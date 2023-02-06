高胆固醇是不好的吗？

高胆固醇是不好的吗？

LDL 胆固醇长期保持高水平会导致动脉硬化（动脉粥样硬化）。动脉会被胆固醇、脂肪和其他物质等混合物堵塞。血液难以流过堵塞的血管。有时会在堵塞部位形成血栓，导致血流完全被切断。心脏血供被切断会导致心脏病发作。脑部血供被切断会导致卒中。

正常血管和部分阻塞的血管 图片

HDL 胆固醇水平高会降低发生动脉粥样硬化的可能性。这就是 HDL 被称为好胆固醇的原因。