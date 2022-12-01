缺铁性贫血的最常见病因是：

出血

身体生长过程中对铁的需要量增加

你只需要在日常膳食中补充一点铁即可。这是因为身体会循环利用衰老红细胞中的铁生成新的红细胞。然而，出血会使身体损失铁。出血是引起铁含量低和缺铁性贫血的最常见原因。最常见的出血原因根据性别和年龄而变化：

在胎儿期和婴幼儿期等生长阶段，身体需要额外补铁。为避免在此期间缺铁，你需要多吃牛肉、鸡肉、鱼类等高铁食物。