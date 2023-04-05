消化道（胃肠或简称 GI）的任何部位均可发生出血，从口到肛门。有些出血用肉眼容易观察到（明显出血），另一些出血则由于总量很少而不能用肉眼看到（隐血）。隐血只有通过使用特殊的化学物质检测大便样本才能发现。

呕血是指在呕吐物中可看到血液。呕血提示出血部位在上消化道，多为食管、胃或小肠第一段。呕血如果快速而持续，可能是鲜红色。或者，呕出的血液可能看起来像咖啡渣。这由于已经减缓或停止的出血而引起，血液看起来像咖啡渣是因为它已被胃酸部分消化。

血液也可能通过直肠排出：

黑色、柏油样粪便（黑便）

鲜红色血液（便血）

在看起来正常的大便中，每天出血量少于几茶匙

当出血来自食管、胃或小肠时，多为黑便。这是因为血液停留在胃肠的数小时内，受胃酸、酶以及肠道内正常菌群作用的结果。在出血停止后，黑便可能会持续数日。

当出血来自大肠时多为便血，但上消化道出血非常迅速时亦可表现为血便。

只失去少量血液的患者可能感觉良好。但是，严重而急性的失血可伴随出现脉率增快、血压下降、尿量减少。患者可出现肢端冰冷。重度出血可减少脑部血供，引起意识模糊、定向障碍、困倦，甚至导致血压骤降（休克）。缓慢长期失血可引起贫血（血细胞计数低）的症状和体征，例如虚弱、容易疲劳、苍白、胸痛和头晕。由于心脏的血流量减少，潜在的心脏病患者可能发展为胸痛（心绞痛）或心脏病发作（心肌梗塞）。

（也可参见消化系统疾病的症状概述。）

消化道出血的病因 消化道出血的病因涉及三个区域： 上消化道

下消化道

小肠 （请参阅表消化道出血的一些病因和特征。） 最常见的原因很难详细说明，病因因出血的区域和患者的年龄而不同。 然而，一般而言，上消化道出血最常见的原因是 食管、胃或十二指肠的溃疡或糜烂

食管内的静脉扩张（食管静脉曲张）

呕吐后食管内壁撕裂（马洛里-魏斯综合征） 食管内的静脉扩张（食管静脉曲张） 隐藏详情 此照片显示食管静脉扩张（箭头）。 图片由 David M. Martin 医学博士提供。 下消化道出血最常见的原因是 大肠息肉

憩室病

痔疮

血管异常（血管发育不良、动静脉畸形 [AVM]）

炎症性肠病

结肠癌 其他引起下消化道出血的原因包括肛门皮肤裂开（肛裂）、缺血性结肠炎以及辐射或血供不良引起的大肠炎症。 小肠出血罕见，但是可由于血管异常、肿瘤或 Meckel 憩室所致。 肠道血管异常（血管发育异常） 隐藏详情 此图显示肠壁内的异常血管。 图片由 David M. Martin 医学博士提供。 任何原因引起的出血都更有可能发生在慢性酒精相关肝病或慢性肝炎患者、有遗传性凝血功能障碍的患者或服用某些药物的患者中，而且严重程度可能更高。肝病更有可能引起出血是因为肝功能不良会导致肝脏生成的有助于凝血的蛋白质（凝血因子）减少。 可引起或加重出血的药物包括 抗凝剂（如肝素、华法林、达比加群、阿哌沙班、利伐沙班和依度沙班）

影响血小板功能的药物（如阿司匹林和某些非甾体类抗炎药 [NSAID] 和氯吡格雷）

影响情绪或精神健康的药物（如选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 [SSRI])

影响胃部抗酸保护性屏障功能的药物（如 NSAID)

消化道出血的治疗 消化道出血患者的治疗有 2 个目标： 静脉输液（由静脉内）补充丢失的血液，有时输血。

阻止任何持续的出血。 呕血、便血或黑便应当认为是紧急情况。重度消化道出血患者应当入住重症监护病房 (ICU) 或其他有密切监护条件的医疗环境，并应由消化科医生和外科医生会诊。 补液和输血 突发重度失血的患者需要静脉补液，有时需紧急输血以稳定患者病情。凝血异常患者可能需要输注血小板或新鲜冰冻血浆或凝血蛋白（凝血酶原复合物浓缩液）制剂。 止血 大多数消化道出血自行停止。然而有时，不能自行停止。医生根据出血的类型和位置判断使用什么治疗方法。例如，医生通常会在内镜检查时，通过一种借助电流产生热量的器械（电烙术）、热探头，或注射某些药剂的方式止住消化性溃疡引起的出血。如果内镜检查止不住出血，则可能需要手术。 对于食管静脉曲张（食管内的静脉扩张），医生会尝试使用内镜下套扎、注射硬化剂、置入带球囊导管来压迫静脉曲张、或者经颈静脉肝内门体分流术的方法止血。医生可能会对食管静脉曲张患者注射药物奥曲肽以帮助止血。也可同时给予抗生素。 医生有时在结肠镜下使用夹子、电烙器械、热探头凝固法或肾上腺素注射法，控制憩室或血管发育异常引起的重度、持续性下消化道出血。如果这些方法没有效果或不能进行，医生会做血管造影，在此过程中，医生会将导管置入出血的血管，然后注射一种化学物质、明胶海绵碎片或者线圈，阻断血管以止住出血（栓塞术），或者静脉输注血管加压素以减少流向出血血管的血液。持续出血的患者可能需要手术，所以医生了解出血位置是非常重要的。 应用钢丝套圈或电烙术可移除息肉。 医生可能会给上消化道出血患者静脉内给予质子泵抑制剂 (PPI) 以帮助控制出血。 大多数情况下内痔出血会自行停止。对于若不治疗则出血止不住的患者，医生会做肛门镜检查，并可能将橡皮筋套扎在痔疮周围或向痔疮内注射止血物质或者做电烙术或外科手术（参见痔疮的治疗）。

老年人须知：消化道出血 在老年人群中，痔疮和结直肠癌是导致轻微出血的最常见原因。消化性溃疡、憩室病（如憩室炎）和血管异常（血管发育异常）是引起大出血的最常见原因。食管静脉曲张（食管内的静脉扩张）引起的出血在年轻人群中不太常见。 老年患者不耐受消化道出血。医生必须对老年患者作出快速诊断，开始治疗必须早于有较好耐受的反复出血的年轻患者。