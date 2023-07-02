淋巴瘤是淋巴细胞（一类白细胞）发生的癌症。淋巴细胞和其他白细胞帮助身体抵抗疾病。

淋巴细胞先后穿行于血管和淋巴系统中。淋巴系统由淋巴结和淋巴管构成。淋巴结是小的豆状器官，可抗击疾病，位于颈部、腹股沟和腋窝。

在淋巴瘤中，淋巴细胞生长失控，聚集在淋巴结内，有时也聚集在肝、脾和骨内（骨髓）。

非霍奇金淋巴瘤是由许多不同淋巴瘤构成的一组疾病。它们可累及几种不同类型的淋巴细胞。霍奇金淋巴瘤累及某个特定类型的淋巴细胞。

非霍奇金淋巴瘤比霍奇金淋巴瘤更常见

淋巴结肿大是非霍奇金淋巴瘤的一种症状——淋巴结会变大，但通常不会引起疼痛

如果肿大的淋巴结压迫器官，患者可能会感到疼痛或出现呼吸问题

治疗方法可包括放疗、化疗、单克隆抗体药物治疗或这些治疗联用

医生将非霍奇金淋巴瘤分为两大类：

惰性淋巴瘤 ，生长缓慢

侵袭性淋巴瘤，生长迅速

惰性淋巴瘤更容易治疗，患者可生存很多年。但它通常无法治愈。侵袭性淋巴瘤需要强化治疗，但通常可以治愈。

任何年龄人群都有可能患上非霍奇金淋巴瘤。