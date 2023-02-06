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小知识
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高胆固醇

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2023
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什么是胆固醇？

胆固醇是一种脂肪。脂肪也称为脂质。

身体利用胆固醇来构建细胞的重要部分，并生成某些消化液。身体需要胆固醇。但血液内的胆固醇长时间过多（高胆固醇）会导致健康问题。

  • 随着时间的推移，高胆固醇会导致动脉被阻塞

  • 动脉阻塞可能会导致心脏病发作卒中和腿部血液循环不良（外周动脉疾病

  • 多锻炼、改变饮食和服用药物可治疗高胆固醇

胆固醇从哪里来？

体内的胆固醇有两个来源：

  • 有些胆固醇来自摄入的某些食物

  • 另一些胆固醇是在体内由其他物质合成而来

胆固醇有哪些不同的类型？

胆固醇有多种类型。两大类型被称为：

  • 低密度脂蛋白 (LDL) 胆固醇（坏胆固醇）

  • 高密度脂蛋白 (HDL) 胆固醇（好胆固醇）

总胆固醇是血流中所有不同类型胆固醇的含量。

高胆固醇是不好的吗？

LDL 胆固醇长期保持高水平会导致动脉硬化（动脉粥样硬化）。动脉会被胆固醇、脂肪和其他物质等混合物堵塞。血液难以流过堵塞的血管。有时会在堵塞部位形成血栓，导致血流完全被切断。心脏血供被切断会导致心脏病发作。脑部血供被切断会导致卒中

HDL 胆固醇水平高会降低发生动脉粥样硬化的可能性。这就是 HDL 被称为好胆固醇的原因。

什么原因会导致高胆固醇？

有些人不论吃什么，身体都会生成太多的胆固醇。这种高胆固醇问题会家族遗传。

高胆固醇还有以下原因：

  • 高脂肪、高胆固醇食物摄入多

  • 患有糖尿病

  • 不活动

  • 过量饮酒

  • 服用某些药物

肥胖的人不一定有高胆固醇。

高胆固醇有哪些症状？

高胆固醇通常不会引起症状。但在严重情况下，您可能会出现：

  • 皮肤上的多余脂肪形成微黄色的小肿块（黄色瘤）

医生如何判断我是否有高胆固醇？

一次简单的血液检查即可让医生知道您有无高胆固醇。医生会建议以下人群接受胆固醇检查：

  • 9 至 11 岁儿童（若有糖尿病等高胆固醇危险因素，应更早进行检查）

  • 20 岁成人

成人应该每 4-6 年接受一次胆固醇检查。

医生如何治疗高胆固醇？

高胆固醇的治疗如下：

  • 少摄入脂肪（特别是饱和脂肪）和胆固醇

  • 坚持运动（例如快走），每天至少 30 分钟，每周 5 次

  • 如吸烟，请戒烟

  • 服用一种降低胆固醇的药物

饱和脂肪和胆固醇含量的食物包括：

  • 水果和蔬菜（新鲜的、冷冻的、罐装的或干制的）

  • 瘦肉，例如鱼肉、无皮鸡肉和火鸡肉以及瘦的牛肉、羔羊肉、猪肉和小牛肉

  • 全麦面包和谷类食物，如燕麦片、麸皮、黑麦和杂粮

  • 低脂乳制品，例如脱脂或 1% 牛奶、无脂或低脂酸奶、低脂奶酪

  • 不饱和植物油，例如芥花油、橄榄油、玉米油、红花油、芝麻油、大豆油和葵花籽油

饱和脂肪和胆固醇含量的食物包括：

  • 黄油、奶油或饱和脂肪和油类

  • 香肠、冷盘、热狗、器官肉、排骨、蛋黄以及肥牛肉、羔羊肉和猪肉

  • 从商店买来的烘焙食品，例如馅饼、蛋糕、甜甜圈以及高脂饼干和薄脆饼干

  • 高脂乳制品，例如全脂牛奶、奶油、稀奶油、全脂酸奶、大多数奶酪、黄油和冰淇淋

  • 饱和脂肪含量高的油类，例如椰子油、棕榈油、猪油和培根脂肪

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