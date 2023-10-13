胆固醇是一种脂质——是存在于所有人体细胞内的基本元素。然而，血液中的过量脂质和其它脂肪物质可引起高脂血症和其它脂质病症。高脂血症是形成动脉硬化和心脏疾病的一个显著危险因素。

心血管系统包括心脏、血管和血液。血液有多种维持生命的功能，包括输送氧气、二氧化碳、营养物和激素到全身。血液中含有红细胞、白细胞、血小板和营养物质。胆固醇也循环在血液中。

两种常见类型的胆固醇是被称为“坏胆固醇”的 LDL 胆固醇和被称为“好胆固醇”的 HDL 胆固醇。高脂血症是指血液中LDL胆固醇水平超过建议值。

血液中的胆固醇和其它脂质结合并沉积在血管内形成斑块。随着时间推移，脂质的增加可导致斑块增大，从而阻塞血流。如果阻塞发生在冠状动脉，则会导致心脏病发作。如果阻塞发生在脑部动脉，则会导致中风。

高脂血症的病因包括遗传和服用某些药物。然而，最可能改变的危险因素是饮食；不良的饮食习惯包括脂肪摄入量占总热量的40％以上，饱和脂肪摄入量占总热量的10％以上；以及每天的胆固醇摄入量超过300毫克以上。