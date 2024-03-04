非霍奇金淋巴瘤是一组被称为淋巴细胞的白细胞发生的类型多样的癌症。

通常，颈部、腋下或腹股沟的淋巴结迅速肿大但不引起疼痛。

当肿大的淋巴结压迫器官时，患者可能有疼痛、气短或其他症状。

诊断本病需要进行淋巴结和/或骨髓活检。

治疗方法包括放疗、化疗、单克隆抗体免疫治疗或者多种方法联合治疗。

多数患者可以治愈或存活很多年。

复发患者可接受干细胞移植治疗。

（也可参见淋巴瘤概述和霍奇金淋巴瘤。）

淋巴瘤是称为淋巴细胞的一类特殊类型的白细胞发生的恶性肿瘤。这些细胞可帮助抵抗感染。淋巴瘤原发于淋巴细胞的 2 个主要类型。

B 淋巴细胞（B 细胞）

T 淋巴细胞（T 细胞）

B 淋巴细胞产生的抗体对抵抗某些感染而言必不可少。T 淋巴细胞在调节免疫系统和抵御病毒感染中发挥重要作用。

非霍奇金淋巴瘤实际上是涉及 B 细胞或 T 细胞的 50 多种不同的疾病。每一种这些淋巴瘤在显微镜下有不同的表现，具有不同的细胞特征和不同的症状和临床进展过程。大多数非霍奇金淋巴瘤来源于 B 细胞。其余部分来源于 T 细胞。

非霍奇金淋巴瘤较霍奇金淋巴瘤多见。在美国，非霍奇金淋巴瘤是第六常见的癌症，在癌症死亡病例中占 4%。本病在老年人更为常见。

在美国，每年诊断的新病例超过 80,000 例。器官移植后的患者以及感染了丙型肝炎病毒或人类免疫缺陷病毒 (HIV) 的一些患者有发生非霍奇金淋巴瘤的风险。

白血病也是与白细胞有关的恶性肿瘤。在白血病中，大多数癌性白细胞位于血流和骨髓中。而在淋巴瘤中，大部分的恶性白细胞在淋巴结以及脾脏、肝脏等器官内。然而，白血病和非霍奇金淋巴瘤有时是重叠的，因为淋巴瘤患者可能会在血流中有癌性白细胞，而白血病患者的淋巴结和器官内也会出现癌细胞。

非霍奇金淋巴瘤 视频

你知道吗……

非霍奇金淋巴瘤的症状 首发症状常为颈部、腋窝或腹股沟淋巴结快速无痛肿大。胸内淋巴结肿大可压迫呼吸道，引起咳嗽和呼吸困难，或压迫胸部血管，引起面部、颈部和上臂（上腔静脉综合征）的肿胀。腹腔深部淋巴结可以压迫各种器官，导致食欲下降、便秘、腹痛或下肢进行性肿胀。 非霍奇金淋巴瘤 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库 一些淋巴瘤可出现在血流和骨髓中。 骨髓中的淋巴瘤细胞可能会干扰骨髓产生足够正常血细胞的能力。 发热和过度出汗可提示感染，而感染可能归因于正常白细胞太少。

虚弱、疲乏和苍白，可能由红细胞太少（贫血）引起。有严重贫血的部分患者可能出现呼吸困难、心率加快或胸痛。

容易瘀伤和出血，有时表现为鼻出血或牙龈出血，这可能归因于血小板太少（血小板减少症）。在有些情况下，患者可能发生脑或腹部出血。 非霍奇金淋巴瘤也可侵袭消化道、皮肤，偶尔可侵犯神经系统，引起各种症状。一些患者没有明显原因而持续发烧，所谓不明原因的发烧。这种类型的发烧常常反映疾病处于进展期。 儿童的首发症状常为贫血、皮疹、神经系统症状（诸如虚弱和感觉异常），这可能是由于淋巴瘤细胞浸润骨髓、血液、皮肤、小肠、脑和脊髓引起。肿大的淋巴结通常在深部，导致下列表现： 肺部区域积液，导致呼吸困难

压迫小肠，导致食欲下降或呕吐

阻塞淋巴管，导致液体潴留（称为淋巴水肿），最常发生在手臂和腿部 表格 非霍奇金淋巴瘤的症状 表格

非霍奇金淋巴瘤的诊断和分类 淋巴结活检 如果患者没有明显感染，淋巴结持续肿大数周但无疼痛感，医生会怀疑非霍奇金淋巴瘤。有时患者因为其他原因行胸部 X 线或计算机断层 (CT) 检查时意外发现胸腹部淋巴结肿大。 医生对肿大的淋巴结进行活检来诊断非霍奇金淋巴瘤并与霍奇金淋巴瘤及其他导致淋巴结肿大的疾病鉴别。 活检类型取决于何处淋巴结肿大以及需要多少组织。医生必须取得足够的组织，以将非霍奇金淋巴瘤与其他导致淋巴结肿大的疾病（包括霍奇金淋巴瘤、感染、炎症或其他癌症）鉴别开来。 获取足够组织的最佳方法是进行切除活检（做一个小切口，取出一块淋巴结进行活检）。偶尔，当肿大的淋巴结靠近身体表面时，通常在超声或 CT 的引导下，插入一根空心针穿透皮肤进入淋巴结取得足量组织（空芯针穿刺活检）。如果肿大的淋巴结在腹腔内或胸腔内深部，可能需要外科手术来获取组织。 尽管超过 50 种疾病可以被称为非霍奇金淋巴瘤，但医生有时将其归为两大类。 惰性淋巴瘤特点是 生存期长（很多年）

对很多治疗反应迅速

缓解期可长可短，目前的标准疗法无法治愈 侵袭性淋巴瘤特点是 不经治疗进展迅速

标准化疗的治愈率高，但若达不到治愈，患者的生存期短 尽管非霍奇金淋巴瘤常见于中老年人，但儿童和年轻人也可能发病。儿童和年轻人发生的淋巴瘤大多属于侵袭性亚型。