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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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非霍奇金淋巴瘤

（非霍奇金淋巴瘤）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
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什么是非霍奇金淋巴瘤？

淋巴瘤是淋巴细胞（一类白细胞）发生的癌症。淋巴细胞和其他白细胞帮助身体抵抗疾病。

淋巴细胞先后穿行于血管和淋巴系统中。淋巴系统由淋巴结和淋巴管构成。淋巴结是小的豆状器官，可抗击疾病，位于颈部、腹股沟和腋窝。

在淋巴瘤中，淋巴细胞生长失控，聚集在淋巴结内，有时也聚集在肝、脾和骨内（骨髓）。

非霍奇金淋巴瘤是由许多不同淋巴瘤构成的一组疾病。它们可累及几种不同类型的淋巴细胞。霍奇金淋巴瘤累及某个特定类型的淋巴细胞。

  • 非霍奇金淋巴瘤比霍奇金淋巴瘤更常见

  • 淋巴结肿大是非霍奇金淋巴瘤的一种症状——淋巴结会变大，但通常不会引起疼痛

  • 如果肿大的淋巴结压迫器官，患者可能会感到疼痛或出现呼吸问题

  • 治疗方法可包括放疗化疗、单克隆抗体药物治疗或这些治疗联用

医生将非霍奇金淋巴瘤分为两大类：

  • 惰性淋巴瘤，生长缓慢

  • 侵袭性淋巴瘤，生长迅速

惰性淋巴瘤更容易治疗，患者可生存很多年。但它通常无法治愈。侵袭性淋巴瘤需要强化治疗，但通常可以治愈。

任何年龄人群都有可能患上非霍奇金淋巴瘤。

非霍奇金淋巴瘤的病因是什么？

医生尚不清楚非霍奇金淋巴瘤的病因。有些类型的非霍奇金淋巴瘤可能由病毒所致。

非霍奇金淋巴瘤有哪些症状？

首先：

  • 颈部、腋窝或腹股沟内的淋巴结变大，但通常不会感到疼痛

之后，你可能会出现其他症状，例如：

  • 咳嗽或呼吸问题

  • 面部、颈部、手臂和腿部肿胀

  • 无饥饿感或开始呕吐

  • 便秘（排便困难）

  • 腹痛

  • 感觉虚弱和疲劳

  • 更容易出现瘀伤或出血

儿童的最初症状可能有所不同，具体包括：

  • 贫血（红细胞计数低）

  • 皮疹

  • 虚弱和异常感觉

医生如何判断我是否患有非霍奇金淋巴瘤？

如果有淋巴结出现无痛性肿大且持续数周不消退，医生会怀疑非霍奇金淋巴瘤。

如果医生根据您的症状怀疑非霍奇金淋巴瘤，他们会做：

  • 活检（做一个小切口，切取肿大的淋巴结在显微镜下观察）

医生在治疗非霍奇金淋巴瘤之前，需要了解其扩散范围。医生通过几项检查了解非霍奇金淋巴瘤的扩散情况，例如：

医生如何治疗非霍奇金淋巴瘤？

如果惰性淋巴瘤没有扩散，则可能多年不需治疗。否则，医生会立即开始治疗。所需的治疗取决于非霍奇金淋巴瘤的类型及其扩散范围。

非霍奇金淋巴瘤的治疗方法可能包括：

  • 静脉注射单克隆抗体——这些抗体利用身体的免疫系统抗击癌症

  • 化疗

  • 放疗

如果淋巴瘤在成功治疗后复发，医生可以尝试：

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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