什么是缺铁性贫血？
铁缺乏症是指体内的铁含量太少。铁存在于红细胞中。
贫血是指血细胞计数低。具体而言就是红细胞不足。
身体需要铁来合成血红蛋白，血红蛋白是红细胞内可携带氧气到达身体各处的物质。
如果身体没有足够的铁来合成血红蛋白，体内的红细胞生成量就会过少。生成的红细胞通常较小。
缺铁性贫血是最常见的贫血类型
患者可能会看起来面色苍白，感觉虚弱、气短
引起铁含量低的最常见原因是出血
医生会进行血液检查，以测定铁含量
医生使用补铁片治疗缺铁性贫血，罕见情况下，也会通过静脉途径 (IV) 给患者补铁
缺铁性贫血的病因有哪些？
缺铁性贫血的最常见病因是：
出血
身体生长过程中对铁的需要量增加
你只需要在日常膳食中补充一点铁即可。这是因为身体会循环利用衰老红细胞中的铁生成新的红细胞。然而，出血会使身体损失铁。出血是引起铁含量低和缺铁性贫血的最常见原因。最常见的出血原因根据性别和年龄而变化：
对于较年轻的女性，月经量过多（月经出血）
对于男性和老年女性，消化道出血（胃或肠道）
对于老年女性，子宫出血
在胎儿期和婴幼儿期等生长阶段，身体需要额外补铁。为避免在此期间缺铁，你需要多吃牛肉、鸡肉、鱼类等高铁食物。
缺铁性贫血有哪些症状？
本病的症状通常会缓慢恶化，具体包括：
感觉虚弱和疲劳
看起来苍白
铁含量极低时，会出现异食癖（想吃一种不是食物的东西，如冰块、灰尘、涂料或粉笔）的症状
医生如何判断我患有缺铁性贫血？
医生会进行血液检查，了解你的红细胞数目是否偏低（贫血），并测定铁含量。
医生如何治疗缺铁性贫血？
医生将会：
治疗引起出血的任何疾病
确保你的饮食包含充足的高铁食物
开处方让你服用补铁片（或者让儿童使用补铁口服液）
罕见情况下，医生会通过静脉途径给你补铁，但通常不必这么做。
补铁治疗贫血通常需要 3 至 6 周可以起效。然而，你通常需要坚持补铁约 6 个月左右，以将铁损失全部补回。
补铁片或补铁口服液按照以下方式服用时效果最好：
早晨饭前服用
用橙汁送服或同时服用一片维生素 C
医生会进行血液检查，确保你已获得足量铁。