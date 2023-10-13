淋巴系统是人体免疫系统的一部分，负责使人体免受疾病侵害。全身淋巴结通过淋巴管网络连接。淋巴液是在淋巴系统中的一种液体，其中含有淋巴细胞，这是一种可抵御感染的白细胞。在淋巴结中，细菌和其他危险物质从淋巴液中滤出，然后淋巴液返回血流。两类淋巴细胞是B细胞和T细胞。B细胞通过产生抗体消除感染来协助免疫系统。T细胞在调节免疫系统和抵御感染中发挥重要作用。

非霍奇金淋巴瘤是淋巴细胞内发生的一种癌症。非霍奇金淋巴瘤的主要类型根据受影响的淋巴细胞分类：B细胞淋巴瘤（最常见）和T细胞淋巴瘤。淋巴细胞癌症会干扰正常的免疫过程，使身体无法抵抗感染，并使细菌、病毒和其他引起疾病的物质摧垮人体。日常生活中，平常甚至都不会注意到的简单感染原现在可使人衰弱，在某些情况下甚至危及生命。由于淋巴细胞在整个淋巴系统中循环，因此癌症可以扩散到身体的其它部位，从而导致其它器官功能衰竭。

非霍奇金淋巴瘤的症状包括淋巴结肿大、发热、盗汗、发冷、疲乏、不明原因的体重减轻和面部肿胀。非霍奇金淋巴瘤被描述为惰性、缓慢生长且几乎没有症状，或表现为侵袭性、迅速生长扩散并伴有重度症状。