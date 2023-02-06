什么是胆固醇？
胆固醇是一种脂肪。脂肪也称为脂质。
身体利用胆固醇来构建细胞的重要部分，并生成某些消化液。身体需要胆固醇。但血液内的胆固醇长时间过多（高胆固醇）会导致健康问题。
胆固醇从哪里来？
体内的胆固醇有两个来源：
有些胆固醇来自摄入的某些食物
另一些胆固醇是在体内由其他物质合成而来
胆固醇有哪些不同的类型？
胆固醇有多种类型。两大类型被称为：
低密度脂蛋白 (LDL) 胆固醇（坏胆固醇）
高密度脂蛋白 (HDL) 胆固醇（好胆固醇）
总胆固醇是血流中所有不同类型胆固醇的含量。
高胆固醇是不好的吗？
什么原因会导致高胆固醇？
有些人不论吃什么，身体都会生成太多的胆固醇。这种高胆固醇问题会家族遗传。
高胆固醇还有以下原因：
高脂肪、高胆固醇食物摄入多
患有糖尿病
不活动
过量饮酒
服用某些药物
肥胖的人不一定有高胆固醇。
高胆固醇有哪些症状？
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高胆固醇通常不会引起症状。但在严重情况下，您可能会出现：
皮肤上的多余脂肪形成微黄色的小肿块（黄色瘤）
医生如何判断我是否有高胆固醇？
一次简单的血液检查即可让医生知道您有无高胆固醇。医生会建议以下人群接受胆固醇检查：
9 至 11 岁儿童（若有糖尿病等高胆固醇危险因素，应更早进行检查）
20 岁成人
成人应该每 4-6 年接受一次胆固醇检查。
医生如何治疗高胆固醇？
高胆固醇的治疗如下：
少摄入脂肪（特别是饱和脂肪）和胆固醇
坚持运动（例如快走），每天至少 30 分钟，每周 5 次
如吸烟，请戒烟
服用一种降低胆固醇的药物
饱和脂肪和胆固醇含量低的食物包括：
水果和蔬菜（新鲜的、冷冻的、罐装的或干制的）
瘦肉，例如鱼肉、无皮鸡肉和火鸡肉以及瘦的牛肉、羔羊肉、猪肉和小牛肉
全麦面包和谷类食物，如燕麦片、麸皮、黑麦和杂粮
低脂乳制品，例如脱脂或 1% 牛奶、无脂或低脂酸奶、低脂奶酪
不饱和植物油，例如芥花油、橄榄油、玉米油、红花油、芝麻油、大豆油和葵花籽油
饱和脂肪和胆固醇含量高的食物包括：
黄油、奶油或饱和脂肪和油类
香肠、冷盘、热狗、器官肉、排骨、蛋黄以及肥牛肉、羔羊肉和猪肉
从商店买来的烘焙食品，例如馅饼、蛋糕、甜甜圈以及高脂饼干和薄脆饼干
高脂乳制品，例如全脂牛奶、奶油、稀奶油、全脂酸奶、大多数奶酪、黄油和冰淇淋
饱和脂肪含量高的油类，例如椰子油、棕榈油、猪油和培根脂肪