），感觉虚弱或气短
高血压、心脏病或出生缺陷可导致心房颤动或心房扑动
医生使用药物治疗心房颤动和心房扑动，有时需电击（心脏电复律术）或实施消融术
什么原因引起心房纤颤和心房扑动？
心房颤动和心房扑动的症状有哪些？
医生如何判断我是否有心房颤动或心房扑动？
医生会摸您的脉搏，并进行：
心电图是一种快速、无痛的检查，使用放置在胸部、手臂和腿部的粘性电极片和电缆检测心脏的电活动。
如果心电图显示心房颤动或心房扑动，医生通常会做其他检查，包括：
做血液检查以检测激素和电解质水平
超声心动图（心脏超声检查）
医生如何治疗心房颤动和心房扑动？
医生会治疗导致心律问题的疾病。
最重要的治疗目标是：
避免心率过快
防止心脏内形成血栓
有时，使心脏恢复至正常节律
治疗方法通常包括：
使用可预防血栓形成的血液稀释剂
使用可减缓心率的药物
有时，通过使用药物或实施电击（心脏电复律）将心脏恢复至正常节律
有时，实施消融术以破坏异常心脏组织
什么是消融术？
首先，医生会做电生理检查，这项检查如同心导管检查术。医生将一根细而软的管子（导管）插入大血管（如腿部血管）并使其上行进入心脏。导管尖端有电极，可从心脏内部记录电活动。导管还可对心脏施加电刺激，看看它如何应答。
如果检查显示有一小块心脏组织正在引起心房颤动，那么切除该组织后，该心律问题通常会消除。医生使用导管发放高频电流，以破坏引起心律问题的组织。