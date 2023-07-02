什么是非霍奇金淋巴瘤？
淋巴瘤是淋巴细胞（一类白细胞）发生的癌症。淋巴细胞和其他白细胞帮助身体抵抗疾病。
淋巴细胞先后穿行于血管和淋巴系统中。淋巴系统由淋巴结和淋巴管构成。淋巴结是小的豆状器官，可抗击疾病，位于颈部、腹股沟和腋窝。
在淋巴瘤中，淋巴细胞生长失控，聚集在淋巴结内，有时也聚集在肝、脾和骨内（骨髓）。
非霍奇金淋巴瘤是由许多不同淋巴瘤构成的一组疾病。它们可累及几种不同类型的淋巴细胞。霍奇金淋巴瘤累及某个特定类型的淋巴细胞。
非霍奇金淋巴瘤比霍奇金淋巴瘤更常见
淋巴结肿大是非霍奇金淋巴瘤的一种症状——淋巴结会变大，但通常不会引起疼痛
如果肿大的淋巴结压迫器官，患者可能会感到疼痛或出现呼吸问题
医生将非霍奇金淋巴瘤分为两大类：
惰性淋巴瘤，生长缓慢
侵袭性淋巴瘤，生长迅速
惰性淋巴瘤更容易治疗，患者可生存很多年。但它通常无法治愈。侵袭性淋巴瘤需要强化治疗，但通常可以治愈。
任何年龄人群都有可能患上非霍奇金淋巴瘤。
非霍奇金淋巴瘤
非霍奇金淋巴瘤的病因是什么？
医生尚不清楚非霍奇金淋巴瘤的病因。有些类型的非霍奇金淋巴瘤可能由病毒所致。
非霍奇金淋巴瘤有哪些症状？
首先：
颈部、腋窝或腹股沟内的淋巴结变大，但通常不会感到疼痛
之后，你可能会出现其他症状，例如：
咳嗽或呼吸问题
面部、颈部、手臂和腿部肿胀
无饥饿感或开始呕吐
便秘（排便困难）
腹痛
感觉虚弱和疲劳
更容易出现瘀伤或出血
儿童的最初症状可能有所不同，具体包括：
贫血（红细胞计数低）
皮疹
虚弱和异常感觉
医生如何判断我是否患有非霍奇金淋巴瘤？
如果有淋巴结出现无痛性肿大且持续数周不消退，医生会怀疑非霍奇金淋巴瘤。
如果医生根据您的症状怀疑非霍奇金淋巴瘤，他们会做：
活检（做一个小切口，切取肿大的淋巴结在显微镜下观察）
医生在治疗非霍奇金淋巴瘤之前，需要了解其扩散范围。医生通过几项检查了解非霍奇金淋巴瘤的扩散情况，例如：
骨髓活检
胸部 X 光检查
胸部、腹部和骨盆 CT 扫描（计算机断层扫描）